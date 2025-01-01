- Macros de Substitutions Prédéfinies
Constantes Mathématiques
Les constantes spéciales contenant des valeurs sont réservées pour les expressions mathématiques. Ces constantes peuvent être utilisées n'importe où dans le programme au lieu de calculer leurs valeurs avec les fonctions mathématiques.
|
Constante
|
Description
|
Valeur
|
M_E
|
e
|
2.71828182845904523536
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
1.44269504088896340736
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
0.434294481903251827651
|
M_LN2
|
ln(2)
|
0.693147180559945309417
|
M_LN10
|
ln(10)
|
2.30258509299404568402
|
M_PI
|
pi
|
3.14159265358979323846
|
M_PI_2
|
pi/2
|
1.57079632679489661923
|
M_PI_4
|
pi/4
|
0.785398163397448309616
|
M_1_PI
|
1/pi
|
0.318309886183790671538
|
M_2_PI
|
2/pi
|
0.636619772367581343076
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
1.12837916709551257390
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
1.41421356237309504880
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
0.707106781186547524401
Exemple :
|
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+