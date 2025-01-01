Styles de Dessin

Lors de la création d'un indicateur personnalisé, vous pouvez spécifier l'un des 18 types de dessin (tel qu'affiché dans la fenêtre principale du graphique ou dans une sous-fenêtre), dont les valeurs sont spécifiées dans l'énumération ENUM_DRAW_TYPE.

Dans un indicateur personnalisé, il est possible d'utiliser n'importe quel type de dessin/construction d'indicateur. Chaque type de construction nécessite de spécifier de 1 à 5 tableaux globaux pour stocker les données nécessaires pour le dessin. Ces tableaux de données doivent être limités aux buffers des indicateurs avec la fonction SetIndexBuffer(). Le type de données de ENUM_INDEXBUFFER_TYPE doit être spécifié pour chaque buffer.

Suivant le style de dessin, il peut être nécessaire de spécifier de 1 à 4 buffers de valeurs (marqués avec INDICATOR_DATA). Si un style autorise une alternance de couleurs (tous les styles comporte COLOR dans leur nom), vous aurez alors besoin d'un buffer de couleur supplémentaire (type indiqué INDICATOR_COLOR_INDEX). Les buffers de couleurs sont toujours limités aux buffers de valeurs correspondant au style.

ENUM_DRAW_TYPE

Identifiant Description Buffers de données Buffers de couleurs DRAW_NONE Non dessiné 1 0 DRAW_LINE Ligne 1 0 DRAW_SECTION Section 1 0 DRAW_HISTOGRAM Histogramme depuis la ligne zéro 1 0 DRAW_HISTOGRAM2 Histogramme de deux buffers 2 0 DRAW_ARROW Dessin de flèches 1 0 DRAW_ZIGZAG Le style Zigzag permet de sectionner verticalement la barre 2 0 DRAW_FILLING Couleur de remplissage entre deux niveaux 2 0 DRAW_BARS Affichage sous la forme d'une suite de barres 4 0 DRAW_CANDLES Affichage sous forme d'une suite de chandeliers 4 0 DRAW_COLOR_LINE Ligne multi-couleurs 1 1 DRAW_COLOR_SECTION Section multi-couleurs 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM Histogramme multi-couleurs depuis la ligne zéro 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Histogramme multi-couleurs des deux buffers de l'indicateur 2 1 DRAW_COLOR_ARROW Dessin de flèches multi-couleurs 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG ZigZag multi-couleurs 2 1 DRAW_COLOR_BARS Barres multi-couleurs 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES Chandeliers multi-couleurs 4 1

Pour affiner l'affichage du type de dessin sélectionné, les identifiants de ENUM_PLOT_PROPERTY sont utilisés.

Pour les fonctions PlotIndexSetInteger() et PlotIndexGetInteger()

ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER

Identifiant Description Type de la Propriété PLOT_ARROW Code de la flèche à dessiner pour le style DRAW_ARROW uchar PLOT_ARROW_SHIFT Décalage vertical pour les flèches pour le style DRAW_ARROW int PLOT_DRAW_BEGIN Nombre de barres initiales sans dessin ni valeurs dans la Fenêtre des Données int PLOT_DRAW_TYPE Type de construction graphique ENUM_DRAW_TYPE PLOT_SHOW_DATA Signe d'affichage des valeurs de construction dans la Fenêtre des Données bool PLOT_SHIFT Décalage du dessin de l'indicateur sur l'axe du temps, en barres int PLOT_LINE_STYLE Style de dessin de la ligne ENUM_LINE_STYLE PLOT_LINE_WIDTH Epaisseur de la ligne de dessin int PLOT_COLOR_INDEXES Nombre de couleurs int PLOT_LINE_COLOR Indice d'un buffer contenant la couleur de dessin color modificateur = numéro d'indice des couleurs

Pour la fonction PlotIndexSetDouble()

ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE

Identifiant Description Type de la Propriété PLOT_EMPTY_VALUE Valeur vide pour laquelle rien ne sera dessiné double

Pour la fonction PlotIndexSetString()

ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING

Identifiant Description Type de la Propriété PLOT_LABEL Le nom des séries graphiques de l'indicateur à afficher dans la Fenêtre des Données. L'utilisation de styles graphiques complexes nécessite plusieurs buffers pour l'affichage, les noms des buffers peuvent être spécifiés en utilisant ";" comme spérateur. Le code d'exemple est affiché dans DRAW_CANDLES string

5 styles peuvent être utilisés pour le dessin des lignes dans les indicateurs personnalisés. Ils ne sont valides que pour une épaisseur de ligne de 0 ou 1.

ENUM_LINE_STYLE

Identifiant Description STYLE_SOLID Ligne solide STYLE_DASH Ligne brisée STYLE_DOT Ligne pointillée STYLE_DASHDOT Ligne tiret-point STYLE_DASHDOTDOT Tiret - deux points

Pour définir le style de ligne et le type de dessin, il faut utiliser la fonction PlotIndexSetInteger(). Pour l'expansion des Fibonacci, l'épaisseur et le style de dessin des niveaux peuvent être indiqués avec la fonction ObjectSetInteger().

Exemple :