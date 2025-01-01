//--- description

#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Expansion de Fibonacci\"."

#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en pourcentage de"

#property description "la taille de la fenêtre du graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="FiboExpansion"; // nom de l'objet

input int InpDate1=10; // Date du premier point, %

input int InpPrice1=55; // Prix du premier point, %

input int InpDate2=30; // Date du second point, %

input int InpPrice2=10; // Prix du second point, %

input int InpDate3=80; // Date du troisième point, %

input int InpPrice3=75; // Prix du troisième point, %

input color InpColor=clrRed; // couleur de l'objet

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Style des lignes

input int InpWidth=2; // Largeur des lignes

input bool InpBack=false; // Objet en arrière plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpRayLeft=false; // Prolongement de l'objet vers la gauche

input bool InpRayRight=false; // Prolongement de l'objet vers la droite

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée l'Expansion de Fibonacci aux coordonnées données |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool FiboExpansionCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="FiboExpansion", // nom du canal

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time1=0, // heure du premier point

double price1=0, // prix du premier point

datetime time2=0, // heure du deuxième point

double price2=0, // prix du deuxième point

datetime time3=0, // heure du troisième point

double price3=0, // prix du troisième point

const color clr=clrRed, // couleur de l'objet

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style des lignes

const int width=1, // Largeur des lignes

const bool back=false, // en arrière plan

const bool selection=true, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool ray_left=false, // Prolongement de l'objet vers la gauche

const bool ray_right=false, // Prolongement de l'objet vers la droite

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris

{

//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeFiboExpansionEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- Crée l'Expansion de Fibonacci aux coordonnées données

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EXPANSION,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de création de l'objet \"Expansion de Fibonacci\"! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit la couleur de l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la largeur des lignes

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance du canal pour le déplacement

//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être

//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection

//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de prolongement de l'objet vers la gauche

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de prolongement de l'objet vers la droite

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Définit le nombre de niveaux et leurs paramètres |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool FiboExpansionLevelsSet(int levels, // nombre de lignes de niveaux

double &values[], // valeurs des lignes de niveaux

color &colors[], // couleurs des lignes de niveaux

ENUM_LINE_STYLE &styles[], // style des lignes de niveaux

int &widths[], // largeur des lignes de niveaux

const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="FiboExpansion") // nom de l'objet

{

//--- vérifie les tailles des tableaux

if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||

levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))

{

Print(__FUNCTION__," : la taille du tableau ne correspond pas au nombre de niveaux, erreur !");

return(false);

}

//--- définit le nombre de niveaux

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);

//--- définit les propriétés des niveaux dans la boucle

for(int i=0;i<levels;i++)

{

//--- valeur du niveau

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);

//--- couleur du niveau

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);

//--- style du niveau

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);

//--- largeur du niveau

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);

//--- description du niveau

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,"FE "+DoubleToString(100*values[i],1));

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le point d'ancrage de l'Expansion de Fibonacci |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool FiboExpansionPointChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="FiboExpansion", // nom de l'objet

const int point_index=0, // indice du point d'ancrage

datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel

double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix

{

//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime l'Expansion de Fibonacci |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool FiboExpansionDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="FiboExpansion") // nom de l'objet

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'objet

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de suppression de l'objet \"Expansion de Fibonacci\"! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de l'Expansion de Fibonacci et définit la valeur |

//| par défaut des points vides |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeFiboExpansionEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,

double &price2,datetime &time3,double &price3)

{

//--- si l'heure du troisième (droite) point n'est pas définie, il sera mis sur la barre courante

if(!time3)

time3=TimeCurrent();

//--- si le prix du troisième point n'est pas défini, il aura la valeur Bid

if(!price3)

price3=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- si l'heure du premier (gauche) point n'est pas définie, il est mis 9 barres à gauche du troisième

//--- tableau pour récupérer l'heure d'ouverture des 10 dernières barres

datetime temp[];

ArrayResize(temp,10);

if(!time1)

{

CopyTime(Symbol(),Period(),time3,10,temp);

//--- définit le premier point 9 barres à gauche du deuxième

time1=temp[0];

}

//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il est égal à celui du troisième point

if(!price1)

price1=price3;

//--- si l'heure du deuxième point n'est pas définie, il est mis 7 barres à gauche du troisième

if(!time2)

time2=temp[2];

//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, le déplace 250 points plus bas que le premier

if(!price2)

price2=price1-250*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- taille du tableau des prix

int accuracy=1000;

//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser

//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage de l'objet

datetime date[];

double price[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix

//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- définit un changement de prix et remplit le tableau

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- définit les points pour dessiner l'Expansion de Fibonacci

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

//--- crée l'Expansion de Fibonacci

if(!FiboExpansionCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- déplace maintenant les points d'ancrage

//--- compteur de boucle

int v_steps=accuracy/10;

//--- déplace le premier point d'ancrage

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p1>1)

p1-=1;

//--- déplace le point

if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- compteur de boucle

v_steps=accuracy/2;

//--- déplace le troisième point d'ancrage

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p3>1)

p3-=1;

//--- déplace le point

if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- compteur de boucle

v_steps=accuracy*4/5;

//--- déplace le second point d'ancrage

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p2<accuracy-1)

p2+=1;

//--- déplace le point

if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime l'objet du graphique

FiboExpansionDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}