//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_SECTION.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "L'indicateur pour la démonstration DRAW_COLOR_SECTION"

#property description "Dessine par les segments colorés de la longueur au nombre spécifié des barres"

#property description "La couleur, l'épaisseur et le style des sections se changent par hasard"

#property description "dans chaques N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorSection

#property indicator_label1 "ColorSection"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_SECTION

//--- spécifions 8 couleurs pour colorer les sections (ils se trouvent dans un tableau spécial)

#property indicator_color1 clrRed,clrGold,clrMediumBlue,clrLime,clrMagenta,clrBrown,clrTan,clrMediumVioletRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- les paramètres input

input int N=5; // le nombre de ticks pour le changement

input int bars_in_section=5; // la longueur des sections en barres

//---la variable auxiliaire pour le calcul des fins des sections

int divider;

int color_sections;

//--- le tampon pour le dessin

double ColorSectionBuffer[];

//--- le tableau pour le stockage de la couleur du dessin de la ligne sur chaque barre

double ColorSectionColors[];

//--- le tableau pour le stockage des couleurs contient 14 éléments

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- le tableau pour le stockage des styles du dessin de la ligne

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ColorSectionBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorSectionColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//---la valeur 0 (la valeur vide) ne participera pas au rendu

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---- le nombre de couleurs pour colorier les sections

color_sections=8; // regarder le commentaire pour la propriété #property indicator_color1

//---vérifions le paramètre de l'indicateur

if(bars_in_section<=0)

{

PrintFormat("La valeur inadmissible de la longueur la section=%d",bars_in_section);

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

else divider=color_sections*bars_in_section;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- calculons les ticks pour le changement du style, de la couleur et de l'épaisseur de la ligne

ticks++;

//--- si le nombre critique des ticks est accumulé

if(ticks>=N)

{

//--- changeons les propriétés de la ligne

ChangeLineAppearance();

//--- changeons les couleurs, par lesquelles les sections sont dessinées

ChangeColors(colors,color_sections);

//---oblitérons le compteur des ticks au zéro

ticks=0;

}



//--- le numéro de la barre, par laquelle nous commencerons le calcul des valeurs de l'indicateur

int start=0;

//--- si l'indicateur a été déjà calculé, établissons start sur la barre précédente

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- Tous les calculs des valeurs de l'indicateur se trouvent ici

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- si le numéro de la barre se divise sans reste en longueur_de la section, cela signifie que c'est la fin de la section

if(i%bars_in_section==0)

{

//---fixerons la fin du segment sur le prix High de cette barre

ColorSectionBuffer[i]=high[i];

//--- le reste de la division du numéro de la barre sur longueur_de la section*le nombre_des couleurs

int rest=i%divider;

//recevrons le numéro de la couleur = de 0 jusqu'au nombre_des couleurs-1

int color_indext=rest/bars_in_section;

ColorSectionColors[i]=color_indext;

}

//--- si le reste de la division est égal aux barres,

else

{

//--- si rien n'est pas convenu, manquons cette barre - mettons la valeur 0

ColorSectionBuffer[i]=0;

}

}

//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant de la fonction

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Change la couleur des sections de la ligne |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- le nombre de couleurs

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- spécifions une nouvelle couleur par l'image accidentelle pour chaque index de couleur

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- recevrons le nombre accidentel

int number=MathRand();

//--- recevrons l'index dans le tableau col[] comme le reste de la division entière

int i=number%size;

//--- installons la couleur pour chaque index comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // le numéro du style graphique

PLOT_LINE_COLOR, // l'identificateur de la propriété

plot_color_ind, // l'index de la couleur, où nous inscrirons la couleur

cols[i]); // une nouvelle couleur

//--- inscrirons les couleurs

comm=comm+StringFormat("SectionColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modifie l'apparence de la ligne affichée dans l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- la ligne pour la formation de l'information sur les propriétés de la ligne

string comm="";

//--- le bloc du changement de l'épaisseur de la ligne

int number=MathRand();

//--- recevrons l'épaisseur comme le reste de la division entière

int width=number%5; // l'épaisseur est spécifiée de 0 jusqu'à 4

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- inscrirons l'épaisseur de la ligne

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- le bloc du changement du style de la ligne

number=MathRand();

//--- le diviseur du nombre est égal à la taille du tableau styles

int size=ArraySize(styles);

//--- recevrons l'index pour le choix de la nouvelle couleur comme le reste de la division entière

int style_index=number%size;

//--- définissons la couleur comme la propriété PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- inscrirons le style de la ligne

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- déduisons l'information sur le graphique par le commentaire

Comment(comm);

}