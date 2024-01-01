|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_SECTION.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_COLOR_SECTION"
#property description "Dessine par les segments colorés de la longueur au nombre spécifié des barres"
#property description "La couleur, l'épaisseur et le style des sections se changent par hasard"
#property description "dans chaques N ticks"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorSection
#property indicator_label1 "ColorSection"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_SECTION
//--- spécifions 8 couleurs pour colorer les sections (ils se trouvent dans un tableau spécial)
#property indicator_color1 clrRed,clrGold,clrMediumBlue,clrLime,clrMagenta,clrBrown,clrTan,clrMediumVioletRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- les paramètres input
input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement
input int bars_in_section=5; // la longueur des sections en barres
//---la variable auxiliaire pour le calcul des fins des sections
int divider;
int color_sections;
//--- le tampon pour le dessin
double ColorSectionBuffer[];
//--- le tableau pour le stockage de la couleur du dessin de la ligne sur chaque barre
double ColorSectionColors[];
//--- le tableau pour le stockage des couleurs contient 14 éléments
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ColorSectionBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorSectionColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---la valeur 0 (la valeur vide) ne participera pas au rendu
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- le nombre de couleurs pour colorier les sections
color_sections=8; // regarder le commentaire pour la propriété #property indicator_color1
//---vérifions le paramètre de l'indicateur
if(bars_in_section<=0)
{
PrintFormat("La valeur inadmissible de la longueur la section=%d",bars_in_section);
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
else divider=color_sections*bars_in_section;
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne
ticks++;
//--- si le nombre critique des ticks est accumulé
if(ticks>=N)
{
//--- changeons les propriétés de la ligne
ChangeLineAppearance();
//--- changeons les couleurs, par lesquelles les sections sont dessinées
ChangeColors(colors,color_sections);
//---oblitérons le compteur des ticks au zéro
ticks=0;
}
//--- le numéro de la barre, par laquelle nous commencerons le calcul des valeurs de l'indicateur
int start=0;
//--- si l'indicateur a été déjà calculé, établissons start sur la barre précédente
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- Tous les calculs des valeurs de l'indicateur se trouvent ici
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- si le numéro de la barre se divise sans reste en longueur_de la section, cela signifie que c'est la fin de la section
if(i%bars_in_section==0)
{
//---fixerons la fin du segment sur le prix High de cette barre
ColorSectionBuffer[i]=high[i];
//--- le reste de la division du numéro de la barre sur longueur_de la section*le nombre_des couleurs
int rest=i%divider;
//recevrons le numéro de la couleur = de 0 jusqu'au nombre_des couleurs-1
int color_indext=rest/bars_in_section;
ColorSectionColors[i]=color_indext;
}
//--- si le reste de la division est égal aux barres,
else
{
//--- si rien n'est pas convenu, manquons cette barre - mettons la valeur 0
ColorSectionBuffer[i]=0;
}
}
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Change la couleur des sections de la ligne |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- le nombre de couleurs
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- spécifions une nouvelle couleur par l'image accidentelle pour chaque index de couleur
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- recevrons le nombre accidentel
int number=MathRand();
//--- recevrons l'index dans le tableau col[] comme le reste de la division entière
int i=number%size;
//--- installons la couleur pour chaque index comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // le numéro du style graphique
PLOT_LINE_COLOR, // l'identificateur de la propriété
plot_color_ind, // l'index de la couleur, où nous inscrirons la couleur
cols[i]); // une nouvelle couleur
//--- inscrirons les couleurs
comm=comm+StringFormat("SectionColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Modifie l'apparence de la ligne affichée dans l'indicateur |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne
string comm="";
//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne
int number=MathRand();
//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière
int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- le bloc du changement du style de la ligne
number=MathRand();
//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles
int size=ArraySize(styles);
//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière
int style_index=number%size;
//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- inscrirons le style de la ligne
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire
Comment(comm);
}