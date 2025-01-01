DocumentationSections
Lorsqu'un objet graphique est créé avec la fonction ObjectCreate(), il est nécessaire de spécifier le type de l'objet en cours de création, qui peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT. D'autres spécifications des propriétés de l'objet sont possibles avec les fonctions liées aux objets graphiques.

ENUM_OBJECT

Identifiant

 

Description

OBJ_VLINE

vertical_line

Ligne verticale

OBJ_HLINE

horizonal_line

Ligne horizontale

OBJ_TREND

trend_line

Ligne de tendance

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

Ligne de tendance angulaire

OBJ_CYCLES

cycle_lines

Lignes de cycle

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

Ligne fléchée

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

Canal équidistant

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

Canal de Déviation Standard

OBJ_REGRESSION

regression_channel

Canal de régression linéaire

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

Fourchette d'Andrews

OBJ_GANNLINE

gann_line

Ligne de Gann

OBJ_GANNFAN

gann_fan

Eventail de Gann

OBJ_GANNGRID

gann_grid

Grille de Gann

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

Retracements de Fibonacci

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

Périodes de Fibonacci

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

Eventail de Fibonacci

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

Arcs de Fibonacci

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

Canal de Fibonacci

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

Expansion de Fibonacci

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

Vague d'impulsion d'Elliot

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

Vague de Correction d'Elliott

OBJ_RECTANGLE

rectangle

Rectangle

OBJ_TRIANGLE

triangle

Triangle

OBJ_ELLIPSE

ellipse

Ellipse

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

Symbole Pouce vers le Haut

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

Symbole Pouce en Bas

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

Flèche vers le Haut

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

Flèche vers le Bas

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

Signe Stop

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

Signe Coche

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

Etiquette de Prix à Gauche

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

Etiquette de Prix à Droite

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

Signe Achat

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

Signe Vente

OBJ_ARROW

arrow_symbol

Flèche

OBJ_TEXT

text_object

Texte

OBJ_LABEL

label_object

Etiquette

OBJ_BUTTON

button_object

Bouton

OBJ_CHART

chart_object

Graphique

OBJ_BITMAP

picture_object

Bitmap

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

Etiquete Bitmap

OBJ_EDIT

edit_object

Champ d'Edition

OBJ_EVENT

obj_event

L'objet "Evènement" correspond à un évènement du calendrier économique

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

L'objet "Etiquette rectangle" permet de créer créer et de conçevoir une interface graphique personnalisée.