美国未决房屋销售年率 y/y (United States Pending Home Sales y/y)

国家：
美国
USD, 美元
源：
全国房产经纪商协会 (National Association of Realtors)
部门：
房屋
低级别 -0.4% -1.6%
-0.9%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-6.0%
-0.4%
下次发布 实际值 预测值
以前
未决房屋销售年率y/y 指标反映了与去年同月相比，指定月份签订的房屋销售合同的数量。该计算包括为出售现有独户住宅、公寓、多产权公寓和合作社而签订的合同。

该报告由美国房地产经纪人协会发布。详细的版本包括以货币方式出售和评估的单位的绝对数量(地理区域的平均销售价格)。该数据提供给四个地理区域：东北部、中西部、南部和西部。这个指标根据季节进行调整。

因为合约完成需要平均6-8周的时间，所以未决房屋销售指数成为一个提前两个月提供美国房地产市场评估的领先经济指标。该指标可以预测另一个重要指标的值，成屋销售指数

因为大样本规模（覆盖全国范围）以及除了独户住宅之外提供的公寓信息，分析师很喜欢这个指数，这使得评估房地产市场比其他指标，例如房屋开工率指标更加客观。该指标反映了房地产市场的实力和总需求。它还能对相关产品的销售动态进行间接地中期预测，例如住房保险或家庭用品。

指标增长可以对美元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国未决房屋销售年率 y/y (United States Pending Home Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-0.4%
-1.6%
-0.9%
9月 2025
-0.9%
5.9%
3.8%
8月 2025
3.8%
2.3%
0.7%
7月 2025
0.7%
4.0%
-2.8%
6月 2025
-2.8%
9.6%
1.1%
5月 2025
1.1%
-0.8%
-2.5%
4月 2025
-2.5%
-4.4%
-0.6%
3月 2025
-0.6%
-0.7%
-3.6%
2月 2025
-3.6%
1.3%
-5.2%
1月 2025
-5.2%
2.2%
-5.0%
12月 2024
-5.0%
-3.0%
6.9%
11月 2024
6.9%
17.5%
5.4%
10月 2024
5.4%
-6.1%
2.6%
9月 2024
2.6%
-6.3%
-3.0%
8月 2024
-3.0%
2.6%
-8.5%
7月 2024
-8.5%
-10.1%
-2.6%
6月 2024
-2.6%
-2.8%
-6.6%
5月 2024
-6.6%
-1.6%
-7.4%
4月 2024
-7.4%
-2.3%
0.1%
3月 2024
0.1%
-9.4%
-7.0%
2月 2024
-7.0%
-9.5%
-8.8%
1月 2024
-8.8%
-0.8%
1.3%
12月 2023
1.3%
-5.7%
-5.2%
11月 2023
-5.2%
-9.7%
-8.5%
10月 2023
-8.5%
-14.8%
-11.0%
9月 2023
-11.0%
-16.4%
-18.7%
8月 2023
-18.7%
-14.8%
-14.0%
7月 2023
-14.0%
-18.9%
-15.6%
6月 2023
-15.6%
-21.5%
-22.2%
5月 2023
-22.2%
-21.9%
-20.3%
4月 2023
-20.3%
-22.5%
-23.2%
3月 2023
-23.2%
-22.8%
-21.1%
2月 2023
-21.1%
-29.4%
-24.1%
1月 2023
-24.1%
-37.5%
-33.8%
12月 2022
-33.8%
-40.1%
-37.8%
11月 2022
-37.8%
-36.7%
-37.0%
10月 2022
-37.0%
-10.7%
-31.0%
9月 2022
-31.0%
-10.5%
-24.2%
8月 2022
-24.2%
-8.0%
-19.9%
7月 2022
-19.9%
-6.8%
-20.0%
6月 2022
-20.0%
-7.3%
-13.6%
5月 2022
-13.6%
-9.8%
-9.1%
4月 2022
-9.1%
-13.0%
-8.2%
3月 2022
-8.2%
-16.8%
-5.4%
2月 2022
-5.4%
-17.6%
-9.5%
1月 2022
-9.5%
-18.5%
-6.9%
12月 2021
-6.9%
-18.3%
-2.7%
11月 2021
-2.7%
-18.6%
-1.4%
10月 2021
-1.4%
-17.0%
-8.0%
9月 2021
-8.0%
-10.2%
-8.3%
1234
