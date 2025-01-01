Propriétés des Ordres

Les demandes d'exécution des trades sont formalisées comme des ordres. Chaque ordre a une variété de propriétés pour la lecture. Les informations les concernant peuvent être obtenues en utilisant les fonctionsOrderGet...() etHistoryOrderGet...().

Pour les fonctions OrderGetInteger() et HistoryOrderGetInteger()

ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER

Identificateur Description Type ORDER_TICKET Ticket de l'ordre. Numéro unique attribué à chaque ordre long ORDER_TIME_SETUP Heure d'installation de l'ordre datetime ORDER_TYPE Type d'ordre ENUM_ORDER_TYPE ORDER_STATE Etat de l'ordre ENUM_ORDER_STATE ORDER_TIME_EXPIRATION Heure d'expiration de l'ordre datetime ORDER_TIME_DONE Heure d'éxécution et d'annulation de l'ordre datetime ORDER_TIME_SETUP_MSC L'heure de placement d'un ordre pour son exécution en millisecondes depuis le 01.01.1970 long ORDER_TIME_DONE_MSC Heure d'éxécution/annulation d'un ordre en millisecondes depuis le 01.01.1970 long ORDER_TYPE_FILLING Type de remplissage de l'ordre ENUM_ORDER_TYPE_FILLING ORDER_TYPE_TIME Durée de l'ordre ENUM_ORDER_TYPE_TIME ORDER_MAGIC ID d'un Expert Advisor qui a passé l'ordre (conçu pour s'assurer que chaque Expert Advisor place son propre numéro unique) long ORDER_REASON La raison ou la source du placement d'un ordre ENUM_ORDER_REASON ORDER_POSITION_ID L'identifiant de la position qui définit un ordre dés qu'il est éxécuté. Chaque ordre exécuté donne lieu à une transaction qui ouvre ou modifie une position déjà existante. L'identifiant de cette position est définit à l'ordre exécuté à ce moment. long ORDER_POSITION_BY_ID L'identifiant d'une position opposée utilisé pour fermer par l'ordre ORDER_TYPE_CLOSE_BY long

Pour les fonctions OrderGetDouble() et HistoryOrderGetDouble()

ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE

Identificateur Description Type ORDER_VOLUME_INITIAL Volume de l'ordre initial double ORDER_VOLUME_CURRENT Volume de l'ordre courant double ORDER_PRICE_OPEN Prix indiqué de l'ordre double ORDER_SL Valeur du Stop Loss double ORDER_TP Valeur du Take Profit double ORDER_PRICE_CURRENT Le prix actuel de l'ordre double ORDER_PRICE_STOPLIMIT Le prix de l'ordre Limit pour l'ordre StopLimit double

Pour les fonctions OrderGetString() et HistoryOrderGetString()

ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING

Identificateur Description Type ORDER_SYMBOL Symbole de l'ordre string ORDER_COMMENT Commentaire de l'ordre string ORDER_EXTERNAL_ID Identifiant de l'ordre dans un système de trading externe (sur l'Echange) string

Lors de l'envoi d'une demande de trade avec la fonction OrderSend(), certaines opérations nécessite d'indiquer le type de l'ordre. Le type de l'ordre est spécifié dans le champ type de la structure spéciale MqlTradeRequest, et peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE.

ENUM_ORDER_TYPE

Identificateur Description ORDER_TYPE_BUY Ordre d'Achat au Marché ORDER_TYPE_SELL Ordre de Vente au Marché ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Ordre en attente Buy Limit ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Ordre en attente Sell Limit ORDER_TYPE_BUY_STOP Ordre en attente Buy Stop ORDER_TYPE_SELL_STOP Ordre en attente Sell Stop ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Une fois le prix de l'ordre atteint, un ordre en attente Buy Limit est placé au prix StopLimit ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Une fois le prix de l'ordre atteint, un ordre en attente Sell Limit est placé au prix StopLimit ORDER_TYPE_CLOSE_BY Ordre pour fermer une position par une position opposée

Chaque ordre a un statut qui décrit son état. Pour obtenir une information, utilisez OrderGetInteger() ou HistoryOrderGetInteger() avec le modificateur ORDER_STATE. Les valeurs autorisées sont stockées dans l'énumération ENUM_ORDER_STATE.

