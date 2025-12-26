美国7年期国债拍卖 (United States 7-Year Note Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|中级别
|3.930%
|
3.781%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.930%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
7年期国债拍卖是指7年期的美国国债的收益率百分比。因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"美国7年期国债拍卖 (United States 7-Year Note Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.930%
3.781%
3.781%
3.790%
3.790%
3.953%
3.953%
3.925%
3.925%
4.092%
4.092%
4.022%
4.022%
4.194%
4.194%
4.123%
4.123%
4.233%
4.233%
4.194%
4.194%
4.457%
4.457%
4.532%
4.532%
4.183%
4.183%
4.215%
4.215%
3.668%
3.668%
3.770%
3.770%
4.162%
4.162%
4.276%
4.276%
4.650%
4.650%
4.716%
4.716%
4.185%
4.185%
4.327%
4.327%
4.109%
4.109%
3.859%
3.859%
4.399%
4.399%
4.908%
4.908%
4.673%
4.673%
4.212%
4.212%
4.087%
4.087%
3.839%
3.839%
3.827%
3.827%
3.563%
3.563%
3.626%
3.626%
4.062%
4.062%
3.517%
3.517%
3.921%
3.921%
3.890%
3.890%
4.027%
4.027%
3.898%
3.898%
3.130%
3.130%
2.730%
2.730%
3.280%
3.280%
2.777%
2.777%
2.908%
2.908%
2.499%
2.499%
1.905%
1.905%
1.769%
1.769%
1.480%
1.480%
1.588%
1.588%
1.461%
