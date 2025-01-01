Utilisation d'une Page de Code dans les Opérations de Conversion des Chaînes de Caractères

Lors de la conversion de variables de type string en tableaux de char et inversement, l'encodage correspondant par défaut à l'ANSI du système d'opération Windows (CP_ACP) est utilisé en MQL5. Si vous souhaitez spécifier un différent type d'encodage, li peut être défini comme paramètre additionnel pour les fonctions CharArrayToString(), StringToCharArray() et FileOpen() functions.

Le tableau liste les constantes intégrées pour quelques unes des pages de code les plus populaires. Les pages de code non mentionnées peuvent être spécifiées par le code correspondant à la page.

Constantes et Codes de Page intégrés

Constante Valeur Description CP_ACP 0 La page de code Windows ANSI actuelle. CP_OEMCP 1 La page de code du système OEM actuel. CP_MACCP 2 La page de code du système Macintosh actuel. Note : Cette valeur est principalement utilisé dans les anciens programmes et n'est plus utilisé aujourd'hui, puisque les ordinateurs Macintosh récents utilisent l'Unicode pour l'encodage. CP_THREAD_ACP 3 La page de code Windows ANSI pour le thread actuel. CP_SYMBOL 42 Page de code des symboles CP_UTF7 65000 Page de code UTF-7. CP_UTF8 65001 Page de code UTF-8.

Voir aussi

Propriétés du Terminal Client