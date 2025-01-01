//--- inclut la bibliothèque des éléments de contrôle

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

//--- constantes prédéfinies

#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // coordonnée x du nom de la propriété dans la première colonne

#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // coordonnée x de la valeur de la propriété dans la première colonne

#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // coordonnée x du nom de la propriété dans les deuxième et troisième colonnes

#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // coordonnée x de la valeur de la propriété dans les deuxième et troisième colonnes

#define X_BUTTON_1 285 // coordonnée x du bouton dans la première colonne

#define X_BUTTON_2 700 // coordonnée x du bouton dans la deuxième colonne

#define Y_PROPERTY_1 30 // coordonnée y du début des première et deuxième colonne

#define Y_PROPERTY_2 286 // coordonnée y du début de la troisième colonne

#define Y_DISTANCE 16 // distance axiale y entre les lignes

#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // numéro de la dernière propriété graphique

//--- paramètres d'entrée

input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Couleur des lignes impaires

input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Couleur des lignes paires

//--- variables et tableaux

CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // étiquettes pour afficher les noms des propriétés

CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // étiquettes pour affichers les valeurs des propriétés

CChartObjectButton ExtButtons[]; // boutons

int ExtNumbers[]; // indices des propriétés

string ExtNames[]; // nom des propriétés

uchar ExtDataTypes[]; // type de données des propriétés (integer, double, string)

uint ExtGroupTypes[]; // tableau pour stocker les données appartenant aux propriétés de l'un des groupes

uchar ExtDrawTypes[]; // tableau pour stocker les données du type d'affichage des propriétés

double ExtMaxValue[]; // valeurs maximum possibles des propriétés lors de l'utilisation du panneau

double ExtMinValue[]; // valeurs minimum possibles des propriétés lors de l'utilisation du panneau

double ExtStep[]; // pas de changement des propriétés

int ExtCount; // nombre total de propriétés

color ExtColors[2]; // tableau de couleurs pour l'affichage des lignes

string ExtComments[2]; // tableau de commentaires (pour la propriété CHART_COMMENT)

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation d'un indicateur personnalisé |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- affichage d'un commentaire sur le graphique

Comment("SomeComment");

//--- stocke les couleurs dans le tableau pour pouvoir basculer entre elles par la suite

ExtColors[0]=InpFirstColor;

ExtColors[1]=InpSecondColor;

//--- stocke les commentaires dans le tableau pour pouvoir basculer entre eux par la suite

ExtComments[0]="FirstComment";

ExtComments[1]="SecondComment";

//--- prépare et affiche le panneau de contrôle pour gérer les propriétés du graphique

if(!PrepareControls())

return(INIT_FAILED);

//--- exécution réussie

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de désinitialisation de l'expert |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- efface le commentaire sur le graphique

Comment("");

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Handler d'un évènement du graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- vérifie l'évènement de clic sur l'objet graphique

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

//--- sépare le nom de l'objet avec un séparateur

string obj_name[];

StringSplit(sparam,'_',obj_name);

//--- vérifie si l'objet est un bouton

if(obj_name[0]=="Button")

{

//--- récupère l'indice du bouton

int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);

//--- relâche le bouton

ExtButtons[index].State(false);

//--- définit la nouvelle valeur de la propriété suivant son type

if(ExtDataTypes[index]=='I')

ChangeIntegerProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='D')

ChangeDoubleProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='S')

ChangeStringProperty(index);

}

}

//--- redessine les valeurs de la propriété

RedrawProperties();

ChartRedraw();

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change une propriété de type integer du graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeIntegerProperty(const int index)

{

//--- récupère la valeur courante de la propriété

long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);

//--- définit la valeur suivante de la propriété

switch(ExtDrawTypes[index])

{

case 'C':

value=GetNextColor((color)value);

break;

default:

value=(long)GetNextValue((double)value,index);

break;

}

//--- définit la nouvelle valeur de la propriété

ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change une propriété de type double du graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeDoubleProperty(const int index)

{

//--- récupère la valeur courante de la propriété

double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);

//--- définit la valeur suivante de la propriété

value=GetNextValue(value,index);

//--- définit la nouvelle valeur de la propriété

ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Change une propriété de type string du graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeStringProperty(const int index)

{

//--- variable statique pour basculer dans le tableau ExtComments

static uint comment_index=1;

//--- change l'indice pour récupérer un autre commentaire

comment_index=1-comment_index;

//--- définit la nouvelle valeur de la propriété

ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Récupère la valeur de la propriété suivante |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

double GetNextValue(const double value,const int index)

{

if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])

return(value+ExtStep[index]);

else

return(ExtMinValue[index]);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Récupère la couleur suivante pour une propriété de type color |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

color GetNextColor(const color clr)

{

//--- retourne la couleur suivante

switch(clr)

