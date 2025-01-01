- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
Types d'Objets
Lorsqu'un objet graphique est créé avec la fonction ObjectCreate(), il est nécessaire de spécifier le type de l'objet en cours de création, qui peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT. D'autres spécifications des propriétés de l'objet sont possibles avec les fonctions liées aux objets graphiques.
ENUM_OBJECT
|
Identifiant
|
|
Description
|
|
Ligne verticale
|
|
Ligne horizontale
|
|
Ligne de tendance
|
|
Ligne de tendance angulaire
|
|
Lignes de cycle
|
|
Ligne fléchée
|
|
Canal équidistant
|
|
Canal de Déviation Standard
|
|
Canal de régression linéaire
|
|
Fourchette d'Andrews
|
|
Ligne de Gann
|
|
Eventail de Gann
|
|
Grille de Gann
|
|
Retracements de Fibonacci
|
|
Périodes de Fibonacci
|
|
Eventail de Fibonacci
|
|
Arcs de Fibonacci
|
|
Canal de Fibonacci
|
|
Expansion de Fibonacci
|
|
Vague d'impulsion d'Elliot
|
|
Vague de Correction d'Elliott
|
|
Rectangle
|
|
Triangle
|
|
Ellipse
|
|
Symbole Pouce vers le Haut
|
|
Symbole Pouce en Bas
|
|
Flèche vers le Haut
|
|
Flèche vers le Bas
|
|
Signe Stop
|
|
Signe Coche
|
|
Etiquette de Prix à Gauche
|
|
Etiquette de Prix à Droite
|
|
Signe Achat
|
|
Signe Vente
|
|
Flèche
|
|
Texte
|
|
Etiquette
|
|
Bouton
|
|
Graphique
|
|
Bitmap
|
|
Etiquete Bitmap
|
|
Champ d'Edition
|
|
L'objet "Evènement" correspond à un évènement du calendrier économique
|
|
L'objet "Etiquette rectangle" permet de créer créer et de conçevoir une interface graphique personnalisée.