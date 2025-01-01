- Constantes de Prix
Lors de la création d'un indicateur personnalisé, vous pouvez spécifier l'un des 18 types de dessin (tel qu'affiché dans la fenêtre principale du graphique ou dans une sous-fenêtre), dont les valeurs sont spécifiées dans l'énumération ENUM_DRAW_TYPE.
Dans un indicateur personnalisé, il est possible d'utiliser n'importe quel type de dessin/construction d'indicateur. Chaque type de construction nécessite de spécifier de 1 à 5 tableaux globaux pour stocker les données nécessaires pour le dessin. Ces tableaux de données doivent être limités aux buffers des indicateurs avec la fonction SetIndexBuffer(). Le type de données de ENUM_INDEXBUFFER_TYPE doit être spécifié pour chaque buffer.
Suivant le style de dessin, il peut être nécessaire de spécifier de 1 à 4 buffers de valeurs (marqués avec INDICATOR_DATA). Si un style autorise une alternance de couleurs (tous les styles comporte COLOR dans leur nom), vous aurez alors besoin d'un buffer de couleur supplémentaire (type indiqué INDICATOR_COLOR_INDEX). Les buffers de couleurs sont toujours limités aux buffers de valeurs correspondant au style.
|
Identifiant
|
Description
|
Buffers de données
|
Buffers de couleurs
|
Non dessiné
|
1
|
0
|
Ligne
|
1
|
0
|
Section
|
1
|
0
|
Histogramme depuis la ligne zéro
|
1
|
0
|
Histogramme de deux buffers
|
2
|
0
|
Dessin de flèches
|
1
|
0
|
Le style Zigzag permet de sectionner verticalement la barre
|
2
|
0
|
Couleur de remplissage entre deux niveaux
|
2
|
0
|
Affichage sous la forme d'une suite de barres
|
4
|
0
|
Affichage sous forme d'une suite de chandeliers
|
4
|
0
|
Ligne multi-couleurs
|
1
|
1
|
Section multi-couleurs
|
1
|
1
|
Histogramme multi-couleurs depuis la ligne zéro
|
1
|
1
|
Histogramme multi-couleurs des deux buffers de l'indicateur
|
2
|
1
|
Dessin de flèches multi-couleurs
|
1
|
1
|
ZigZag multi-couleurs
|
2
|
1
|
Barres multi-couleurs
|
4
|
1
|
Chandeliers multi-couleurs
|
4
|
1
Pour affiner l'affichage du type de dessin sélectionné, les identifiants de ENUM_PLOT_PROPERTY sont utilisés.
Pour les fonctions PlotIndexSetInteger() et PlotIndexGetInteger()
|
Identifiant
|
Description
|
Type de la Propriété
|
PLOT_ARROW
|
Code de la flèche à dessiner pour le style DRAW_ARROW
|
uchar
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Décalage vertical pour les flèches pour le style DRAW_ARROW
|
int
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Nombre de barres initiales sans dessin ni valeurs dans la Fenêtre des Données
|
int
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Type de construction graphique
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Signe d'affichage des valeurs de construction dans la Fenêtre des Données
|
bool
|
PLOT_SHIFT
|
Décalage du dessin de l'indicateur sur l'axe du temps, en barres
|
int
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Style de dessin de la ligne
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Epaisseur de la ligne de dessin
|
int
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Nombre de couleurs
|
int
|
PLOT_LINE_COLOR
|
Indice d'un buffer contenant la couleur de dessin
|
color modificateur = numéro d'indice des couleurs
Pour la fonction PlotIndexSetDouble()
|
Identifiant
|
Description
|
Type de la Propriété
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Valeur vide pour laquelle rien ne sera dessiné
|
double
Pour la fonction PlotIndexSetString()
|
Identifiant
|
Description
|
Type de la Propriété
|
PLOT_LABEL
|
Le nom des séries graphiques de l'indicateur à afficher dans la Fenêtre des Données. L'utilisation de styles graphiques complexes nécessite plusieurs buffers pour l'affichage, les noms des buffers peuvent être spécifiés en utilisant ";" comme spérateur. Le code d'exemple est affiché dans DRAW_CANDLES
|
string
5 styles peuvent être utilisés pour le dessin des lignes dans les indicateurs personnalisés. Ils ne sont valides que pour une épaisseur de ligne de 0 ou 1.
|
Identifiant
|
Description
|
STYLE_SOLID
|
Ligne solide
|
STYLE_DASH
|
Ligne brisée
|
STYLE_DOT
|
Ligne pointillée
|
STYLE_DASHDOT
|
Ligne tiret-point
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Tiret - deux points
Pour définir le style de ligne et le type de dessin, il faut utiliser la fonction PlotIndexSetInteger(). Pour l'expansion des Fibonacci, l'épaisseur et le style de dessin des niveaux peuvent être indiqués avec la fonction ObjectSetInteger().
Exemple :
|
#property indicator_chart_window