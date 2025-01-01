Propriétés des Transactions

Une transaction est le reflet d'un trade exécuté sur la base d'unordre qui contient une demande de trade. Chaque trade est décrit par des propriétés qui permettent d'obtenir des informations le concernant. Pour lire les valeurs des propriétés, on utlise des fonctions de type HistoryDealGet...(), qui renvoient les valeurs des énumérations correspondantes.

Pour la fonction HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identificateur Description Type DEAL_TICKET Ticket de la transaction. Numéro unique attribué à chaque transaction long DEAL_ORDER Transaction numéro de l'ordre long DEAL_TIME Heure de la transaction datetime DEAL_TIME_MSC L'heure de l'éxécution de la transaction en millisecondes depuis le 01.01.1970 long DEAL_TYPE Type de transaction ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY Entrée de la transaction - entrée, sortie, renversement ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC Nombre magique de la transaction (regardez ORDER_MAGIC) long DEAL_REASON La raison ou la source de l'exécution d'une transaction ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID Identifiant de la position, à l'ouverture, en modification ou à la fermeture de la transaction. Chaque position possède un identifiant unique qui et affecté à toutes les transactions éxécutées pour le symbole pendant toute la durée de vie de la position. long

Pour la fonction HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Identificateur Description Type DEAL_VOLUME Volume de la transaction double DEAL_PRICE Prix de la transaction double DEAL_COMMISSION Commission de la transaction double DEAL_SWAP Swap cumulatif à la fermeture double DEAL_PROFIT Pofit de la transaction double DEAL_FEE Frais pour qu'une transaction soit facturée immédiatement après son exécution double DEAL_SL Niveau de Stop Loss Les transactions d'entrée et d'inversion utilisent les valeurs du Stop Loss de l'ordre d'origine sur la base desquelles la position a été ouverte ou inversée

Les transactions de sortie utilisent le Stop Loss d'une position au moment de la clôture de la position double DEAL_TP Niveau du Take Profit Les transactions d'entrée et de renversement utilisent les valeurs du Take Profit de l'ordre d'origine sur la base duquel la position a été ouverte ou renversée

Les transactions de sortie utilisent la valeur du Take Profit d'une position au moment de la clôture de la position double

Pour la fonction HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

Identificateur Description Type DEAL_SYMBOL Symbole de la transaction string DEAL_COMMENT Commentaire de la transaction string DEAL_EXTERNAL_ID L'identifiant de la transaction dans un système de trading externe (sur l'Echange) string

Chaque transaction est caractérisé par le type, les valeurs autorisées sont énumérées dans ENUM_DEAL_TYPE. Pour obtenir des informations sur le type de transaction, utilisez la fonction HistoryDealGetInteger() avec le modificateur DEAL_TYPE.

ENUM_DEAL_TYPE

Identificateur Description DEAL_TYPE_BUY Achat (Buy) DEAL_TYPE_SELL Vente (Sell) DEAL_TYPE_BALANCE Solde DEAL_TYPE_CREDIT Crédit DEAL_TYPE_CHARGE Frais supplémentaires DEAL_TYPE_CORRECTION Correction DEAL_TYPE_BONUS Bonus DEAL_TYPE_COMMISSION Commission supplémentaire DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Commission journalière DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Commission mensuelle DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Commission d'agent journalière DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Commission d'agent mensuelle DEAL_TYPE_INTEREST Taux d'intérêt DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Transaction d'achat annulée. Il peut y avoir une situation où une transaction d'achat éxécutée précédemment est annulée. Dans ce cas, le type de transaction précédemment éxécutée (DEAL_TYPE_BUY) est changé en DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, et son profit/perte est remis à zéro. Le profit/perte précédemment obtenu est facturé/ retiré à l'aide d'une balance séparée DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Transaction de vente annulée. Il peut y avoir une situation où une transaction de vente éxécutée précédemment est annulée. Dans ce cas, le type de transaction précédemment éxécutée (DEAL_TYPE_SELL) est changé en DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, et son profit/perte est remis à zéro. Le profit/perte précédemment obtenu est facturé/ retiré à l'aide d'une balance séparée DEAL_DIVIDEND Opérations de dividendes DEAL_DIVIDEND_FRANKED Opérations de dividendes franche (non imposable) DEAL_TAX Frais d'impôts

Les offres diffèrent non seulement dans leurs types définis dans ENUM_DEAL_TYPE, mais aussi dans la façon dont ils changent de position. Il peut s'agir d'une ouverture de position simple ou d'une accumulation d'une position préalablement ouverte (entrée au marché), d'une fermeture de position par une transaction opposée d'un volume correspondant (sortie au marché) ou d'une inversion de position si la transaction en sens inverse couvre le volume de la position précédemment ouverte.

Toutes ces situations sont décrites par des valeurs de l'énumération ENUM_DEAL_ENTRY. Pour recevoir ces informations sur une transaction, utilisez la fonction HistoryDealGetInteger() avec le modificateur DEAL_ENTRY.

ENUM_DEAL_ENTRY

Identificateur Description DEAL_ENTRY_IN Entrée DEAL_ENTRY_OUT Sortie DEAL_ENTRY_INOUT Renversement DEAL_ENTRY_OUT_BY Fermer une position par une position opposée

La raison de l'exécution d'une transaction est contenue dans la propriéé DEAL_REASON. Une transaction peut être exécutée comme étant le résultat du déclenchement d'un ordre placé depuis une application mobile ou un programme MQL5, mais aussi comme étant le résultat d'un évènement StopOut, du calcul de la marge de variation, etc. Les valeurs possibles de DEAL_REASON sont décrites dans l'énumération ENUM_DEAL_REASON. Pour les transactions hors trading résultant d'opérations liées au solde, au crédit, aux commissions et autres, DEAL_REASON_CLIENT est indiqué comme étant la raison.

ENUM_DEAL_REASON