Référence MQL5Fonctions CommunesSetUserError 

SetUserError

Établit la variable prédéterminée _LastError à la valeur égale  à ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

void  SetUserError(
   ushort user_error,   // numéro de l'erreur
   );

Paramètres

user_error

[in]  Le numero de l'erreur , établi par l'utilisateur.

La valeur rendue

Il n'y a pas de valeur rendue.

Note

Après qu'une erreur a été mise à l'aide de la fonction SetUserError(user_error), la fonction GetLastError() rendra la valeur, égal à ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.

Exemple:

void OnStart()
  {
//--- définissons le numéro de l'erreur 65537=(ERR_USER_ERROR_FIRST +1)
   SetUserError(1);
//--- recevrons le code de la dernière erreur
   Print("GetLastError = ",GetLastError());
/* 
   Résultat
   GetLastError = 65537
*/ 
  }