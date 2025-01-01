DocumentationSections
Lignes des Indicateurs

Certains indicateurs techniques ont plusieurs buffers dessinés sur le graphique. La numérotation des buffers d'indicateur commence à 0. Lors de la copie des valeurs de l'indicateur avec la fonction CopyBuffer() dans un tableau de données de type double, pour quelques indicateurs il est possible d'indiquer l'identifiant d'un buffer copié au lieu de son numéro.

 

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iMACD(), iRVI() et iStochastic().

Constante

Valeur

Description

MAIN_LINE

0

Ligne principale

SIGNAL_LINE

1

Ligne de signal

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de ADX() et ADXW().

Constante

Valeur

Description

MAIN_LINE

0

Ligne principale

PLUSDI_LINE

1

Ligne +DI

MINUSDI_LINE

2

Ligne —DI

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iBands().

Constante

Valeur

Description

BASE_LINE

0

Ligne principale

UPPER_BAND

1

Limite supérieure

LOWER_BAND

2

Limite inférieure

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iEnvelopes() et iFractals().

Constante

Valeur

Description

UPPER_LINE

0

Ligne supérieure

LOWER_LINE

1

Ligne du bas

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iGator()

Constante

Valeur

Description

UPPER_HISTOGRAM

0

Histogramme supérieur

LOWER_HISTOGRAM

2

Histogramme inférieur

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iAlligator().

Constante

Valeur

Description

GATORJAW_LINE

0

Ligne de la mâchoire

GATORTEETH_LINE

1

Ligne des dents

GATORLIPS_LINE

2

Ligne des lèvres

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de l'iIchimoku().

Constante

Valeur

Description

TENKANSEN_LINE

0

Ligne Tenkan-sen

KIJUNSEN_LINE

1

Ligne Kijun-sen

SENKOUSPANA_LINE

2

Ligne Senkou Span A

SENKOUSPANB_LINE

3

Ligne Senkou Span B

CHIKOUSPAN_LINE

4

Ligne Chikou Span