void OnStart()

{

//--- affiche les valeurs des constantes

printf("CHAR_MIN = %d",CHAR_MIN);

printf("CHAR_MAX = %d",CHAR_MAX);

printf("UCHAR_MAX = %d",UCHAR_MAX);

printf("SHORT_MIN = %d",SHORT_MIN);

printf("SHORT_MAX = %d",SHORT_MAX);

printf("USHORT_MAX = %d",USHORT_MAX);

printf("INT_MIN = %d",INT_MIN);

printf("INT_MAX = %d",INT_MAX);

printf("UINT_MAX = %u",UINT_MAX);

printf("LONG_MIN = %I64d",LONG_MIN);

printf("LONG_MAX = %I64d",LONG_MAX);

printf("ULONG_MAX = %I64u",ULONG_MAX);

printf("EMPTY_VALUE = %.16e",EMPTY_VALUE);

printf("DBL_MIN = %.16e",DBL_MIN);

printf("DBL_MAX = %.16e",DBL_MAX);

printf("DBL_EPSILON = %.16e",DBL_EPSILON);

printf("DBL_DIG = %d",DBL_DIG);

printf("DBL_MANT_DIG = %d",DBL_MANT_DIG);

printf("DBL_MAX_10_EXP = %d",DBL_MAX_10_EXP);

printf("DBL_MAX_EXP = %d",DBL_MAX_EXP);

printf("DBL_MIN_10_EXP = %d",DBL_MIN_10_EXP);

printf("DBL_MIN_EXP = %d",DBL_MIN_EXP);

printf("FLT_MIN = %.8e",FLT_MIN);

printf("FLT_MAX = %.8e",FLT_MAX);

printf("FLT_EPSILON = %.8e",FLT_EPSILON);

/*

CHAR_MIN = -128

CHAR_MAX = 127

UCHAR_MAX = 255

SHORT_MIN = -32768

SHORT_MAX = 32767

USHORT_MAX = 65535

INT_MIN = -2147483648

INT_MAX = 2147483647

UINT_MAX = 4294967295

LONG_MIN = -9223372036854775808

LONG_MAX = 9223372036854775807

ULONG_MAX = 18446744073709551615

EMPTY_VALUE = 1.7976931348623157e+308

DBL_MIN = 2.2250738585072014e-308

DBL_MAX = 1.7976931348623157e+308

DBL_EPSILON = 2.2204460492503131e-16

DBL_DIG = 15

DBL_MANT_DIG = 53

DBL_MAX_10_EXP = 308

DBL_MAX_EXP = 1024

DBL_MIN_10_EXP = -307

DBL_MIN_EXP = -1021

FLT_MIN = 1.17549435e-38

FLT_MAX = 3.40282347e+38

FLT_EPSILON = 1.19209290e-07

*/

}