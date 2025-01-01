//--- description

#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Grille de Gann\"."

#property description "Les coordonnées du point d'ancrage de la grille sont définies en pourcentage de"

#property description "la taille de la fenêtre du graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="GannGrid"; // Nom de la grille

input int InpDate1=15; // Date du premier point, %

input int InpPrice1=25; // Prix du premier point, %

input int InpDate2=35; // Date du second point, %

input double InpScale=3.0; // Echelle

input bool InpDirection=false; // Direction de la tendance

input color InpColor=clrRed; // Couleur de la grille

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Style des lignes de la grille

input int InpWidth=1; // Largeur des lignes de l'éventail

input bool InpBack=false; // Grille en arrière plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée la Grille de Gann |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool GannGridCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="GannGrid", // Nom de la grille

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time1=0, // heure du premier point

double price1=0, // prix du premier point

datetime time2=0, // heure du deuxième point

const double scale=1.0, // Echelle

const bool direction=true, // direction de la tendance

const color clr=clrRed, // Couleur de la grille

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style des lignes de la grille

const int width=1, // largeur des lignes de la grille

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=true, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeGannGridEmptyPoints(time1,price1,time2);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée la Grille de Gann aux coordonnées données

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNGRID,sub_window,time1,price1,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de création de la \"Grille de Gann\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- change l'échelle (nombre de pips par barre)

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);

//--- change la direction de la tendance de l'Eventail de Gann (true - baissière, false - haussière)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);

//--- définit la couleur de la grille

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style d'affichage des lignes de la grille

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la largeur des lignes de la grille

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance de la grille pour le déplacement

//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être

//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection

//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le point d'ancrage de la Grille de Gann |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool GannGridPointChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="GannGrid", // Nom de la grille

const int point_index=0, // indice du point d'ancrage

datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel

double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix

{

//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage de la grille

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change l'échelle de la Grille de Gann |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool GannGridScaleChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="GannGrid", // grilles

const double scale=1.0) // Echelle

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- change l'échelle (nombre de pips par barre)

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de changement de l'échelle ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change la direction de la tendance de la Grille de Gann |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool GannGridDirectionChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="GannGrid", // Nom de la grille

const bool direction=true) // direction de la tendance

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- change la direction de la tendance de la Grille de Gann

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de changement de l'échelle ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| La fonction supprime l'Eventail de Gann du graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool GannGridDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="GannGrid") // Nom de la grille

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime la Grille de Gann

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de suppression de la \"Grille de Gann\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de la Grille de Gann et définit la valeur |

//| par défaut des points vides |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeGannGridEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)

{

//--- si l'heure du deuxième point n'est pas définie, il sera mis sur la barre courante

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- si l'heure du premier point n'est pas réglée, il est mis 9 barres à gauche du deuxième point

if(!time1)

{

//--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- définit le premier point 9 barres à gauche du deuxième

time1=temp[0];

}

//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il aura la valeur Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- taille du tableau des prix

int accuracy=1000;

//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser

//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage de la grille

datetime date[];

double price[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix

//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- définit un changement de prix et remplit le tableau

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- définit les points pour dessiner la Grille de Gann

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- crée la Grille de Gann

if(!GannGridCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpScale,InpDirection,

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- déplace maintenant les points d'ancrage de la grille

//--- compteur de boucle

int v_steps=accuracy/4;

//--- déplace le premier point d'ancrage verticalement

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p1<accuracy-1)

p1+=1;

if(!GannGridPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- compteur de boucle

int h_steps=bars/4;

//--- déplace le deuxième point horizontalement

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(d2<bars-1)

d2+=1;

if(!GannGridPointChange(0,InpName,1,date[d2],0))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- change la direction de la tendance de la grille en tendance baissière

GannGridDirectionChange(0,InpName,true);

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime la grille du graphique

GannGridDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}