|
//--- description
#property description "Le script crée un bouton sur le graphique."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string InpName="Button"; // Nom du bouton
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Coin du graphique pour l'ancrage
input string InpFont="Arial"; // Police de caractères
input int InpFontSize=14; // Taille de la police de caractères
input color InpColor=clrBlack; // Couleur du texte
input color InpBackColor=C'236,233,216'; // Couleur de l'arrière-plan
input color InpBorderColor=clrNONE; // couleur de la bordure
input bool InpState=false; // Appuyé/Relâché
input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan
input bool InpSelection=false; // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets
input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée le bouton |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Button", // nom du bouton
const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre
const int x=0, // coordonnée X
const int y=0, // coordonnée Y
const int width=50, // largeur du bouton
const int height=18, // hauteur du bouton
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // coin du graphique pour l'ancrage
const string text="Button", // texte
const string font="Arial", // police de caractères
const int font_size=10, // taille de la police de caractères
const color clr=clrBlack, // couleur du texte
const color back_clr=C'236,233,216', // couleur en arrière-plan
const color border_clr=clrNONE, // couleur de la bordure
const bool state=false, // Appuyé/Relâché
const bool back=false, // en arrière-plan
mise en surbrillance pour le déplacement const bool selection=false, // mise en surbrillance pour le déplacement
const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets
const long z_order=0) // priorité du clic de souris
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- crée le bouton
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": imposible de créer le bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- définit les coordonnées du bouton
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- définit la taille du bouton
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- définit le coin du graphique, relativement auquel les coordonnées du point sont définies
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- définit le texte
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- définit la police de caractères du texte
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- définit la taille de la police de caractères
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- définit la couleur du texte
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit la couleur d'arrière-plan
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- définit la couleur de la bordure
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- définit l'état du bouton
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement du bouton à la souris
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le bouton |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ButtonMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Button", // nom du bouton
const int x=0, // coordonnée X
const int y=0) // coordonnée Y
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- déplace le bouton
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de déplacer la coordonnée X du bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de déplacer la coordonnées Y du bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Modifie la taille du bouton |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ButtonChangeSize(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Button", // nom du bouton
const int width=50, // largeur du bouton
const int height=18) // hauteur du bouton
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- modifie la taille du bouton
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de modifier la largeur du bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de modifier la hauteur du bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Change le coin du graphique pour lier le bouton |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ButtonChangeCorner(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Button", // nom du bouton
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // coin du graphique pour l'ancrage
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- modifie le coin d'ancrage
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))
{
Print(__FUNCTION__,
": impossible de modifier le coin d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Change le texte du bouton |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ButtonTextChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Button", // nom du bouton
const string text="Text") // texte
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- modifie le texte de l'objet
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de modifier le texte ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime le bouton |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ButtonDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="Button") // nom du bouton
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- supprime le bouton
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de supprimer le bouton ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- taille de la fenêtre du graphique
long x_distance;
long y_distance;
//--- définit la taille de la fenêtre
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Impossible d'obtenir la largeur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Impossible d'obtenir la hauteur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- définit le pas de changement de la taille du bouton
int x_step=(int)x_distance/32;
int y_step=(int)y_distance/32;
//--- définit les coordonnées du bouton et sa taille
int x=(int)x_distance/32;
int y=(int)y_distance/32;
int x_size=(int)x_distance*15/16;
int y_size=(int)y_distance*15/16;
//--- crée le bouton
if(!ButtonCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpCorner,"Press",InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpState,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
//--- réduit le bouton dans la boucle
int i=0;
while(i<13)
{
//--- délai d'une demie seconde
Sleep(500);
//--- bascule le bouton à l'état appuyé
ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,true);
//--- redessine le graphique et attends 0,2 seconde
ChartRedraw();
Sleep(200);
//--- redéfinit les coordonnées et la taille du bouton
x+=x_step;
y+=y_step;
x_size-=x_step*2;
y_size-=y_step*2;
//--- réduit le bouton
ButtonMove(0,InpName,x,y);
ButtonChangeSize(0,InpName,x_size,y_size);
//--- remet le bouton à l'état relâché
ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,false);
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
if(IsStopped())
return;
//--- incrémente le compteur de boucle
i++;
}
//--- délai d'une demie seconde
Sleep(500);
//--- supprime le bouton
ButtonDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- attente d'1 seconde
Sleep(1000);
//---
}