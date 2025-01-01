//--- description

#property description "Le script crée un objet \"Graphique\"."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="Chart"; // nom de l'objet

input string InpSymbol="EURUSD"; // Symbole

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H1; // Période

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Coin d'ancrage

input int InpScale=2; //Echelle

input bool InpDateScale=true; // Affichage de l'échelle des heures

input bool InpPriceScale=true; // Affichage de l'échelle des prix

input color InpColor=clrRed; // Couleur de la bordure au moment de la surbrillance

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Style de ligne lors qu'il est mis en surbrillance

input int InpPointWidth=1; // Taille du point pour le déplacement

input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Création de l'objet Graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Chart", // nom de l'objet

const int sub_window=0, // indice de la sous-fenêtre

const string symbol="EURUSD", // symbole

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1, // période

const int x=0, // coordonnée X

const int y=0, // coordonnée Y

const int width=300, // largeur

const int height=200, // hauteur

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // coin d'ancrage

const int scale=2, // échelle

const bool date_scale=true, // Affichage de l'échelle des heures

const bool price_scale=true, // Affichage de l'échelle des prix

const color clr=clrRed, // couleur de la bordure en surbrillance

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style de trait en surbrillance

const int point_width=1, // déplace la taille du point

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour déplacer

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée l'objet Graphique

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHART,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de création del'objet \"Graphique\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit les coordonnées de l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- définit la taille de l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- définit le coin du graphique, relativement auquel les coordonnées du point sont définies

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- définit le symbole

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol);

//--- définit la période

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period);

//--- définit l'échelle

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,scale);

//--- affiche (true) ou cache (false) l'échelle des heures

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,date_scale);

//--- affiche (true) ou cache (false) l'échelle des prix

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,price_scale);

//--- définit la couleur de la bordure lorsque le mode de mise en surbrillance de l'objet est activé

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style de ligne de la bordure lorsque le mode de mise en surbrillance de l'objet est activé

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la taille du point d'ancrage pour déplacer un objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'étiquette par la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Définit le symbole et la période de l'objet Graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartSetSymbolAndPeriod(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique (not Chart object's one)

const string name="Chart", // nom de l'objet

const string symbol="EURUSD", // symbole

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1) // période

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- définit le symbole et la période de l'objet Graphique

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de sélection du symbole pour l'objet \"Graphique\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,période))

{

Print(__FUNCTION__,

": échec de sélection de la période pour l'objet \"Graphique\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace l'objet Graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique (not Chart object's one)

const string name="Chart", // nom de l'objet

const int x=0, // Coordonnée X

const int y=0) // Coordonnée Y

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace l'objet

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du déplacement de la coordonnée X de l'objet \"Graphique\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du déplacement de la coordonnée Y de l'objet \"Graphique\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change la taille de l'objet Graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartChangeSize(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique (not Chart object's one)

const string name="Chart", // nom de l'objet

const int width=300, // largeur

const int height=200) // hauteur

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie la taille de l'objet

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du changement de largeur de l'objet \"Graphique\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec du changement de hauteur de l'objet \"Graphique\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Retourne l'identifiant de l'objet Graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

long ObjectChartGetID(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique (not Chart object's one)

const string name="Chart") // nom de l'objet

{

//--- prépare la variable pour récupérer l'identifiant de l'objet Graphique

long id=-1;

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- récupère l'identifiant

if(!ObjectGetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_ID,0,id))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de récupération de l'identifiant de l'objet \"Graphique\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

}

//--- retourne le résultat

return(id);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime l'objet Graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique (not Chart object's one)

const string name="Chart") // nom de l'objet

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime le bouton

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de la suppression de l'objet \"Graphique\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- récupère le nombre de symboles dans le Market Watch

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- vérife si le symbole ayant le nom spécifié est présent dans la liste des symboles

bool exist=false;

for(int i=0;i<symbols;i++)

if(InpSymbol==SymbolName(i,true))

{

exist=true;

break;

}

if(!exist)

{

Print("Erreur ! Le symbole ",InpSymbol," n'existe pas dans le \"Market Watch\" !");

return;

}

//--- vérifie la validité des paramètres d'entrée

if(InpScale<0 || InpScale>5)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}



//--- taille de la fenêtre du graphique

long x_distance;

long y_distance;

//--- définit la taille de la fenêtre

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la largeur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la hauteur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- définit les coordonnées et la taille de l'objet Graphique

int x=(int)x_distance/16;

int y=(int)y_distance/16;

int x_size=(int)x_distance*7/16;

int y_size=(int)y_distance*7/16;

//--- crée l'objet Graphique

if(!ObjectChartCreate(0,InpName,0,InpSymbol,InpPeriod,x,y,x_size,y_size,InpCorner,InpScale,InpDateScale,

InpPriceScale,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- élargit l'objet Graphique

int steps=(int)MathMin(x_distance*7/16,y_distance*7/16);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- redimmensionnement

x_size+=1;

y_size+=1;

if(!ObjectChartChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique et attend 0.01 seconde

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- change la période du graphique

if(!ObjectChartSetSymbolAndPeriod(0,InpName,InpSymbol,PERIOD_M1))

return;

ChartRedraw();

//--- trois secondes de délai

Sleep(3000);

//--- supprime l'objet

ObjectChartDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- attente d'1 seconde

Sleep(1000);

//---

}