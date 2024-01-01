- DRAW_NONE
- DRAW_LINE
- DRAW_SECTION
- DRAW_HISTOGRAM
- DRAW_HISTOGRAM2
- DRAW_ARROW
- DRAW_ZIGZAG
- DRAW_FILLING
- DRAW_BARS
- DRAW_CANDLES
- DRAW_COLOR_LINE
- DRAW_COLOR_SECTION
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
- DRAW_COLOR_ARROW
- DRAW_COLOR_ZIGZAG
- DRAW_COLOR_BARS
- DRAW_COLOR_CANDLES
DRAW_COLOR_LINE
Le style DRAW_COLOR_LINE c'est la variante colorée du style DRAW_LINE, il dessine aussi la ligne selon les valeur du tampon d'indicateur. Mais ce style, comme tous les styles de couleur qui ont COLORdans le titre, a un tampon supplémentaire spécial d'indicateur pour stocker l'index (le numéro) de la couleur du tableau spécial spécifié des couleurs. Ainsi, on peut spécifier la couleur de chaque endroit, si on indique les index de la couleur, par lesquels la ligne doit être dessinée sur une barre spécifiée.
On peut spécifier l'épaisseur, la couleur et le style de l'affichage de la ligne comme par les directives du compilateur, et dynamiquement à l'aide de la fonction PlotIndexSetInteger(). Le changement dynamique des propriétés de la construction graphique permet de créer les indicateurs "vivants", qui changent leur aspect en fonction de la situation actuelle.
Le nombre de tampons nécessaires pour la construction DRAW_COLOR_LINE – 2:
- un tampon pour stocker la valeur de l'indicateur selon lequel se dessine la ligne;
- un tampon pour stocker l'index de la couleur, par lequel la ligne est dessinée sur chaque barre.
On peut spécifier les couleurs par la directive du compilateur #property indicator_color1 par la virgule. Le nombre de couleurs ne peut pas dépasser 64.
|
//--- spécifions 5 couleurs pour colorer chaque barre (ils se trouvent dans un tableau spécial)
L'exemple de l'indicateur dessinant la ligne aux prix de la clôture des barres Close. L'épaisseur et le style de la ligne se changent par hasard chaques N=5 ticks.
Les couleurs, par lesquelles les fragments de la ligne sont dessinés, se changent aussi par hasard dans la fonction d'utilisateur ChangeColors().
|
//+------------------------------------------------------------------+
Dans l'exemple on montre la particularité des versions "de couleur" des indicateurs — pour changer la couleur du fragment de la ligne il ne faut pas changer la valeur dans le tampon ColorLineColors [] (qui contient les index des couleurs). Il suffit de spécifier les nouvelles couleurs dans un tableau spécial. Cela vous permet de changer rapidement la couleur pour toute la construction graphique, en changeant seulement un petit tableau des couleurs à l'aide de la fonctionPlotIndexSetInteger().
Prêtez attention que primordialement à la construction graphique plot1 avec le style DRAW_COLOR_LINE on spécifie les propriétés à l'aide de la directive du compilateur #property, et puis dans la fonction OnCalculate() ces trois propriétés sont spécifiées par hasard.
Les paramètres N et Length (la longeur des fragments de couleur dans les barres) sont portés aux paramètres extérieurs de l'indicateur pour la possibilité de l'installation manuelle (l'onglet "Paramètres" dans la fenêtre des propriétés de l'indicateur).
|
//+------------------------------------------------------------------+