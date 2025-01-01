DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes NomméesConstantes Mathématiques 

Constantes Mathématiques

Les constantes spéciales contenant des valeurs sont réservées pour les expressions mathématiques. Ces constantes peuvent être utilisées n'importe où dans le programme au lieu de calculer leurs valeurs avec les fonctions mathématiques.

Constante

Description

Valeur

M_E

e

2.71828182845904523536

M_LOG2E

log2(e)

1.44269504088896340736

M_LOG10E

log10(e)

0.434294481903251827651

M_LN2

ln(2)

0.693147180559945309417

M_LN10

ln(10)

2.30258509299404568402

M_PI

pi

3.14159265358979323846

M_PI_2

pi/2

1.57079632679489661923

M_PI_4

pi/4

0.785398163397448309616

M_1_PI

1/pi

0.318309886183790671538

M_2_PI

2/pi

0.636619772367581343076

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

1.12837916709551257390

M_SQRT2

sqrt(2)

1.41421356237309504880

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

0.707106781186547524401

Exemple :

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- affiche les valeurs des constantes
   Print("M_E = ",DoubleToString(M_E,16));
   Print("M_LOG2E = ",DoubleToString(M_LOG2E,16));
   Print("M_LOG10E = ",DoubleToString(M_LOG10E,16));
   Print("M_LN2 = ",DoubleToString(M_LN2,16));
   Print("M_LN10 = ",DoubleToString(M_LN10,16));
   Print("M_PI = ",DoubleToString(M_PI,16));
   Print("M_PI_2 = ",DoubleToString(M_PI_2,16));
   Print("M_PI_4 = ",DoubleToString(M_PI_4,16));
   Print("M_1_PI = ",DoubleToString(M_1_PI,16));
   Print("M_2_PI = ",DoubleToString(M_2_PI,16));
   Print("M_2_SQRTPI = ",DoubleToString(M_2_SQRTPI,16));
   Print("M_SQRT2 = ",DoubleToString(M_SQRT2,16));
   Print("M_SQRT1_2 = ",DoubleToString(M_SQRT1_2,16));
  }