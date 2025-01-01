Lignes des Indicateurs

Certains indicateurs techniques ont plusieurs buffers dessinés sur le graphique. La numérotation des buffers d'indicateur commence à 0. Lors de la copie des valeurs de l'indicateur avec la fonction CopyBuffer() dans un tableau de données de type double, pour quelques indicateurs il est possible d'indiquer l'identifiant d'un buffer copié au lieu de son numéro.

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iMACD(), iRVI() et iStochastic().

Constante Valeur Description MAIN_LINE 0 Ligne principale SIGNAL_LINE 1 Ligne de signal

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de ADX() et ADXW().

Constante Valeur Description MAIN_LINE 0 Ligne principale PLUSDI_LINE 1 Ligne +DI MINUSDI_LINE 2 Ligne —DI

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iBands().

Constante Valeur Description BASE_LINE 0 Ligne principale UPPER_BAND 1 Limite supérieure LOWER_BAND 2 Limite inférieure

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iEnvelopes() et iFractals().

Constante Valeur Description UPPER_LINE 0 Ligne supérieure LOWER_LINE 1 Ligne du bas

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iGator()

Constante Valeur Description UPPER_HISTOGRAM 0 Histogramme supérieur LOWER_HISTOGRAM 2 Histogramme inférieur

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de iAlligator().

Constante Valeur Description GATORJAW_LINE 0 Ligne de la mâchoire GATORTEETH_LINE 1 Ligne des dents GATORLIPS_LINE 2 Ligne des lèvres

Identifiants possibles des lignes de l'indicateur lors de la copie des valeurs de l'iIchimoku().