{

case clrWhite: return(clrRed);

case clrRed: return(clrGreen);

case clrGreen: return(clrBlue);

case clrBlue: return(clrBlack);

default: return(clrWhite);

}

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Redessine les valeurs de la propriété |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void RedrawProperties(void)

{

//--- valeur textuelle de la propriété

string text;

long value;

//--- boucle sur les propriétés

for(int i=0;i<ExtCount;i++)

{

text="";

switch(ExtDataTypes[i])

{

case 'I':

//--- récupère la valeur courante de la propriété

if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))

break;

//--- propriété de type integer

switch(ExtDrawTypes[i])

{

//--- propriété de type color

case 'C':

text=(string)((color)value);

break;

//--- propriété de type boolean

case 'B':

text=(string)((bool)value);

break;

//--- propriété de type énumération ENUM_CHART_MODE

case 'M':

text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);

break;

//--- propriété de type énumération ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case 'V':

text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);

break;

//--- propriété de type int

default:

text=IntegerToString(value);

break;

}

break;

case 'D':

//--- propriété de type double

text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);

break;

case 'S':

//--- propriété de type string

text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);

break;

}

//--- affiche la valeur de la propriété

ExtLabelsValue[i].Description(text);

}

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée le panneau de gestion des propriétés du graphique |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool PrepareControls(void)

{

//--- alloue la mémoire pour les tableaux avec une réserve

MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);

//--- variables

int i=0; // variable de boucle

int col_1=0; // nombre de propriétés dans la première colonne

int col_2=0; // nombre de propriétés dans la deuxième colonne

int col_3=0; // nombre de propriétés dans la troisième colonne

//--- nombre actuel de propriétés - 0

ExtCount=0;

//--- recherche des propriétés dans la boucle

while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)

{

//--- stocke le numéro actuel de la propriété

ExtNumbers[ExtCount]=i;

//--- augmente la valeur de la variable de boucle

i++;

//--- vérifie s'il existe une propriété avec ce numéro

if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))

{

//--- crée les éléments de contrôle pour la propriété

switch(ExtGroupTypes[ExtCount])

{

case 1:

//--- crée les étiquettes et un bouton pour la propriété

if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- le nombre d'éléments dans la première colonne a augmenté

col_1++;

break;

case 2:

//--- crée les étiquettes et un bouton pour la propriété

if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- le nombre d'éléments dans la deuxième colonne a augmenté

col_2++;

break;

case 3:

//--- ne crée que les étiquettes pour la propriété

if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))

return(false);

//--- le nombre d'éléments dans la troisième colonne a augmenté

col_3++;

break;

}

//--- définit les valeurs maximum et minimum de la propriété et le pas

GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);

//--- augmente le nombre de propriétés

ExtCount++;

}

}

//--- libère la mémoire non utilisée par les tableaux

MemoryAllocation(ExtCount);

//--- redessine les valeurs de la propriété

RedrawProperties();

ChartRedraw();

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Alloue la mémoire pour les tableaux |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void MemoryAllocation(const int size)

{

ArrayResize(ExtLabelsName,size);

ArrayResize(ExtLabelsValue,size);

ArrayResize(ExtButtons,size);

ArrayResize(ExtNumbers,size);

ArrayResize(ExtNames,size);

ArrayResize(ExtDataTypes,size);

ArrayResize(ExtGroupTypes,size);

ArrayResize(ExtDrawTypes,size);

ArrayResize(ExtMaxValue,size);

ArrayResize(ExtMinValue,size);

ArrayResize(ExtStep,size);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie si l'indice de la propriété appartient à l'une des |

//| énumérations ENUM_CHART_PROPERTIES |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- vérifie si la propriété est de type integer

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='I'; // propriété de l'énumération ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // définit les paramètres d'affichage de la propriété

return(true);

}

//--- vérifie si la propriété est de type double

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='D'; // propriété de l'énumération ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // définit les paramètres d'affichage de la propriété

return(true);

}

//--- vérifie si la propriété est de type string

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='S'; // propriété de l'énumération ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // définit les paramètres d'affichage de la propriété

return(true);

}

//--- la propriété n'appartient à aucune énumeration

return(false);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Définit le groupe dans lequel la propriété devrait être stockée, |

//| ainsi que son type d'affichage |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- vérifie si la propriété appartient au troisième groupe

//--- les propriétés du troisième groupe sont affichées dans la deuxième colonne à partir de CHART_BRING_TO_TOP

if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- vérifie si la propriété appartient au deuxième groupe

//--- les propriétés du deuxième groupe sont affichées au début de la deuxième colonne

if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- si vous vous retrouvez ici, la propriété appartient au premier groupe (première colonne)

CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);

}

//+------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie si la propriété appartient au troisième groupe et |

