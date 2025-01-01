- Macros de Substitutions Prédéfinies
- Constantes Mathématiques
- Constantes de Type Numerique
- Codes des Raisons de Dé-initialisation
- Vérifier un Pointeur d'Objet
- Autres Constantes
Constantes de Types Numériques
Chaque type numérique simple est prévu pour un certain type de tâche et permet d'optimiser l'exécution d'un programme mql5. Pour une meilleure lisibilité du code et un traitement correct des résultats de calcul, des constantes existent permettant de récupérer les informations sur les restrictions sur un certain type de données simples.
|
Constante
|
Description
|
Valeur
|
CHAR_MIN
|
Valeur minimale du type char
|
-128
|
CHAR_MAX
|
Valeur maximale du type char
|
127
|
UCHAR_MAX
|
Valeur maximale du type uchar
|
255
|
SHORT_MIN
|
Valeur minimale du type short
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
Valeur maximale du type short
|
32767
|
USHORT_MAX
|
Valeur maximale du type ushort
|
65535
|
INT_MIN
|
Valeur minimale du type int
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
Valeur maximale du type int
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
Valeur maximale du type uint
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
Valeur minimale du type long
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
Valeur maximale du type long
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
Valeur maximale du type ulong
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
Valeur minimale positive du type double
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
Valeur maximale du type double
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
Valeur minimale qui satisfait la condition :
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (pour le type double)
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
Nombre significatif de décimales pour le type double
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
Nombre de bits dans la mantisse pour le type double
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Valeur décimale maximale du degré d'exposant pour le type double
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
Valeur binaire maximale du degré d'exposant pour le type double
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Valeur décimale minimale du degré d'exposant pour le type double
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
Valeur binaire minimale du degré d'exposant pour le type double
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
Valeur minimale positive du type float
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
Valeur maximale du type float
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
Valeur minimale qui satisfait la condition :
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (pour le type float)
|
1.192092896e—07
|
FLT_DIG
|
Nombre significatif de décimales pour le type float
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
Nombre de bits dans la mantisse pour le type float
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Valeur décimale maximale du degré d'exposant pour le type float
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
Valeur binaire maximale du degré d'exposant pour le type float
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Valeur décimale minimale du degré d'exposant pour le type float
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
Valeur binaire minimale du degré d'exposant pour le type float
|
(-125)
Exemple :
|
void OnStart()