- Opérateurs Composés
- Opérateur d'Expression
- Opérateur Return
- Opérateur Conditionnel if-else
- Opérateur Ternaire ?:
- Opérateur Switch
- Opérateur de Boucle while
- Opérateur de Boucle for
- Opérateur de Boucle do while
- Opérateur Break
- Opérateur Continue
- Opérateur de produit matriciel @
- Opérateur de Création d'Objet new
- Opérateur de Suppression d'Objet delete
L'opérateur new crée automatiquement un objet de la taille désirée, appelle le constructeur de l'objet et retourne un descripteur sur l'objet créé. En cas d'échec, l'opérateur retourne un descripteur null qui peut être comparé avec la constante NULL.
L'opérateur new ne peut être appliqué qu'aux objets de classe objects. Il ne peut pas être appliqué aux structures.
L'opérateur ne devrait pas être utilisé pour créer des tableaux d'objets. Pour cela, utilisez la fonction ArrayResize().
Il est à noter que le descripteur de l'objet n'est pas un pointeur sur une adresse mémoire.
Un objet créé avec l'opérateur new doit être supprimé de façon explicite avec l'opérateur delete.
