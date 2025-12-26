经济日历部分

费城联邦储备银行(Fed)就业指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)

国家：
美国
USD, 美元
源：
费城联邦储备银行 (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
部门：
业务
中级别 12.9 -0.3
6.0
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
费城联储就业指数反映了费城联邦储备区工业部门的劳动力市场状况。该区域包括宾夕法尼亚州，新泽西州和特拉华州，也就是经济活跃的地区。这里的商业环境可以在全国范围内进行推断。

该指数是基于对该地区大型制造业企业的月度调查计算得出。公司管理代表被要求评估制造业的当前商业状况。该调查包含了关于该企业员工数量的问题，这属于就业指数问题。参与调查的受访者还被要求提供对比评估：数值是否增加，减少或保持不变。预期获得两个时间段的答案：上个月的评估和对未来6个月的预测。

指数为正值表示该地区的平均就业人数有所增加。低于零的数值意味着制造业部门的就业状况正在减弱。

分析师通常关注这个指数的组成部分，因为劳动力市场活动是导致美国通货膨胀的主要因素之一。就业增长意味着消费增加，是经济发展的有利因素。该地区的制造业创造了大多数工作岗位，因此该行业的就业情况也是总体形势的一个代表性指标。费城联储就业指数的动态可能引起美元报价不明显的波动。

最后值:

真实值

预测值

"费城联邦储备银行(Fed)就业指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
12.9
-0.3
6.0
11月 2025
6.0
6.1
4.6
10月 2025
4.6
8.3
5.6
9月 2025
5.6
7.6
5.9
8月 2025
5.9
0.8
10.3
7月 2025
10.3
-4.1
-9.8
6月 2025
-9.8
10.5
16.5
5月 2025
16.5
7.7
0.2
4月 2025
0.2
9.7
19.7
3月 2025
19.7
16.0
5.3
2月 2025
5.3
5.9
11.9
1月 2025
11.9
15.7
4.8
12月 2024
6.6
-3.2
8.6
11月 2024
8.6
17.9
-2.2
10月 2024
-2.2
-1.7
10.7
9月 2024
10.7
7.3
-5.7
8月 2024
-5.7
8.6
15.2
7月 2024
15.2
-7.6
-2.5
6月 2024
-2.5
-6.7
-7.9
5月 2024
-7.9
-14.3
-10.7
4月 2024
-10.7
-7.2
-9.6
3月 2024
-9.6
-10.8
-10.3
2月 2024
-10.3
0.7
-1.8
1月 2024
-1.8
0.9
-2.5
12月 2023
-1.7
0.8
0.8
11月 2023
0.8
-0.9
4.0
10月 2023
4.0
-5.9
-5.7
9月 2023
-5.7
-3.5
-6.0
8月 2023
-6.0
-0.7
-1.0
7月 2023
-1.0
-4.5
-0.4
6月 2023
-0.4
-4.4
-8.6
5月 2023
-8.6
-5.2
-0.2
4月 2023
-0.2
-2.6
-10.3
3月 2023
-10.3
8.0
5.1
2月 2023
5.1
4.6
10.9
1月 2023
10.9
2.6
-0.9
12月 2022
-1.8
17.8
7.1
11月 2022
7.1
20.7
28.5
10月 2022
28.5
18.1
12.0
9月 2022
12.0
22.0
24.1
8月 2022
24.1
23.9
19.4
7月 2022
19.4
27.3
28.1
6月 2022
28.1
33.9
25.5
5月 2022
25.5
41.9
41.4
4月 2022
41.4
37.1
38.9
3月 2022
38.9
30.1
32.3
2月 2022
32.3
30.5
26.1
1月 2022
26.1
31.6
33.9
12月 2021
33.9
29.6
27.2
11月 2021
27.2
29.4
30.7
1234
