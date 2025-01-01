|
//--- description
#property description "Le script dessine des signes \"Vente\" sur le graphique."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input color InpColor=C'225,68,29'; // Couleur des signaux
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée un signe de Vente |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="ArrowSell", // nom du signe
const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre
datetime time=0, // heure du point d'ancrage
double price=0, // prix du point d'ancrage
const color clr=C'225,68,29', // Couleur du signe
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style de trait (en surbrillance)
const int width=1, // taille de la ligne (en surbrillance)
const bool back=false, // en arrière-plan
const bool selection=false, // mise en surbrillance pour déplacer
const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets
const long z_order=0) // priorité du clic de souris
{
//--- Définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- crée le signe
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
" : n'a pas réussi à créer le signe de \"Vente\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- définit la couleur du signe
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit un style de ligne (lorsqu'elle est en surbrillance)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la taille de la ligne (lorsqu'elle est en surbrillance)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (vrai) ou désactive (faux) le mode de déplacement du signal par la souris
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="ArrowSell", // nom de l'objet
datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel
double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix
{
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime le signal de Vente |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="ArrowSell") // nom du signe
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- efface le signe
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": n'a pas réussi à supprimer le signe de \"Vente\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs du point d'ancrage et définit les valeurs par défaut |
//| pour les points vides |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- si l'heure du point n'est pas définie, elle sera sur la barre courante
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- si le prix du point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // tableau pour stocker les dates des barres visibles
double low[]; // tableau pour stocker les prix Low des barres visibles
double high[]; // tableau pour stocker les prix High des barres visibles
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- allocation mémoire
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- remplit le tableau de dates
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- remplit le tableau des prix Low
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("N'a pas réussi à copier les valeurs des prix Low ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- remplit le tableau des prix High
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("N'a pas réussi à copier les valeurs des prix High ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- crée des signaux de Vente en point High pour chaque barre visible
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))
return;
//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
if(IsStopped())
return;
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
// délai de 0,05 secondes
Sleep(50);
}
//--- modifie des signaux de Vente en point Low pour chaque barre visible
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))
return;
//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
if(IsStopped())
return;
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
// délai de 0,05 secondes
Sleep(50);
}
//--- supprime les signaux de Vente
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))
return;
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
// délai de 0,05 secondes
Sleep(50);
}
//---
}