ENUM_ORDER_STATE

Identificateur Description ORDER_STATE_STARTED Ordre vérifié, mais pas encore accepté par le courtier ORDER_STATE_PLACED Ordre accepté ORDER_STATE_CANCELED Ordre annulé par le client ORDER_STATE_PARTIAL Ordre partiellement éxécuté ORDER_STATE_FILLED Ordre complètement éxécuté ORDER_STATE_REJECTED Ordre rejeté ORDER_STATE_EXPIRED Ordre expiré ORDER_STATE_REQUEST_ADD L'ordre est enregistré (placé dans le système de trading) ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY L'ordre est modifié (modification de ses paramètres) ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL L'ordre est annulé (annulé dans le système de trading)

Lors de l'envoi d'un ordre pour exécution à l'heure actuelle (heure en vigueur), le prix et le volume d'achat/vente requis doivent être spécifiés. Gardez également à l'esprit que les marchés financiers ne garantissent pas que l'intégralité du volume demandé soit disponible pour un certain instrument financier au prix souhaité. Par conséquent, les opérations de trading en temps réel sont régulées en utilisant les modes d'exécution prix et volume. Les modes, ou politiques d'exécution, définissent les règles pour les cas où le prix a changé ou le volume demandé ne peut pas être entièrement satisfait pour le moment.

Le mode d'exécution des prix peut être obtenu à partir de la propriété SYMBOL_TRADE_EXEMODE du symbole, contenant la combinaison d'indicateurs de l'énumération ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

Mode d'exécution Description La valeur dans ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION Mode d'exécution (Demande de l'Exécution) Exécute un ordre au marché au prix précédemment reçu du courtier. Les prix pour un ordre au marché sont demandés au courtier avant l'envoi de l'ordre. A la réception des prix, l'exécution de l'ordre au prix donné peut être soit confirmé, soit rejeté. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Exécution Instantanée (Exécution Instantanée) Exécution immédiate d'un ordre au marché au prix spécifié. Lors de l'envoi de la demande d'un ordre à exécuter, la plateforme ajoute automatiquement les prix actuels à l'ordre. Si le courtier accepte le prix, l'ordre est exécuté.

Si le courtier n'accepte pas le prix demandé, une "recotation" est envoyée : le courtier renvoie les prix auxquels cet ordre peut être exécuté. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Exécution au Marché (Exécution au Marché) Le courtier choisit le prix d'exécution de l'ordre sans autre discussion avec le trader. L'envoi de l'ordre dans ce mode vaut consentement préalable à son exécution à ce prix. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Exécution Boursière (Exécution Boursière) Les opérations de trading sont exécutées aux prix des offres de marché en cours. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

La politique de remplissage du volume est spécifiée dans la propriété ORDER_TYPE_FILLING de l'ordre et ne peut contenir que des valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

Politique de remplissage Description Une valeur de ENUM_ORDER_TYPE_FILLING Rempli ou Annulé (Fill or Kill) Un ordre ne peut être exécuté qu'avec le volume spécifié. Si le volume nécessaire d'un instrument financier est actuellement indisponible sur le marché, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume souhaité peut être composé de plusieurs offres disponibles. La possibilité d'utiliser des ordres FOK est déterminée sur le serveur de trading. ORDER_FILLING_FOK Immédiat ou Annulé (Immediate or Cancel) Un trader s'engage à exécuter une transaction avec le volume disponible maximum sur le marché dans la limite de celui indiqué dans l'ordre. Si la demande ne peut pas être satisfaite complètement, un ordre avec le volume disponible sera exécuté et le volume restant sera annulé. La possibilité d'utiliser les ordres IOC est déterminée sur le serveur de trading. ORDER_FILLING_IOC Passif (Book or Cancel) L'ordre BoC suppose que l'ordre ne peut être placé que dans le Depth of Market et ne peut pas être exécuté immédiatement. Si l'ordre peut être exécuté immédiatement après avoir été passé, il est alors annulé. En fait, la politique BOC garantit que le prix de l'ordre passé sera moins bon que le prix actuel. Les ordres BoC sont utilisés pour mettre en uvre le trading passif, de sorte que l'ordre n'est pas exécuté immédiatement lorsqu'il est placé et n'affecte pas la liquidité actuelle. Seuls les ordres limit et stop limit sont supportés (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT). ORDER_FILLING_BOC Retour En cas de remplissage partiel, un ordre avec un volume restant n'est pas annulé mais traité ultérieurement. Les ordres Retour ne sont pas autorisés en mode d'Exécution au Marché (exécution au marché – SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET). ORDER_FILLING_RETURN

