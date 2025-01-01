Méthodes de Lissage

De nombreux indicateurs techniques sont basés sur différentes méthodes de lissage des séries de prix. Certaines indicateurs techniques standards nécessite de spécifier le type de lissage comme paramètre d'entrée. Pour spécifier le type désiré de lissage, il faut utiliser les identifiants listés dans l'énumération ENUM_MA_METHOD.

ENUM_MA_METHOD

Identifiant Description MODE_SMA Moyenne simple MODE_EMA Moyenne exponentielle MODE_SMMA Moyenne lissée MODE_LWMA Moyenne pondérée linéaire

Exemple :