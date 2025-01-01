//--- description

#property description "Le script dessine des signes \"Achat\" sur le graphique."

//--- affichage de la fenêtre des paramètres d'entrée lors du lancement du script

#property script_show_inputs

//--- paramètres d'entrée du script

input color InpColor=C'3,95,172'; // Couleur des signaux

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Crée un signe d'Achat |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyCreate(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ArrowBuy", // nom du signe

const int sub_window=0, // indice de sous-fenêtre

datetime time=0, // heure du point d'ancrage

double price=0, // prix du point d'ancrage

const color clr=C'3,95,172', // Couleur du signe

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Style de trait (en surbrillance)

const int width=1, // taille de la ligne (en surbrillance)

const bool back=false, // en arrière-plan

const bool selection=false, // mise en surbrillance pour déplacer

const bool hidden=true, // caché dans la liste des objets

const long z_order=0) // priorité du clic de souris

{

//--- Définit les coordonnées du point d'ancrage si elles ne sont pas définies

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- crée le signe

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": n'a pas réussi à créer le signe d'\"Achat\" ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- définit la couleur du signe

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- définit un style de ligne (lorsqu'elle est en surbrillance)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- définit la taille de la ligne (lorsqu'elle est en surbrillance)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- affiche en premier plan (false) ou en arrière-plan (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- active (vrai) ou désactive (faux) le mode de déplacement du signal par la souris

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- masque (true) ou affiche (false) le nom de l'objet graphique dans la liste des objets

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- définit la priorité pour recevoir l'événement d'un clic de souris dans le graphique

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Déplace le point d'ancrage |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyMove(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ArrowBuy", // nom de l'objet

datetime time=0, // coordonnées du point d'ancrage temporel

double price=0) // coordonnées du point d'ancrage prix

{

//--- si la position du point n'est pas définie, le déplace vers la barre courante du prix Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- déplace le point d'ancrage

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

" : impossible de déplacer le point d'ancrage ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Supprime le signe d'Achat |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyDelete(const long chart_ID=0, // identifiant du graphique

const string name="ArrowBuy") // nom du signe

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- efface le signe

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

" : n'a pas réussi à supprimer le signe d'\"Achat\" sign! Code d'erreur = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les valeurs du point d'ancrage et définit les valeurs par défaut |

//| pour les points vides |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- si l'heure du point n'est pas définie, elle sera sur la barre courante

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- si le prix du point n'est pas défini, il aura la valeur Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // tableau pour stocker les dates des barres visibles

double low[]; // tableau pour stocker les prix Low des barres visibles

double high[]; // tableau pour stocker les prix High des barres visibles

//--- nombre de barres visibles dans la fenêtre du graphique

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- allocation mémoire

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- remplit le tableau de dates

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs de l'heure ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix Low

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs des prix Low ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- remplit le tableau des prix High

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("N'a pas réussi à copier les valeurs des prix High ! Code d'erreur = ",GetLastError());

return;

}

//--- crée des signaux d'Achat en point Low pour chaque barre visible

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//--- modifie des signaux d'Achat en point High pour chaque barre visible

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))

return;

//--- vérifie si l'exécution du script a été stoppée

if(IsStopped())

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//--- efface le signe Achat

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))

return;

//--- redessine le graphique

ChartRedraw();

// délai de 0,05 secondes

Sleep(50);

}

//---

}