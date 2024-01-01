//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_LINE.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_COLOR_LINE"

#property description "Dessine la ligne par les morceaux colorés selon 20 barres aux prix Close"

#property description "La couleur, l'épaisseur et le style des fragments de la ligne se change par hasard"

#property description "par chaque N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorLine

#property indicator_label1 "ColorLine"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE

//--- spécifions 5 couleurs pour colorer chaque barre (ils se trouvent dans un tableau spécial)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (on peut indiquer environ 64 couleurs)

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- les paramètres input

input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement

input int Length=20; // la longueur de chaque fragment de la couleur en barres

int line_colors=5; // le nombre de couleurs spécifiées est égale à 5 - regardez plus haut #property indicator_color1

//--- le tampon pour le dessin

double ColorLineBuffer[];

//--- le tableau pour le stockage de la couleur du dessin de la ligne sur chaque barre

double ColorLineColors[];



//--- le tableau pour le stockage des couleurs contient 7 éléments

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod};

//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- le binding du tableau et du tampon d'indicateur

SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorLineColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- l'initialisation du générateur des nombres pseudo-accidentels

MathSrand(GetTickCount());

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne

ticks++;

//--- si le nombre critique des ticks est accumulé

if(ticks>=N)

{

//--- changeons les propriétés de la ligne

ChangeLineAppearance();

//--- changeons les couleurs, par lesquelles les fragments de la ligne se dessinent

ChangeColors(colors,5);

//---oblitérons le compteur des ticks au zéro

ticks=0;

}



//--- le bloc du calcul des valeurs de l'indicateur

for(int i=0;i<rates_total;i++)

{

//--- inscrirons la valeur de l'indicateur au tampon

ColorLineBuffer[i]=close[i];

//--- maintenant spécifions l'index de la couleur pour cette barre par hasard

int color_index=i%(5*Length);

color_index=color_index/Length;

//--- pour cette barre la ligne sera dessinée par la couleur, qui se trouve sous le numéro color_index

ColorLineColors[i]=color_index;

}



//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Change la couleur des sections de la ligne |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- le nombre de couleurs

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- spécifions une nouvelle couleur par l'image accidentelle pour chaque index de couleur

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- recevrons le nombre accidentel

int number=MathRand();

//--- recevrons l'index dans le tableau col[] comme le reste de la division entière

int i=number%size;

//--- installons la couleur pour chaque index comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // le numéro du style graphique

PLOT_LINE_COLOR, // l'identificateur de la propriété

plot_color_ind, // l'index de la couleur, où nous inscrirons la couleur

cols[i]); // une nouvelle couleur

//--- inscrirons les couleurs

comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modifie l'apparence de la ligne affichée dans l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne

string comm="";

//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne

int number=MathRand();

//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière

int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- le bloc du changement du style de la ligne

number=MathRand();

//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles

int size=ArraySize(styles);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int style_index=number%size;

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- inscrirons le style de la ligne

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire

Comment(comm);

}