//| définit son type d'affichage si c'est le cas |

//+------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- vérifie si la propriété appartient au troisième groupe

switch(property_number)

{

//--- propriétés de type boolean

case CHART_IS_OBJECT:

case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:

draw_type='B';

break;

//--- propriétés de type integer

case CHART_VISIBLE_BARS:

case CHART_WINDOWS_TOTAL:

case CHART_WINDOW_HANDLE:

case CHART_WINDOW_YDISTANCE:

case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:

case CHART_WIDTH_IN_BARS:

case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:

draw_type='I';

break;

//--- propriétés de type double

case CHART_PRICE_MIN:

case CHART_PRICE_MAX:

draw_type='D';

break;

//--- en fait, cette propriété est une commande pour afficher le graphique par-dessus tous les autres

//--- il n'y a pas besoin d'appliquer ce panneau, puisque la fenêtre sera toujours

//--- par-dessus toutes les autres avant qu'on ne l'utilise

case CHART_BRING_TO_TOP:

draw_type=' ';

break;

//--- la propriété n'appartient pas au troisième groupe

default:

return(false);

}

//--- la propriété appartient au troisième groupe

group_type=3;

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie si la propriété appartient au deuxième groupe et |

//| définit son type d'affichage si c'est le cas |

//+------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- vérifie si la propriété appartient au deuxième groupe

switch(property_number)

{

//--- propriété de type ENUM_CHART_MODE

case CHART_MODE:

draw_type='M';

break;

//--- propriété de type ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case CHART_SHOW_VOLUMES:

draw_type='V';

break;

//--- propriété de type string

case CHART_COMMENT:

draw_type='S';

break;

//--- propriété de type color

case CHART_COLOR_BACKGROUND:

case CHART_COLOR_FOREGROUND:

case CHART_COLOR_GRID:

case CHART_COLOR_VOLUME:

case CHART_COLOR_CHART_UP:

case CHART_COLOR_CHART_DOWN:

case CHART_COLOR_CHART_LINE:

case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:

case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:

case CHART_COLOR_BID:

case CHART_COLOR_ASK:

case CHART_COLOR_LAST:

case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:

draw_type='C';

break;

//--- la propriété n'appartient pas au deuxième groupe

default:

return(false);

}

//--- la propriété appartient au deuxième groupe

group_type=2;

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Appelé seulement s'il est déjà connu que la propriété n'appartient pas |

//| au deuxième ou au troisième groupe de propriétés |

//+--------------------------------------------------------------------------------------------+

void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- la propriété appartient au premier groupe

group_type=1;

//--- définit le type d'affichage de la propriété

switch(property_number)

{

//--- propriété de type integer

case CHART_SCALE:

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

draw_type='I';

return;

//--- propriétés de type double

case CHART_SHIFT_SIZE:

case CHART_FIXED_POSITION:

case CHART_FIXED_MAX:

case CHART_FIXED_MIN:

case CHART_POINTS_PER_BAR:

draw_type='D';

return;

//--- il ne reste que les propriétés de type boolean

default:

draw_type='B';

return;

}

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée l'étiquette et le bouton pour la propriété |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,

const int xb,const int y,const bool btn)

{

//--- tableau statique pour basculer dans le tableau des couleurs ExtColors

static uint color_index[3]={1,1,1};

//--- change l'indice pour récupérer une autre couleur

color_index[type]=1-color_index[type];

//--- affiche les étiquettes et un bouton (si btn=true) pour la propriété

if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))

return(false);

if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))

return(false);

if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))

return(false);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée l'étiquette |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,

const color clr,const int x,const int y)

{

if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);

if(!lbl.Description(text)) return(false);

if(!lbl.FontSize(10)) return(false);

if(!lbl.Color(clr)) return(false);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée le bouton |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,

const int x,const int y)

{

if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);

if(!btn.Description("Suivant")) return(false);

if(!btn.FontSize(10)) return(false);

if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);

if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);

if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Définit les valeurs maximum et minimum de la propriété et le pas |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)

{

double value;

//--- définit les valeurs suivant le type de la propriété

switch(property_number)

{

case CHART_SCALE:

max=5;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_MODE:

case CHART_SHOW_VOLUMES:

max=2;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_SHIFT_SIZE:

max=50;

min=10;

step=2.5;

break;

case CHART_FIXED_POSITION:

max=90;

min=0;

step=15;

break;

case CHART_POINTS_PER_BAR:

max=19;

min=1;

step=3;

break;

case CHART_FIXED_MAX:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);

max=value*1.25;

min=value;

step=value/32;

break;

case CHART_FIXED_MIN:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);

max=value;

min=value*0.75;

step=value/32;

break;

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

max=700;

min=520;

step=30;

break;

//--- valeurs par défaut

default:

max=1;

min=0;

step=1;

}

}