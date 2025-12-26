堪萨斯联邦储备银行(Fed)制造业综合指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
堪萨斯联储综合指数反映了生产活动指数、新订单、就业、交货和原材料库存的平均值的变化。该指数是基于对约300家制造业企业的月度调查而计算得出的。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
预测值
"堪萨斯联邦储备银行(Fed)制造业综合指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
N/D
11月 2025
N/D
5
6
10月 2025
6
4
9月 2025
4
1
8月 2025
1
1
7月 2025
1
-2
-2
6月 2025
-2
-3
-3
5月 2025
-3
-5
-4
4月 2025
-4
-5
-2
3月 2025
-2
-5
-5
2月 2025
-5
-5
-5
1月 2025
-5
-6
-5
12月 2024
-4
-6
-2
11月 2024
-2
-6
-4
10月 2024
-4
-6
-8
9月 2024
-8
-5
-3
8月 2024
-3
-7
-13
7月 2024
-13
-6
-8
6月 2024
-8
-6
-2
5月 2024
-2
-5
-8
4月 2024
-8
-18
-7
3月 2024
-7
14
-4
2月 2024
-4
-9
1月 2024
-9
-1
12月 2023
-1
-7
-2
11月 2023
-2
-8
10月 2023
-8
-8
9月 2023
-8
0
8月 2023
0
-11
7月 2023
-11
-7
-12
6月 2023
-12
-5
-1
5月 2023
-1
-5
-10
4月 2023
-10
0
0
3月 2023
0
0
0
2月 2023
0
-5
-1
1月 2023
-1
-7
-4
12月 2022
-9
-6
-6
11月 2022
-6
-3
-7
10月 2022
-7
2
1
9月 2022
1
8
3
8月 2022
3
13
13
7月 2022
13
18
12
6月 2022
12
24
23
5月 2022
23
32
25
4月 2022
25
35
37
3月 2022
37
27
29
2月 2022
29
24
24
1月 2022
24
25
22
12月 2021
24
28
24
11月 2021
24
28
31
