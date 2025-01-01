//--- description

#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Eventail de Fibonacci\"."

#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en pourcentage de"

#property description "la taille de la fenêtre du graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input string InpName="FiboFan"; // Nom de l'éventail

input int InpDate1=10; // Date du premier point, %

input int InpPrice1=25; // Prix du premier point, %

input int InpDate2=30; // Date du second point, %

input int InpPrice2=50; // Prix du second point, %

input color InpColor=clrRed; // Couleur de ligne de l'éventail

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Style de ligne

input int InpWidth=2; // Largeur de ligne

input bool InpBack=false; // Objet en arrière plan

input bool InpSelection=true; // Mise en surbrillance pour déplacer

input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets

input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée l'Eventail de Fibonacci aux coordonnées données |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool FiboFanCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="FiboFan", // nom de l'éventail

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time1=0, // heure du premier point

double price1=0, // prix du premier point

datetime time2=0, // heure du deuxième point

double price2=0, // prix du deuxième point

const color clr=clrRed, // couleur de ligne de l'éventail

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // style de ligne de l'éventail

const int width=1, // largeur de ligne de l'éventail

const bool back=false, // en arrière plan

const bool selection=true, // mise en surbrillance pour le déplacement

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité pour le clic de souris

{

//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeFiboFanEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée l'Eventail de Fibonacci aux coordonnées données

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOFAN,sub_window,time1,price1,time2,price2))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de création de l'\"Eventail de Fibonacci\"! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit la couleur

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit le style de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la largeur de la ligne

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance de l'éventail pour le déplacement

//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être

//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection

//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Définit le nombre de niveaux et leurs paramètres |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool FiboFanLevelsSet(int levels, // nombre de niveaux de lignes

double &values[], // valeurs des niveaux de lignes

color &colors[], // couleurs des niveaux de lignes

ENUM_LINE_STYLE &styles[], // styles des niveaux de ligne

int &widths[], // largeur des niveaux de ligne

const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="FiboFan") // nom de l'éventail

{

//--- vérifie les tailles des tableaux

if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||

levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))

{

Print(__FUNCTION__," : la taille du tableau ne correspond pas au nombre de niveaux, erreur !");

return(false);

}

//--- définit le nombre de niveaux

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);

//--- définit les propriétés des niveaux dans la boucle

for(int i=0;i<levels;i++)

{

//--- valeur du niveau

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);

//--- couleur du niveau

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);

//--- style du niveau

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);

//--- largeur du niveau

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);

//--- description du niveau

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le point d'ancrage de l'Eventail de Fibonacci |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool FiboFanPointChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="FiboFan", // nom de l'éventail

const int point_index=0, // indice du point d'ancrage

datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel

double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix

{

//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime l'Eventail de Fibonacci |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool FiboFanDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="FiboFan") // nom de l'éventail

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- supprime l'éventail

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : échec de suppression de l'objet \"Eventail de Fibonacci\"! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de l'Eventail de Fibonacci et définit la valeur |

//| par défaut des points vides |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeFiboFanEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2)

{

//--- si l'heure du deuxième point n'est pas définie, il sera mis sur la barre courante

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- si le prix du deuxième point n'est pas défini, il aura la valeur Bid

if(!price2)

price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- si l'heure du premier point n'est pas réglée, il est mis 9 barres à gauche du deuxième point

if(!time1)

{

//--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- définit le premier point 9 barres à gauche du deuxième

time1=temp[0];

}

//--- si le prix du premier point n'est pas défini, le déplace 200 points plus bas que le second point

if(!price1)

price1=price2-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)

{

Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");

return;

}

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- taille du tableau des prix

int accuracy=1000;

//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser

//--- pour le réglage et la modification des coordonnées des points d'ancrage de l'Eventail de Fibonacci

datetime date[];

double price[];

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix

//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- définit un changement de prix et remplit le tableau

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- définit les points pour dessiner l'Eventail de Fibonacci

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

//--- crée un objet

if(!FiboFanCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- déplace maintenant les points d'ancrage de l'éventail

//--- compteur de boucle

int v_steps=accuracy/2;

//--- déplace le premier point d'ancrage

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(p1<accuracy-1)

p1+=1;

//--- déplace le point

if(!FiboFanPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- compteur de boucle

int h_steps=bars/4;

//--- déplace le second point d'ancrage

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- utilise la valeur suivante

if(d2<bars-1)

d2+=1;

//--- déplace le point

if(!FiboFanPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//--- supprime l'objet du graphique

FiboFanDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- délai de 1 seconde

Sleep(1000);

//---

}