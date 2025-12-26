美国30年期国债拍卖 (United States 30-Year Bond Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|高级别
|4.773%
|
4.694%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
4.773%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
30年期国债拍卖是指30年期的美国国债的收益率百分比。因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"美国30年期国债拍卖 (United States 30-Year Bond Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4.773%
4.694%
4.694%
4.734%
4.734%
4.651%
4.651%
4.813%
4.813%
4.889%
4.889%
4.844%
4.844%
4.819%
4.819%
4.813%
4.813%
4.623%
4.623%
4.748%
4.748%
4.913%
4.913%
4.535%
4.535%
4.608%
4.608%
4.389%
4.389%
4.015%
4.015%
4.314%
4.314%
4.405%
4.405%
4.403%
4.403%
4.635%
4.635%
4.671%
4.671%
4.331%
4.331%
4.360%
4.360%
4.229%
4.229%
4.344%
4.344%
4.769%
4.769%
4.837%
4.837%
4.345%
4.345%
4.189%
4.189%
3.910%
3.910%
3.908%
3.908%
3.741%
3.741%
3.661%
3.661%
3.877%
3.877%
3.686%
3.686%
3.585%
3.585%
3.513%
3.513%
4.080%
4.080%
3.930%
3.930%
3.511%
3.511%
3.106%
3.106%
3.115%
3.115%
3.185%
3.185%
2.997%
2.997%
2.815%
2.815%
2.375%
2.375%
2.340%
2.340%
2.075%
2.075%
1.895%
1.895%
1.940%
1.940%
2.049%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件