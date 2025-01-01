DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'IndicateurMéthodes de Lissage 

Méthodes de Lissage

De nombreux indicateurs techniques sont basés sur différentes méthodes de lissage des séries de prix. Certaines indicateurs techniques standards nécessite de spécifier le type de lissage comme paramètre d'entrée. Pour spécifier le type désiré de lissage, il faut utiliser les identifiants listés dans l'énumération ENUM_MA_METHOD.

ENUM_MA_METHOD

Identifiant

Description

MODE_SMA

Moyenne simple

MODE_EMA

Moyenne exponentielle

MODE_SMMA

Moyenne lissée

MODE_LWMA

Moyenne pondérée linéaire

Exemple :

double ExtJaws[];
double ExtTeeth[];
double ExtLips[];
//---- handles pour les moyennes mobiles
int    ExtJawsHandle;
int    ExtTeethHandle;
int    ExtLipsHandle;
//--- récupère les handles des MM
ExtJawsHandle=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtTeethHandle=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtLipsHandle=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);

 