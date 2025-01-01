icone string Chemin vers le fichier d'une image qui sera utilisée comme icone du programme EX5. Les règles de spécification du chemin sont les mêmes que pour les resources. La propriété doit être spécifiée dans le module principal avec le code source MQL5. Le fichier de l'icone doit être au format ICO.

link string Lien vers le site Internet de la société

copyright string Le nom de la société

version string Version du programme, maximum 31 caractères

description string Description textuelle brève du programme mql5. Plusieurs descriptions peuvent être présentes, chacune d'elle décrit une ligne de texte. La longueur totale de toutes les descriptions ne doit pas être supérieure à 511 caractères, incluant les retours chariot.

stacksize int Taille de la pile du programme MQL5. Une pile de taille suffisante est nécessaire lors de l'exécution d'appels récursifs de fonctions. Lors du lancement d'un script ou d'un Expert Advisor sur le graphique, une pile d'au moins 8 Mo est allouée. Dans le cas des indicateurs, la taille de la pile est toujours fixée et égale à 1 Mo. Lorsqu'un programme est lancé dans le strategy tester, une pile de 16 Mo est toujours allouée.

library Une bibliothèque de code ; aucune fonction de lancement n'est assignée, les fonctions ayant le modificateur export peuvent être importées dans d'autres programmes mql5

indicator_applied_price int Spécifie la valeur par défaut du champ "Appliqué à". Vous pouvez spécifier l'une des valeurs de ENUM_APPLIED_PRICE. Si la propriété n'est pas configurée, la valeur par défaut est PRICE_CLOSE

indicator_chart_window Affiche l'indicateur dans la fenêtre principale du graphique

indicator_separate_window Affiche l'indicateur dans une fenêtre séparée

indicator_height int Hauteur fixe de la sous-fenêtre de l'indicateur, en pixels (propriété INDICATOR_HEIGHT)

indicator_buffers int Nombre de buffers pour les calculs de l'indicateur

indicator_plots int Nombre de séries graphiques dans l'indicateur

indicator_minimum double La valeur limite basse pour la fenêtre séparée de l'indicateur

indicator_maximum double La valeur limite haute pour la fenêtre séparée de l'indicateur

indicator_labelN string Définit le label pour la N-ième série graphique affichée dans la Fenêtre des Données Pour les séries graphiques nécessitant plusieurs buffers (DRAW_CANDLES, DRAW_FILLING et autres), les noms des étiquettes sont définis en utilisant le séparateur ';'.

indicator_colorN color La couleur d'affichage de la N-ième ligne, où N est le numéro de la série graphique ; la numérotation commence à 1

indicator_widthN int L'épaisseur de la N-ième ligne, où N est le numéro de la série graphique ; la numérotation commence à 1

indicator_styleN int Le style de ligne de la série graphique, spécifié par les valeurs de ENUM_LINE_STYLE. N est le numéro de la série graphique ; la numérotation commence à 1

indicator_typeN int Le type du dessin graphique, spécifié par les valeurs de ENUM_DRAW_TYPE. N est le numéro de la série graphique ; la numérotation commence à 1

indicator_levelN double Valeur du N-ième niveau horizontal dans la fenêtre séparée d'un indicateur

indicator_levelcolor color Couleur des niveaux horizontaux de l'indicateur

indicator_levelwidth int Epaisseur des niveaux horizontaux de l'indicateur

indicator_levelstyle int Style des niveaux horizontaux de l'indicateur

script_show_confirm Affiche une fenêtre de confirmation avant de lancer le script

script_show_inputs Affiche la fenêtre des propriétés avant d'exécuter le script et désactive la fenêtre de confirmation

tester_indicator string Nom d'un indicateur personnalisé au format "nom_indicateur.ex5". Les indicateurs nécessitant d'être testés sont définis automatiquement à partir de l'appel de la fonction iCustom(), si le paramètre correspondant est défini par une chaîne de caractères constante. Pour tous les autres cas (utilisation de la fonction IndicatorCreate() ou utilisation d'une chaîne de caractères non constante dans le paramètre définissant le nom de l'indicateur), cette propriété est nécessaire

tester_file string Le nom du fichier d'un testeur avec son extension, entre guillemets (comme une chaîne de caractères constante). Le fichier spécifié sera passé au testeur. Les fichiers d'entrée à tester, s'il y en a, doivent toujours être spécifiés.

tester_library string Le nom d'une bibliothèque de code avec son extension, entre guillemets. Une bibliothèque peut avoir une extension de type 'dll' ou 'ex5'. Les bibliothèques qui doivent être testées sont définies automatiquement. Cependant, si l'une des bibliothèques est utilisée par un indicateur personnalisé, cette propriété est requise

tester_set string Le nom fichier .set avec les valeurs des paramètres d'entrée. Le fichier est passé au testeur avec le test et l'optimlisation. Ce nom de fichier est spécifié avec l'extension et entre guillemets sous la forme d'une chaîne de caractères constante. Si vous spécifiez le nom de l'EA et le numéro de la version sous la forme "<nom_expert>_<version>.set" dans le nom du fichier, il est alors automatiquement ajouté au menu de téléchargement des versions du paramètre. Par exemple, le nom "MACD Sample_4.set" signifie que c'est un fichier de valeurs de paramètres pour l'EA "MACD Sample.mq5" et la version 4. Pour définir le format, nous vous recommandons de sauvegarder manuellement les paramètres de test/optimisation dans le testeur de stratégie et d'ouvrir ensuite le fichier .set créé de cette façon.

tester_no_cache string Lorsque vous effectuez une optimisation, le strategy tester sauvegarde tous les résultats des passes exécutées dans le cache d'optimisation, dans lequel le résultat du test est sauvegardé pour chaque ensemble de paramètres d'entrée. Ceci permet d'utiliser les résultats déjà prêts lors d'une seconde optimisation des mêmes paramètres sans perdre de temps à recalculer. Mais dans certaines tâches (par exemple des calculs mathématiques), il peut être nécessaire de refaire les calculs indépendamment de la disponibilité de résultats déjà effectués dans le cache d'optimisation. Dans ce cas, le fichier devrait inclure la propriété tester_no_cache. Les résultats de test sont toujours stockés dans le cache, vous pouvez donc voir toutes les données des passes effectuées dans le strategy tester.

tester_everytick_calculate string Dans le Strategy Tester, les indicateurs ne sont calculés que lorsque vous accédez à ses données. Ceci accélère grandement la vitesse du test et de l'optimisation, si vous n'avez pas besoin d'obtenir les valeurs de l'indicateur à chaque tick. En spécifiant la propriété tester_everytick_calculate, vous pouvez activer le calcul forcé de l'indicateur sur chaque tick. Les calculs des indicateurs dans le Strategy Tester sont également forcés sur chaque tick dans les cas suivants : lors du test en mode visuel

OnChartEvent, OnTimer; si l'indicateur a l'une des fonctions suivantes : EventChartCustom

si l'indicateur a été créé avec un compilateur dont le numéro de build est inférieur à 1916. Cette fonctionnalité ne s'applique qu'au Strategy Tester, les indicateurs du terminal sont toujours calculés sur chaque tick reçu.