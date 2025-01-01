- Constantes de Prix
- Méthodes de Lissage
- Lignes d'Indicateurs
- Styles de Dessin
- Propriétés des Indicateurs Personnels
- Types d'Indicateurs
- Identifiants des Types de Données
Méthodes de Lissage
De nombreux indicateurs techniques sont basés sur différentes méthodes de lissage des séries de prix. Certaines indicateurs techniques standards nécessite de spécifier le type de lissage comme paramètre d'entrée. Pour spécifier le type désiré de lissage, il faut utiliser les identifiants listés dans l'énumération ENUM_MA_METHOD.
ENUM_MA_METHOD
|
Identifiant
|
Description
|
MODE_SMA
|
Moyenne simple
|
MODE_EMA
|
Moyenne exponentielle
|
MODE_SMMA
|
Moyenne lissée
|
MODE_LWMA
|
Moyenne pondérée linéaire
Exemple :
|
double ExtJaws[];