Référence MQL5 OBJ_EXPANSION 

OBJ_EXPANSION

Expansion de Fibonacci.

ObjFiboExpansion

Note

Pour l'"Expansion de Fibonacci", il est possible de spécifier le mode de prolongement de son affichage vers la droite et/ou vers la gauche (propriétés OBJPROP_RAY_RIGHT et OBJPROP_RAY_LEFT respectivement).

Vous pouvez également spécifier le nombre de lignes-niveaux, leurs valeurs et leurs couleurs.

Exemple

Le script suivant crée et déplace l'Expansion de Fibonacci sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

 

//--- description
#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Expansion de Fibonacci\"."
#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en pourcentage de"
#property description "la taille de la fenêtre du graphique."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string          InpName="FiboExpansion";   // nom de l'objet
input int             InpDate1=10;               // Date du premier point, %
input int             InpPrice1=55;              // Prix du premier point, %
input int             InpDate2=30;               // Date du second point, %
input int             InpPrice2=10;              // Prix du second point, %
input int             InpDate3=80;               // Date du troisième point, %
input int             InpPrice3=75;              // Prix du troisième point, %
input color           InpColor=clrRed;           // couleur de l'objet
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Style des lignes
input int             InpWidth=2;                // Largeur des lignes
input bool            InpBack=false;             // Objet en arrière plan
input bool            InpSelection=true;         // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool            InpRayLeft=false;          // Prolongement de l'objet vers la gauche
input bool            InpRayRight=false;         // Prolongement de l'objet vers la droite
input bool            InpHidden=true;            // Caché dans la liste des objets
input long            InpZOrder=0;               // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée l'Expansion de Fibonacci aux coordonnées données                                              |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionCreate(const long            chart_ID=0,           // identifiant du graphique
                         const string          name="FiboExpansion"// nom du canal
                         const int             sub_window=0,         // indice de sous-fenêtre 
                         datetime              time1=0,              // heure du premier point
                         double                price1=0,             // prix du premier point
                         datetime              time2=0,              // heure du deuxième point
                         double                price2=0,             // prix du deuxième point
                         datetime              time3=0,              // heure du troisième point
                         double                price3=0,             // prix du troisième point
                         const color           clr=clrRed,           // couleur de l'objet
                         const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,    // Style des lignes
                         const int             width=1,              // Largeur des lignes
                         const bool            back=false,           // en arrière plan
                         const bool            selection=true,       // mise en surbrillance pour le déplacement
                         const bool            ray_left=false,       // Prolongement de l'objet vers la gauche
                         const bool            ray_right=false,      // Prolongement de l'objet vers la droite
                         const bool            hidden=true,          // caché dans la liste des objets
                         const long            z_order=0)            // priorité pour le clic de souris
  {
//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeFiboExpansionEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- Crée l'Expansion de Fibonacci aux coordonnées données
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EXPANSION,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de création de l'objet \"Expansion de Fibonacci\"! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- définit la couleur de l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style de la ligne
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur des lignes
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance du canal pour le déplacement
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de prolongement de l'objet vers la gauche
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de prolongement de l'objet vers la droite
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Définit le nombre de niveaux et leurs paramètres                                                   |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionLevelsSet(int             levels,               // nombre de lignes de niveaux
                            double          &values[],            // valeurs des lignes de niveaux
                            color           &colors[],            // couleurs des lignes de niveaux
                            ENUM_LINE_STYLE &styles[],            // style des lignes de niveaux
                            int             &widths[],            // largeur des lignes de niveaux
                            const long      chart_ID=0,           // identifiant du graphique
                            const string    name="FiboExpansion"// nom de l'objet
  {
//--- vérifie les tailles des tableaux
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__," : la taille du tableau ne correspond pas au nombre de niveaux, erreur !");
      return(false);
     }
//--- définit le nombre de niveaux
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- définit les propriétés des niveaux dans la boucle
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- valeur du niveau
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- couleur du niveau
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- style du niveau
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- largeur du niveau
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- description du niveau
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,"FE "+DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage de l'Expansion de Fibonacci                                             |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionPointChange(const long   chart_ID=0,           // identifiant du graphique
                              const string name="FiboExpansion"// nom de l'objet
                              const int    point_index=0,        // indice du point d'ancrage
                              datetime     time=0,               // coordonnées du point d'ancrage temporel
                              double       price=0)              // coordonnées du point d'ancrage prix
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime l'Expansion de Fibonacci                                                                  |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionDelete(const long   chart_ID=0,           // identifiant du graphique
                         const string name="FiboExpansion"// nom de l'objet
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- supprime l'objet
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de suppression de l'objet \"Expansion de Fibonacci\"! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de l'Expansion de Fibonacci et définit la valeur          |
//| par défaut des points vides                                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboExpansionEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                                    double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- si l'heure du troisième (droite) point n'est pas définie, il sera mis sur la barre courante
   if(!time3)
      time3=TimeCurrent();
//--- si le prix du troisième point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price3)
      price3=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si l'heure du premier (gauche) point n'est pas définie, il est mis 9 barres à gauche du troisième
//--- tableau pour récupérer l'heure d'ouverture des 10 dernières barres
   datetime temp[];
   ArrayResize(temp,10);
   if(!time1)
     {
      CopyTime(Symbol(),Period(),time3,10,temp);
      //--- définit le premier point 9 barres à gauche du deuxième
      time1=temp[0];
     }
//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il est égal à celui du troisième point
   if(!price1)
      price1=price3;
//--- si l'heure du deuxième point n'est pas définie, il est mis 7 barres à gauche du troisième
   if(!time2)
      time2=temp[2];
//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, le déplace 250 points plus bas que le premier
   if(!price2)
      price2=price1-250*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage de l'objet
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points pour dessiner l'Expansion de Fibonacci
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- crée l'Expansion de Fibonacci
   if(!FiboExpansionCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- déplace maintenant les points d'ancrage
//--- compteur de boucle
   int v_steps=accuracy/10;
//--- déplace le premier point d'ancrage
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- déplace le point
      if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- compteur de boucle
   v_steps=accuracy/2;
//--- déplace le troisième point d'ancrage
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p3>1)
         p3-=1;
      //--- déplace le point
      if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- compteur de boucle
   v_steps=accuracy*4/5;
//--- déplace le second point d'ancrage
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      //--- déplace le point
      if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- supprime l'objet du graphique
   FiboExpansionDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }