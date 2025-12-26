耐用品订单月率 m/m指标表示了与上一月份相比，在指定月份美国公司接收到的耐用品新订单的价值变化。耐用品一般是指寿命超过三年的商品，例如：汽车、家具、电器等等。

这一指标的计算包括由强制性法律文件（合同、信件、支票等）确认的所有新订单。报告中不包括已取消的订单。

处理的数据是通过对代表92个行业超过5,000家耐用品制造商进行的调查而获得的。

‘耐用品订单’是重要的工业生产经济指标。通常情况下，当企业和消费者对经济增长充满信心时就会创建这类订单。此外，耐用品的生产也比非耐用品需要更多的时间。因此，该报告可用于投资者对工业企业近期负荷的预测，并评估在工程，技术生产等方面的投资潜力。

由于商品的高成本，这些数据非常不稳定，这句是通常会分析几个月的数据的原因。耐用品订单数量的增长可以对美元报价产生积极的影响。

