SetUserError

Établit la variable prédéterminée _LastError à la valeur égale à ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

void SetUserError(

ushort user_error,

);

Paramètres

user_error

[in] Le numero de l'erreur , établi par l'utilisateur.

La valeur rendue

Il n'y a pas de valeur rendue.

Note

Après qu'une erreur a été mise à l'aide de la fonction SetUserError(user_error), la fonction GetLastError() rendra la valeur, égal à ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.

Exemple: