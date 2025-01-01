|
//--- description
#property description "Le script dessine le signe \"Flèche vers le Haut\"."
#property description "La coordonnée du point d'ancrage est définie en"
#property description "pourcentage de la taille de la fenêtre du graphique"
//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script
#property script_show_inputs
//--- paramètres d'entrée du script
input string InpName="ArrowUp"; // nom du signe
input int InpDate=25; // Date du point d'ancrage en %
input int InpPrice=25; // Prix du point d'ancrage en %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // type d'ancrage
input color InpColor=clrRed; // Couleur du signe
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Style de la ligne de bordure
input int InpWidth=5; // Taille du signe
input bool InpBack=false; // Signe en arrière plan
input bool InpSelection=false; // Mise en surbrillance pour déplacer
input bool InpHidden=true; // Caché dans la liste des objets
input long InpZOrder=0; // Priorité du clic de souris
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Crée le signe Flèche vers le Haut |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowUpCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="ArrowUp", // nom du signe
const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre
datetime time=0, // heure du point d'ancrage
double price=0, // prix du point d'ancrage
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // type d'ancrage
const color clr=clrRed, // Couleur du signe
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style de la ligne de bordure
const int width=3, // Taille du signe
const bool back=false, // en arrière-plan
const bool selection=true, // mise en surbrillance pour déplacer
const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets
const long z_order=0) // priorité du clic de souris
{
//--- Définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- crée le signe
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_UP,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
" : n'a pas réussi à créer le signe \"Flèche vers le Haut\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- définit le type d'ancrage
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- définit la couleur du signe
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- définit le style de ligne de la bordure
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- définit la taille du signe
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- active (vrai) ou désactive (faux) le mode de déplacement du signal par la souris
//--- lors de la création d'un objet graphique utilisant la fonction ObjectCreate, l'objet ne peut pas être
//--- mis en surbrillance et déplacé par défaut. Dans cette méthode, le paramètre de sélection
//--- est vrai par défaut, permettant de mettre en surbrillance et de déplacer l'objet
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Déplace le point d'ancrage |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowUpMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="ArrowUp", // nom de l'objet
datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel
double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix
{
//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- déplace le point d'ancrage
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Modifie le type d'ancrage du signe Flèche vers le Haut |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowUpAnchorChange(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="ArrowUp", // nom de l'objet
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // type d'ancrage
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- modifie l'emplacement du point d'ancrage
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
{
Print(__FUNCTION__,
" : impossible de modifier le type d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Supprime le signe Flèche vers le Haut |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowUpDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique
const string name="ArrowUp") // nom du signe
{
//--- réinitialise la valeur d'erreur
ResetLastError();
//--- efface le signe
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
" : n'a pas réussi à supprimer le signe \"Flèche vers le Haut\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les valeurs du point d'ancrage et définit les valeurs par défaut |
//| pour les points vides |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- si l'heure du point n'est pas définie, elle sera sur la barre courante
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- si le prix du point n'est pas défini, il aura la valeur Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- vérifie l'exactitude des paramètres d'entrée
if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Erreur ! Valeurs incorrectes des paramètres d'entrée !");
return;
}
//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- taille du tableau des prix
int accuracy=1000;
//--- tableaux pour stocker les valeurs de date et de prix à utiliser
//--- pour le réglage et la modification des coordonnées du point d'ancrage du signe
datetime date[];
double price[];
//--- allocation mémoire
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- remplit le tableau de dates
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());
return;
}
//--- remplit le tableau des prix
//--- trouve les valeurs les plus élevées et les plus faibles du graphique
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- définit un changement de prix et remplit le tableau
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- définit les points en dessinant le signe
int d=InpDate*(bars-1)/100;
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- crée le signe Arrow Up sur le graphique
if(!ArrowUpCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redéssine le graphique et attend 1 seconde
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- maintenant, déplacez le point d'ancrage et changez sa position par rapport au signal
//--- compteur de boucle
int v_steps=accuracy/2;
//--- déplace le point d'ancrage
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- utilise la valeur suivante
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- déplace le point
if(!ArrowUpMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée
if(IsStopped())
return;
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
}
//--- délai de 1 seconde
Sleep(1000);
//--- modifie l'emplacement du point d'ancrage par rapport au signal
ArrowUpAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);
//--- redessine le graphique
ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
Sleep(1000);
//--- efface le signe du graphique
ArrowUpDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- délai de 1 seconde
Sleep(1000);
//---
}