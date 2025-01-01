DocumentationSections
OBJ_GANNFAN

Eventail de Gann.

ObjGannFan

Note

Pour l'Eventail de Gann, il est possible de spécifier le type de tendance avec l'énumération ENUM_GANN_DIRECTION. En ajustant la valeur de l'échelle (OBJPROP_SCALE), il est possible de changer l'angle de pente des lignes de l'éventail.

Exemple

Le script suivant crée et déplace l'Eventail de Gann sur le graphique. Des fonctions spéciales ont été développées pour créer et modifier les propriétés de l'objet graphique. Vous pouvez utiliser ces fonctions "telles quelles" dans vos propres applications.

 

//--- description
#property description "Le script dessine l'objet graphique \"Eventail de Gann\"."
#property description "Les coordonnées du point d'ancrage sont définies en pourcentage de"
#property description "la taille de la fenêtre du graphique."
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string          InpName="GannFan";         // Nom de l'éventail
input int             InpDate1=15;               // Date du premier point, %
input int             InpPrice1=25;              // Prix du premier point, %
input int             InpDate2=85;               // Date du second point, %
input double          InpScale=2.0;              // Echelle
input bool            InpDirection=false;        // Direction de la tendance
input color           InpColor=clrRed;           // Couleur de l'éventail
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Style des lignes de l'éventail
input int             InpWidth=1;                // Largeur des lignes de l'éventail
input bool            InpBack=false;             // Eventail en arrière plan
input bool            InpSelection=true;         // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool            InpHidden=true;            // Caché dans la liste des objets
input long            InpZOrder=0;               // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée l'Eventail de Gann                                                                            |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannFanCreate(const long            chart_ID=0,        // identifiant du graphique
                   const string          name="GannFan",    // nom de l'éventail
                   const int             sub_window=0,      // indice de sous-fenêtre
                   datetime              time1=0,           // heure du premier point
                   double                price1=0,          // prix du premier point
                   datetime              time2=0,           // heure du deuxième point
                   const double          scale=1.0,         // Echelle
                   const bool            direction=true,    // direction de la tendance
                   const color           clr=clrRed,        // couleur de l'éventail
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// style des lignes de l'éventail
                   const int             width=1,           // largeur des lignes de l'éventail
                   const bool            back=false,        // en arrière plan
                   const bool            selection=true,    // mise en surbrillance pour le déplacement
                   const bool            hidden=true,       // caché dans la liste des objets
                   const long            z_order=0)         // priorité pour le clic de souris
  {
//--- définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
   ChangeGannFanEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- crée l'Eventail de Gann aux coordonnées données
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNFAN,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de création de l'\"Eventail de Gann\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- change l'échelle (nombre de pips par barre)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- change la direction de la tendance de l'Eventail de Gann (true - baissière, false - haussière)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
//--- définit la couleur de l'éventail
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style d'affichage des lignes de l'éventail
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la largeur des lignes de l'éventail
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (true) ou désactive (false) le mode de mise en surbrillance de l'éventail pour le déplacement
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage de l'Eventail de Gann                                                   |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannFanPointChange(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                        const string name="GannFan"// nom de l'éventail
                        const int    point_index=0,  // indice du point d'ancrage
                        datetime     time=0,         // coordonnées du point d'ancrage temporel
                        double       price=0)        // coordonnées du point d'ancrage prix
  {
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage de l'éventail
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Change l'échelle de l'Eventail de Gann                                                             |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannFanScaleChange(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                        const string name="GannFan"// nom de l'éventail
                        const double scale=1.0)      // Echelle
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- change l'échelle (nombre de pips par barre)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de changement de l'échelle ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Change la direction de la tendance de l'Eventail de Gann                                           |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannFanDirectionChange(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                            const string name="GannFan"// nom de l'éventail
                            const bool   direction=true// direction de la tendance
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- change la direction de la tendance de l'Eventail de Gann
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de changement de l'échelle ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| La fonction supprime l'Eventail de Gann du graphique                                               |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool GannFanDelete(const long   chart_ID=0,     // identifiant du graphique
                   const string name="GannFan"// nom de l'éventail
  {
//--- réinitialise la valeur d'erreur
   ResetLastError();
//--- supprime l'Eventail de Gann
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            " : échec de suppression de l'\"Eventail de Gann\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs des points d'ancrage de l'Eventail de Gann et définit la valeur                |
//| par défaut des points vides                                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannFanEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- si l'heure du deuxième point n'est pas définie, il sera mis sur la barre courante
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- si l'heure du premier point n'est pas réglée, il est mis 9 barres à gauche du deuxième point
   if(!time1)
     {
      //--- tableau pour recevoir l'heure d'ouverture des 10 dernières barres
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- définit le premier point 9 barres à gauche du deuxième
      time1=temp[0];
     }
//--- si le prix du premier point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script                                                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
      return;
     }
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
   int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour le réglage et la modification des coordonnées des points d'ancrage de l'éventail
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocation mémoire
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points pour dessiner l'Eventail de Gann
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- crée l'Eventail de Gann
   if(!GannFanCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpScale,InpDirection,
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- déplace maintenant les points d'ancrage de l'éventail
//--- compteur de boucle
   int v_steps=accuracy/2;
//--- déplace le premier point d'ancrage verticalement
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- utilise la valeur suivante
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- déplace le point
      if(!GannFanPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redessine le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- change la direction de la tendance de l'éventail en tendance baissière
   GannFanDirectionChange(0,InpName,true);
//--- redessine le graphique
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//--- supprime l'éventail du graphique
   GannFanDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
   Sleep(1000);
//---
  }