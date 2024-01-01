//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_ARROW.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_ARROW"

#property description "Dessine les flèches, spécifiées par les symboles Unicode, sur le tableau"

#property description "La couleur, la taille, le décalage et le code du symbole de la flèche se changent par hasard"

#property description "dans chaques N ticks"

#property description "Le paramètre code spécifie la valeur de base: le code = 159 (cercle)"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plot Arrows

#property indicator_label1 "Arrows"

#property indicator_type1 DRAW_ARROW

#property indicator_color1 clrGreen

#property indicator_width1 1

//--- les paramètres input

input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement

input ushort code=159; // le code du symbole pour le dessin dans DRAW_ARROW

//--- le tampon d'indicateur pour la construction

double ArrowsBuffer[];

//--- le tableau pour le stockage des couleurs

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ArrowsBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- spécifions le code du symbole pour le dessin dans PLOT_ARROW

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

//--- spécifions le décalage des flèches selon le vertical en pixels

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,5);

//--- définissons 0 comme une valeur vide

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- calculons les ticks pour le changement de la couleur, de la taille, de la confusion et du code de la flèche

ticks++;

//--- si le nombre critique des ticks est accumulé

if(ticks>=N)

{

//--- changeons les propriétés de la ligne

ChangeLineAppearance();

//---oblitérons le compteur des ticks au zéro

ticks=0;

}



//--- le bloc du calcul des valeurs de l'indicateur

int start=1;

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- la boucle du calcul

for(int i=1;i<rates_total;i++)

{

//--- si le prix courant Close est plus grand que le précédent, mettons la flèche

if(close[i]>close[i-1])

ArrowsBuffer[i]=close[i];

//--- dans le cas contraire spécifions la valeur nulle

else

ArrowsBuffer[i]=0;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| modifie l'apparence des symboles dans l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de l'indicateur

string comm="";

//--- le bloc du changement de la couleur de la flèche

int number=MathRand(); // recevrons le nombre accidentel

//--- le diviseur du nombre est égal au montant du tableau colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int color_index=number%size;

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- inscrirons la couleur de la ligne

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- le bloc du changement de la taille des flèches

number=MathRand();

//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière

int width=number%5; // on spécifie la taille de 0 jusqu'à 4

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- inscrirons la taille des flèches

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- le bloc du changement du code de la flèche (PLOT_ARROW)

number=MathRand();

//---recevrons le reste de la division entière pour le calcul du nouveau code de la flèche (de 0 jusqu'à 19)

int code_add=number%20;

//---définissons un nouveau code du symbole comme la somme code+code_add

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code+code_add);

//--- inscrirons le code du symbole PLOT_ARROW

comm="\r

"+"PLOT_ARROW="+IntegerToString(code+code_add)+comm;



//--- le bloc du changement du décalage des flèches selon la verticale en pixels

number=MathRand();

//--- recevrons le décalage comme le reste de la division entière

int shift=20-number%41;

//--- définissons un nouveau décalage de-20 jusqu'à 20

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

//--- inscrirons le décalage PLOT_ARROW_SHIFT

comm="\r

"+"PLOT_ARROW_SHIFT="+IntegerToString(shift)+comm;



//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire

Comment(comm);

}