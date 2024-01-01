|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_BARS.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_BARS"
#property description "Dessine dans la fenêtre séparée les barres selon le symbole choisi"
#property description "La couleur et l'épaisseur et le symbole des barres se changent par hasard "
#property description "par chaque N ticks"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots 1
//--- plot Bars
#property indicator_label1 "Bars"
#property indicator_type1 DRAW_BARS
#property indicator_color1 clrGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- les paramètres input
input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement de l'aspect
input int bars=500; // combien de barres montrer
input bool messages=false; // l'affichage des messages dans le journal "Experts"
//--- les tampons d'indicateur
double BarsBuffer1[];
double BarsBuffer2[];
double BarsBuffer3[];
double BarsBuffer4[];
//--- le nom du symbole
string symbol;
//--- le tableau pour le stockage des couleurs
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- s'il y a trop peu de barres - terminons le travail avant terme
if(bars<50)
{
Comment("Spécifiez un plus grand nombre de barres! Le travail de l'indicateur est cessé");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,BarsBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,BarsBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,BarsBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,BarsBuffer4,INDICATOR_DATA);
//---le nom du symbole, selon lequel les barres se dessinent
symbol=_Symbol;
//--- établissons l'affichage du symbole
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+symbol+")");
//--- une valeur vide
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne
ticks++;
//---si s'est accumulé le nombre suffisant des ticks
if(ticks>=N)
{
//--- choisirons un nouveau symbole de la fenêtre "Aperçu du marché"
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- changeons les propriétés de la ligne
ChangeLineAppearance();
int tries=0;
//--- faisons 5 tentatives de remplir les tampons par les prix du symbol
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total) && tries<5)
{
//--- le compteur des appels de la fonction CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//---oblitérons le compteur des ticks au zéro
ticks=0;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplissons les tampons d'indicateur par les prix |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total)
{
//--- copions les prix Open, High, Low et Close au tableau rates[]
MqlRates rates[];
//--- le compteur des tentatives
int attempts=0;
//--- combien on a été copié
int copied=0;
//--- faisons 25 tentatives de recevoir la série temporelle selon le symbole nécessaire
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- si on n'a pas réussi à copier le nombre suffisant des barres
if(copied!=bars)
{
//--- formons la chaîne du message
string comm=StringFormat("On a réussi à recevoir seulement %d barres de %d barres demandées pour le symbole %s",
name,
copied,
bars
);
//--- déduisons le message au commentaire sur une principale fenêtre du graphique
Comment(comm);
//--- déduisons les messages
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- établissons l'affichage du symbole
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+name+")");
}
//--- initialisons les tampons par les valeurs vides
ArrayInitialize(BarsBuffer1,0.0);
ArrayInitialize(BarsBuffer2,0.0);
ArrayInitialize(BarsBuffer3,0.0);
ArrayInitialize(BarsBuffer4,0.0);
//--- copions les prix aux tampons
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- calculons l'index correspondant pour les tampons
int buffer_index=total-copied+i;
//--- inscrivons les prix aux tampons
BarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;
BarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;
BarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;
BarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rend accidentellement le symbole du Market Watch |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- le nombre de symboles montrés dans la fenêtre "Aperçu du marché"
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- la position du symbole dans la liste - le nombre accidentel de 0 jusqu'aux symbols
int number=MathRand()%symbols;
//--- rendons le nom du symbole selon la position indiquée
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Modifie l'apparence des barres |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés des barres
string comm="";
//--- le bloc du changement de la couleur des barres
int number=MathRand(); // recevrons le nombre accidentel
//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
int color_index=number%size;
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- inscrirons la couleur de la ligne
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la barre
number=MathRand();
//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière
int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- inscrirons le nom du symbole
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire
Comment(comm);
}