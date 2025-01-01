//--- description

#property description "Le script crée un bouton sur le graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="Button"; // Nom du bouton

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Coin du graphique pour l'ancrage

input string InpFont="Arial"; // Police de caractères

input int InpFontSize=14; // Taille de la police de caractères

input color InpColor=clrBlack; // Couleur du texte

input color InpBackColor=C'236,233,216'; // Couleur de l'arrière-plan

input color InpBorderColor=clrNONE; // couleur de la bordure

input bool InpState=false; // Appuyé/Relâché

input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan

input bool InpSelection=false; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée le bouton |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Button", // nom du bouton

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

const int x=0, // coordonnée X

const int y=0, // coordonnée Y

const int width=50, // largeur du bouton

const int height=18, // hauteur du bouton

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // coin du graphique pour l'ancrage

const string text="Button", // texte

const string font="Arial", // police de caractères

const int font_size=10, // taille de la police de caractères

const color clr=clrBlack, // couleur du texte

const color back_clr=C'236,233,216', // couleur en arrière-plan

const color border_clr=clrNONE, // couleur de la bordure

const bool state=false, // Appuyé/Relâché

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée le bouton

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": imposible de créer le bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit les coordonnées du bouton

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- définit la taille du bouton

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- définit le coin du graphique, relativement auquel les coordonnées du point sont définies

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- définit le texte

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- définit la police de caractères du texte

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- définit la taille de la police de caractères

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- définit la couleur du texte

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit la couleur d'arrière-plan

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- définit la couleur de la bordure

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- définit l'état du bouton

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement du bouton à la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le bouton |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ButtonMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Button", // nom du bouton

const int x=0, // coordonnée X

const int y=0) // coordonnée Y

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le bouton

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnée X du bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnées Y du bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Modifie la taille du bouton |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ButtonChangeSize(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Button", // nom du bouton

const int width=50, // largeur du bouton

const int height=18) // hauteur du bouton

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie la taille du bouton

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier la largeur du bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier la hauteur du bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change le coin du graphique pour lier le bouton |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ButtonChangeCorner(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Button", // nom du bouton

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // coin du graphique pour l'ancrage

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie le coin d'ancrage

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": impossible de modifier le coin d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change le texte du bouton |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ButtonTextChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Button", // nom du bouton

const string text="Text") // texte

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie le texte de l'objet

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier le texte ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime le bouton |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ButtonDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Button") // nom du bouton

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime le bouton

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de supprimer le bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- taille de la fenêtre du graphique

long x_distance;

long y_distance;

//--- définit la taille de la fenêtre

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la largeur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la hauteur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- définit le pas de changement de la taille du bouton

int x_step=(int)x_distance/32;

int y_step=(int)y_distance/32;

//--- définit les coordonnées du bouton et sa taille

int x=(int)x_distance/32;

int y=(int)y_distance/32;

int x_size=(int)x_distance*15/16;

int y_size=(int)y_distance*15/16;

//--- crée le bouton

if(!ButtonCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpCorner,"Press",InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpState,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

//--- réduit le bouton dans la boucle

int i=0;

while(i<13)

{

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- bascule le bouton à l'état appuyé

ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,true);

//--- redessine le graphique et attends 0,2 seconde

ChartRedraw();

Sleep(200);

//--- redéfinit les coordonnées et la taille du bouton

x+=x_step;

y+=y_step;

x_size-=x_step*2;

y_size-=y_step*2;

//--- réduit le bouton

ButtonMove(0,InpName,x,y);

ButtonChangeSize(0,InpName,x_size,y_size);

//--- remet le bouton à l'état relâché

ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,false);

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- incrémente le compteur de boucle

i++;

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- supprime le bouton

ButtonDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- attente d'1 seconde

Sleep(1000);

//---

}