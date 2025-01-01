- Propriétés de l'Historique
Propriétés des Transactions
Une transaction est le reflet d'un trade exécuté sur la base d'unordre qui contient une demande de trade. Chaque trade est décrit par des propriétés qui permettent d'obtenir des informations le concernant. Pour lire les valeurs des propriétés, on utlise des fonctions de type HistoryDealGet...(), qui renvoient les valeurs des énumérations correspondantes.
Pour la fonction HistoryDealGetInteger()
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
DEAL_TICKET
|
Ticket de la transaction. Numéro unique attribué à chaque transaction
|
long
|
DEAL_ORDER
|
Transaction numéro de l'ordre
|
long
|
DEAL_TIME
|
Heure de la transaction
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
L'heure de l'éxécution de la transaction en millisecondes depuis le 01.01.1970
|
long
|
DEAL_TYPE
|
Type de transaction
|
DEAL_ENTRY
|
Entrée de la transaction - entrée, sortie, renversement
|
DEAL_MAGIC
|
Nombre magique de la transaction (regardez ORDER_MAGIC)
|
long
|
DEAL_REASON
|
La raison ou la source de l'exécution d'une transaction
|
DEAL_POSITION_ID
|
Identifiant de la position, à l'ouverture, en modification ou à la fermeture de la transaction. Chaque position possède un identifiant unique qui et affecté à toutes les transactions éxécutées pour le symbole pendant toute la durée de vie de la position.
|
long
Pour la fonction HistoryDealGetDouble()
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
DEAL_VOLUME
|
Volume de la transaction
|
double
|
DEAL_PRICE
|
Prix de la transaction
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
Commission de la transaction
|
double
|
DEAL_SWAP
|
Swap cumulatif à la fermeture
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
Pofit de la transaction
|
double
|
DEAL_FEE
|
Frais pour qu'une transaction soit facturée immédiatement après son exécution
|
double
|
DEAL_SL
|
Niveau de Stop Loss
|
double
|
DEAL_TP
|
Niveau du Take Profit
|
double
Pour la fonction HistoryDealGetString()
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
DEAL_SYMBOL
|
Symbole de la transaction
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
Commentaire de la transaction
|
string
|
DEAL_EXTERNAL_ID
|
L'identifiant de la transaction dans un système de trading externe (sur l'Echange)
|
string
Chaque transaction est caractérisé par le type, les valeurs autorisées sont énumérées dans ENUM_DEAL_TYPE. Pour obtenir des informations sur le type de transaction, utilisez la fonction HistoryDealGetInteger() avec le modificateur DEAL_TYPE.
|
Identificateur
|
Description
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Achat (Buy)
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Vente (Sell)
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Solde
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Crédit
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Frais supplémentaires
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Correction
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Bonus
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Commission supplémentaire
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Commission journalière
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Commission mensuelle
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Commission d'agent journalière
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Commission d'agent mensuelle
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Taux d'intérêt
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Transaction d'achat annulée. Il peut y avoir une situation où une transaction d'achat éxécutée précédemment est annulée. Dans ce cas, le type de transaction précédemment éxécutée (DEAL_TYPE_BUY) est changé en DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, et son profit/perte est remis à zéro. Le profit/perte précédemment obtenu est facturé/ retiré à l'aide d'une balance séparée
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Transaction de vente annulée. Il peut y avoir une situation où une transaction de vente éxécutée précédemment est annulée. Dans ce cas, le type de transaction précédemment éxécutée (DEAL_TYPE_SELL) est changé en DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, et son profit/perte est remis à zéro. Le profit/perte précédemment obtenu est facturé/ retiré à l'aide d'une balance séparée
|
DEAL_DIVIDEND
|
Opérations de dividendes
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
Opérations de dividendes franche (non imposable)
|
DEAL_TAX
|
Frais d'impôts
Les offres diffèrent non seulement dans leurs types définis dans ENUM_DEAL_TYPE, mais aussi dans la façon dont ils changent de position. Il peut s'agir d'une ouverture de position simple ou d'une accumulation d'une position préalablement ouverte (entrée au marché), d'une fermeture de position par une transaction opposée d'un volume correspondant (sortie au marché) ou d'une inversion de position si la transaction en sens inverse couvre le volume de la position précédemment ouverte.
Toutes ces situations sont décrites par des valeurs de l'énumération ENUM_DEAL_ENTRY. Pour recevoir ces informations sur une transaction, utilisez la fonction HistoryDealGetInteger() avec le modificateur DEAL_ENTRY.
|
Identificateur
|
Description
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Entrée
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Sortie
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Renversement
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
Fermer une position par une position opposée
La raison de l'exécution d'une transaction est contenue dans la propriéé DEAL_REASON. Une transaction peut être exécutée comme étant le résultat du déclenchement d'un ordre placé depuis une application mobile ou un programme MQL5, mais aussi comme étant le résultat d'un évènement StopOut, du calcul de la marge de variation, etc. Les valeurs possibles de DEAL_REASON sont décrites dans l'énumération ENUM_DEAL_REASON. Pour les transactions hors trading résultant d'opérations liées au solde, au crédit, aux commissions et autres, DEAL_REASON_CLIENT est indiqué comme étant la raison.
|
Identificateur
|
Description
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
La transaction a été exécutée comme étant le résultat de l'activation d'un ordre placé depuis un terminal de bureau
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
La transaction a été exécutée comme étant le résultat de l'activation d'un ordre placé depuis une application mobile
|
DEAL_REASON_WEB
|
La transaction a été exécutée comme étant le résultat de l'activation d'un ordre placé depuis la plateforme web
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
La transaction a été exécutée comme étant le résultat de l'activation d'un ordre placé depuis un programme MQL5, c'est à dire un Expert Advisor ou un script
|
DEAL_REASON_SL
|
La transaction a été exécutée comme étant le résultat de l'activation d'un Stop Loss
|
DEAL_REASON_TP
|
La transaction a été exécutée comme étant le résultat de l'activation d'un Take Profit
|
DEAL_REASON_SO
|
La transaction a été exécutée comme étant le résultat de l'activation d'un évènement Stop Out
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
La transaction a été exécutée en raison d'un rollover
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
La transaction a été exécutée après la facturation de la marge de variation
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
La transaction a été exécutée après le découpage (réduction du prix) d'un instrument sur lequel une position était ouverte au moment de l'annonce du découpage
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
La transaction a été exécutée à la suite d'une opération sur titres : fusion ou renommage d'un titre, transfert d'un client vers un autre compte, etc.