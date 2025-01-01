Types d'Objets

Lorsqu'un objet graphique est créé avec la fonction ObjectCreate(), il est nécessaire de spécifier le type de l'objet en cours de création, qui peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT. D'autres spécifications des propriétés de l'objet sont possibles avec les fonctions liées aux objets graphiques.

ENUM_OBJECT