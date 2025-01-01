DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'ObjetsTypes d'ObjetsOBJ_ARROW_DOWN 

OBJ_ARROW_DOWN

Signe Flèche vers le Bas.

ObjArrowDown

Note

La position du point d'ancrage par rapport au signe peut être sélectionnée dans l'énumération ENUM_ARROW_ANCHOR.

Les gros signes (plus de 5) peuvent être créés simplement en définissant la valeur de la propriété OBJPROP_WIDTH correspondante lors de l'édition du code dans MetaEditor.

Exemple

Le script suivant crée et déplace le signe Flèche vers le Bas sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

//--- description
#property description "Le script dessine un signe \"Flèche vers le Bas\" signe."
#property description "La coordonnée du point d'ancrage est définie en"
#property description "pourcentage de la taille de la fenêtre du graphique"
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string            InpName="ArrowDown";     // nom du signe
input int               InpDate=75;              // Date du point d'ancrage en %
input int               InpPrice=75;             // Prix du point d'ancrage en %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_BOTTOM; // type d'ancrage
input color             InpColor=clrRed;         // Couleur du signe
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_DOT;      // Style de la ligne de bordure
input int               InpWidth=5;              // Taille du signe
input bool              InpBack=false;           // Signe en arrière plan
input bool              InpSelection=false;      // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool              InpHidden=true;          // Caché dans la liste des objets
input long              InpZOrder=0;             // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée le signe Flèche vers le Bas                                                                   |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDownCreate(const long              chart_ID=0,           // identifiant du graphique
                     const string            name="ArrowDown",     // nom du signe
                     const int               sub_window=0,         // indice de sous-fenêtre
                     datetime                time=0,               // heure du point d'ancrage
                     double                  price=0,              // prix du point d'ancrage
                     const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM// type d'ancrage
                     const color             clr=clrRed,           // Couleur du signe
                     const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // Style de la ligne de bordure
                     const int               width=3,              // Taille du signe
                     const bool              back=false,           // en arrière-plan
                     const bool              selection=true,       // mise en surbrillance pour déplacer
                     const bool              hidden=true,          // caché dans la liste des objets
                     const long              z_order=0)            // priorité du clic de souris
  {
//--- Définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- crée le signe
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_DOWN,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : n'a pas réussi à créer le signal \"Flèche vers le Bas\"! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- type d'ancrage
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- définit la couleur du signe
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style de ligne de la bordure
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la taille du signe
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (vrai) ou désactive (faux) le mode de déplacement du signal par la souris
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage                                                                         |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDownMove(const long   chart_ID=0,       // identifiant du graphique
                   const string name="ArrowDown"// nom de l'objet
                   datetime     time=0,           // coordonnées du point d'ancrage temporel
                   double       price=0)          // coordonnées du point d'ancrage prix
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Modifie le type d'ancrage du signe Flèche vers le Haut                                             |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDownAnchorChange(const long              chart_ID=0,        // identifiant du graphique
                           const string            name="ArrowDown",  // nom de l'objet
                           const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP// type d'ancrage
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- modifie l'emplacement du point d'ancrage
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de modifier le type d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime le signe Flèche vers le Bas                                                               |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDownDelete(const long   chart_ID=0,       // identifiant du graphique
                     const string name="ArrowDown"// nom du signe
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- efface le signe
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : n'a pas réussi à supprimer le signe \"Flèche vers le Bas\"! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs du point d'ancrage et définit les valeurs par défaut                           |
//| pour les points vides                                                                              |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- si l'heure du point n'est pas définie, elle sera sur la barre courante
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- si le prix du point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour le réglage et la modification des coordonnées du point d'ancrage du signe
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points en dessinant le signe
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- crée le signe Arrow Down sur le grahique
   if(!ArrowDownCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- maintenant, déplacez le point d'ancrage et changez sa position par rapport au signal
//--- compteur de boucle
   int v_steps=accuracy/2;
//--- déplace le point d'ancrage
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p>1)
         p-=1;
      //--- déplace le point
      if(!ArrowDownMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- modifie l'emplacement du point d'ancrage par rapport au signal
   ArrowDownAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_TOP);
//--- redessine le graphique
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- efface le signe du graphique
   ArrowDownDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }