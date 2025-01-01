- Constantes de Prix
- Méthodes de Lissage
- Lignes d'Indicateurs
- Styles de Dessin
- Propriétés des Indicateurs Personnels
- Types d'Indicateurs
- Identifiants des Types de Données
Lignes des Indicateurs
Certains indicateurs techniques ont plusieurs buffers dessinés sur le graphique. La numérotation des buffers d'indicateur commence à 0. Lors de la copie des valeurs de l'indicateur avec la fonction CopyBuffer() dans un tableau de données de type double, pour quelques indicateurs il est possible d'indiquer l'identifiant d'un buffer copié au lieu de son numéro.
Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iMACD(), iRVI() et iStochastic().
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
MAIN_LINE
|
0
|
Ligne principale
|
SIGNAL_LINE
|
1
|
Ligne de signal
Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de ADX() et ADXW().
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
MAIN_LINE
|
0
|
Ligne principale
|
PLUSDI_LINE
|
1
|
Ligne +DI
|
MINUSDI_LINE
|
2
|
Ligne —DI
Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iBands().
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
BASE_LINE
|
0
|
Ligne principale
|
UPPER_BAND
|
1
|
Limite supérieure
|
LOWER_BAND
|
2
|
Limite inférieure
Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iEnvelopes() et iFractals().
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
UPPER_LINE
|
0
|
Ligne supérieure
|
LOWER_LINE
|
1
|
Ligne du bas
Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iGator()
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
UPPER_HISTOGRAM
|
0
|
Histogramme supérieur
|
LOWER_HISTOGRAM
|
2
|
Histogramme inférieur
Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iAlligator().
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
GATORJAW_LINE
|
0
|
Ligne de la mâchoire
|
GATORTEETH_LINE
|
1
|
Ligne des dents
|
GATORLIPS_LINE
|
2
|
Ligne des lèvres
Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de l'iIchimoku().
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
TENKANSEN_LINE
|
0
|
Ligne Tenkan-sen
|
KIJUNSEN_LINE
|
1
|
Ligne Kijun-sen
|
SENKOUSPANA_LINE
|
2
|
Ligne Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
3
|
Ligne Senkou Span B
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
4
|
Ligne Chikou Span