Lors de l'envoi d'une demande de trade à l'aide de la fonction OrderSend(), la politique d'exécution du volume nécessaire peut être définie dans type_filling, à savoir dans la structure spéciale MqlTradeRequest. Les valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sont disponibles. Pour obtenir la valeur de la propriété dans un ordre actif/terminé spécifique, utilisez les fonctions OrderGetInteger() ou HistoryOrderGetInteger() avec le modificateur ORDER_TYPE_FILLING.

Avant d'envoyer un ordre avec l'heure d'exécution actuelle, pour le réglage correct de la valeur ORDER_TYPE_FILLING (type d'exécution du volume), vous pouvez utiliser la fonction SymbolInfoInteger() avec chaque instrument financier pour obtenir la valeur de la propriété SYMBOL_FILLING_MODE, qui montre les types d'exécution de volume autorisé pour le symbole sous la forme d'une combinaison de drapeaux. Le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN est activé à tout moment sauf pour le mode "Exécution au marché" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

L'utilisation des types de remplissage en fonction du mode d'exécution peut être représentée dans le tableau suivant :

Type d'Exécution\Politique de Remplissage Rempli ou Annulé / Fill or Kill (FOK ORDER_FILLING_FOK) Immédiat ou Annulé / Immediate or Cancel (IOC ORDER_FILLING_IOC) Retour (ORDER_FILLING_RETURN) Exécution Instantanée (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (quel que soit les paramètres du symbole) + (quel que soit les paramètres du symbole) + (toujours) Demande de l'Exécution SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (quel que soit les paramètres du symbole) + (quel que soit les paramètres du symbole) + (toujours) Exécution au Marché SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (défini dans les paramètres du symbole) + (défini dans les paramètres du symbole) - (désactivé quel que soit les paramètres du symbole) Exécution Boursière SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (défini dans les paramètres du symbole) + (défini dans les paramètres du symbole) + (toujours)

En cas d'ordres en attente, le type de remplissage ORDER_FILLING_RETURN doit être utilisé quel que soit le type d'exécution (SYMBOL_TRADE_EXEMODE), car ces ordres ne sont pas destinés à être exécutés au moment de l'envoi. Lors de l'utilisation d'ordres en attente, le trader accepte à l'avance que, lorsque les conditions d'un accord sur cet ordre sont remplies, le courtier utilisera le type de remplissage pris en charge par la place boursière.

La période de validité de l'ordre peut être définie dans le champ type_time de la structure MqlTradeRequest lors de l'envoi d'une demande de trade en utilisant la fonction OrderSend(). L'énumération des valeurs de ENUM_ORDER_TYPE_TIME est autorisée. Pour obtenir la valeur de cette propriété, utilisez la fonction OrderGetInteger() ou HistoryOrderGetInteger() avec le modificateur ORDER_TYPE_TIME.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME

Identificateur Description ORDER_TIME_GTC Valide jusqu'à l'annulation de l'ordre ORDER_TIME_DAY Valide pour la journée courante de trading ORDER_TIME_SPECIFIED Valide jusqu'à l'expiration spécifiée ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY L'ordre sera effectif jusqu'à 23:59:59 du jour spécifié. Si cette heure est en dehors d'une séance de trading, l'ordre expire dans l'heure de trading le plus proche.

La raison du placement de l'ordre est contenue dans la propriété ORDER_REASON. Un ordre peut être placé par un programme MQL5, depuis une application mobile, comme le résultat d'un StopOut, etc. Les valeurs possibles de ORDER_REASON sont décrites dans l'énumération ENUM_ORDER_REASON .

ENUM_ORDER_REASON