//--- description

#property description "Le script dessine un objet graphique \"Etiquette\"."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="Label"; // Nom de l'étiquette

input int InpX=150; // distance de l'axe X

input int InpY=150; // distance de l'axe Y

input string InpFont="Arial"; // Police de caractères

input int InpFontSize=14; // Taille de la police de caractères

input color InpColor=clrRed; // Couleur

input double InpAngle=0.0; // Angle de la pente en degrés

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // type d'ancrage

input bool InpBack=false; // Objet en arrière-plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée une étiquette |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Label", // nom de l'étiquette

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

const int x=0, // coordonnée X

const int y=0, // coordonnée Y

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // coin d'ancrage du graphique

const string text="Label", // texte

const string font="Arial", // police de caractères

const int font_size=10, // taille de la police de caractères

const color clr=clrRed, // couleur

const double angle=0.0, // pente du texte

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // type d'ancrage

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour déplacerhighlight to move

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée une étiquette

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": impossible de créer l'étiquette ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit les coordonnées de l'étiquette

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- définit le coin du graphique, relativement auquel les coordonnées du point sont définies

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- définit le texte

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- définit la police de caractères du texte

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- définit la taille de la police de caractères

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- définit l'angle de pente du texte

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- définit le type d'ancrage

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- définit la couleur

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de déplacement de l'étiquette par la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace l'étiquette |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool LabelMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Label", // nom de l'étiquette

const int x=0, // coordonnée X

const int y=0) // Coordonnée Y

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace l'étiquette

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnée X de l'étiquette ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer la coordonnée Y de l'étiquette ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change le coin du graphique pour lier l'étiquette |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool LabelChangeCorner(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Label", // nom de l'étiquette

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // coin d'ancrage du graphique

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie le coin d'ancrage

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": impossible de modifier le coin d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Modifie le texte de l'étiquette texte |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool LabelTextChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Label", // nom de l'objet

const string text="Text") // texte

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- modifie le texte de l'objet

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de modifier le texte ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime l'étiquette |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool LabelDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="Label") // nom de l'étiquette

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'étiquette

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": impossible de supprimer l'étiquette ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- stocke les coordonnées de l'étiquette dans les variables locales

int x=InpX;

int y=InpY;

//--- taille de la fenêtre du graphique

long x_distance;

long y_distance;

//--- définit la taille de la fenêtre

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la largeur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Impossible d'obtenir la hauteur du graphique ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- prépare le texte initial de l'étiquette

string text;

StringConcatenate(text,"Coin supérieur gauche : ",x,",",y);

//--- crée l'étiquette texte sur le graphique

if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redessine le graphique et attend 1 demie seconde

ChartRedraw();

Sleep(500);

//--- déplace l'étiquette et change son texte simultanément

//--- nombre d'itérations par axes

int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);

int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);

//--- déplace l'étiquette vers le bas

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- modifie la coordonnée

y+=2;

//--- déplace l'étiquette et modifie son texte

MoveAndTextChange(x,y,"Coin supérieur gauche : ");

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- déplace l'étiquette à droite

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- modifie la coordonnée

x+=2;

//--- déplace l'étiquette et modifie son texte

MoveAndTextChange(x,y,"Coin supérieur gauche : ");

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- déplace l'étiquette vers le haut

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- modifie la coordonnée

y-=2;

//--- déplace l'étiquette et modifie son texte

MoveAndTextChange(x,y,"Coin supérieur gauche : ");

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- déplace l'étiquette vers la gauche

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- modifie la coordonnée

x-=2;

//--- déplace l'étiquette et modifie son texte

MoveAndTextChange(x,y,"Coin supérieur gauche : ");

}

//--- délai d'une demie seconde

Sleep(500);

//--- déplace maintenant le point en changeant le coin d'ancrage

//--- le déplace vers le coin inférieur gauche

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))

return;

//--- modifie l'étiquette texte

StringConcatenate(text,"Coin inférieur gauche : ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- redessine le graphique et attend 2 secondes

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- déplace vers le coin inférieur gauche

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))

return;

//--- modifie l'étiquette texte

StringConcatenate(text,"Coin inférieur gauche : ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- redessine le graphique et attend 2 secondes

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- déplace vers le coin supérieur droit

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))

return;

//--- modifie l'étiquette texte

StringConcatenate(text,"Coin supérieur droit : ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- redessine le graphique et attend 2 secondes

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- déplace vers le coin supérieur gauche

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))

return;

//--- modifie l'étiquette texte

StringConcatenate(text,"Coin supérieur gauche : ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- redessine le graphique et attend 2 secondes

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- supprime l'étiquette

LabelDelete(0,InpName);

//--- redessine le graphique et attend 1 demie seconde

ChartRedraw();

Sleep(500);

//---

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| La fonction déplace l'objet et modifie son texte |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)

{

//--- déplace l'étiquette

if(!LabelMove(0,InpName,x,y))

return(false);

//--- modifie l'étiquette texte

StringConcatenate(text,text,x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return(false);

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return(false);

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0.01 seconde

Sleep(10);

//--- sort de la fonction

return(true);

}