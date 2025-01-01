//--- description

#property description "Le script dessine un objet graphique \"Vague de Correction d'Elliott\"."

#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en pourcentage de la taille de "

#property description "la fenêtre du graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="ElliotWave3"; // nom de l'objet

input int InpDate1=10; // Date du premier point, %

input int InpPrice1=90; // Prix du premier point, %

input int InpDate2=30; // Date du second point, %

input int InpPrice2=10; // Prix du second point, %

input int InpDate3=50; // Date du troisième point, %

input int InpPrice3=40; // Prix du troisième point, %

input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR; // Niveau

input bool InpDrawLines=true; // Affichage des lignes

input color InpColor=clrRed; // Couleur des lignes

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Style des lignes

input int InpWidth=2; // Largeur des lignes

input bool InpBack=false; // Objet en arrière plan

input bool InpSelection=true; // mise en surbrillance pour le déplacement

input bool InpHidden=true; // caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // priorité pour le clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée une "Vague de Correction d'Elliott" aux coordonnées données |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave3Create(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ElliotWave3", // nom de la vague

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time1=0, // heure du premier point

double price1=0, // prix du premier point

datetime time2=0, // heure du deuxième point

double price2=0, // prix du deuxième point

datetime time3=0, // heure du troisième point

double price3=0, // prix du troisième point

const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE, // degré

const bool draw_lines=true, // Affichage des lignes

const color clr=clrRed, // couleur de l'objet

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style des lignes

const int width=1, // Largeur des lignes

const bool back=false, // en arrière plan

const bool selection=true, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris

{

//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeElliotWave3EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- Crée une "Vague de Correction d'Elliott" aux coordonnées données

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE3,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de création de la \"Vague de Correction d'Elliott\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit le degré (taille de la vague)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode d'affichage des lignes

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);

//--- définit la couleur de l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la largeur des lignes

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance du canal pour le déplacement

//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être

//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection

//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le point d'ancrage de la Vague de Correction d'Elliott |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave3PointChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ElliotWave3", // nom de l'objet

const int point_index=0, // indice du point d'ancrage

datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel

double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix

{

//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime la Vague de Correction d'Elliott |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave3Delete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ElliotWave3") // nom de l'objet

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'objet

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de la suppression de la \"Vague de Correction d'Elliott\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de la Vague de Correction d'Elliott |

//| et définit les valeurs par défaut des points vides |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeElliotWave3EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2,

datetime &time3,double &price3)

{

//--- tableau pour récupérer l'heure d'ouverture des 10 dernières barres

datetime temp[];

ArrayResize(temp,10);

//--- récupère les données

CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);

//--- récupère la valeur d'un point du graphique courant

double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- si l'heure du premier point n'est pas définie, il sera placé 9 barres à gauche de la dernière barre

if(!time1)

time1=temp[0];

//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il aura la valeur Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- si l'heure du second point n'est pas définie, il sera placé 5 barres à gauche de la dernière barre

if(!time2)

time2=temp[4];

//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, le déplace 300 points plus bas que le premier

if(!price2)

price2=price1-300*point;

//--- si l'heure du troisième point n'est pas définie, il sera placé 1 barre à gauche de la dernière barre

if(!time3)

time3=temp[8];

//--- si le prix du troisième point n'est pas défini, le déplace de 200 points plus bas que le premier

if(!price3)

price3=price1-200*point;

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- taille du tableau des prix

int accuracy=1000;

//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser

//--- pour définir et changer les coordonnées des points d'ancrage de l'objet

datetime date[];

double price[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix

//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- définit un changement de prix et remplit le tableau

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- définit les points pour dessiner la Vague de Correction d'Elliott

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

//--- Crée la Vague de Correction d'Elliott

if(!ElliotWave3Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- déplace maintenant les points d'ancrage

//--- compteur de boucle

int v_steps=accuracy/5;

//--- déplace le troisième point d'ancrage

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p3<accuracy-1)

p3+=1;

//--- déplace le point

if(!ElliotWave3PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- compteur de boucle

v_steps=accuracy*4/5;

//--- déplace le premier et le deuxième point d'ancrage

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise les valeurs suivantes

if(p1>1)

p1-=1;

if(p2<accuracy-1)

p2+=1;

//--- décale les points

if(!ElliotWave3PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!ElliotWave3PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime l'objet du graphique

ElliotWave3Delete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}