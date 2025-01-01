Référence MQL5Fonctions CommunesSetUserError
SetUserError
Établit la variable prédéterminée _LastError à la valeur égale à ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
void SetUserError(
Paramètres
user_error
[in] Le numero de l'erreur , établi par l'utilisateur.
La valeur rendue
Il n'y a pas de valeur rendue.
Note
Après qu'une erreur a été mise à l'aide de la fonction SetUserError(user_error), la fonction GetLastError() rendra la valeur, égal à ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.
Exemple:
|
void OnStart()