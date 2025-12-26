美国国内生产总值(GDP)平减季率q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)
GDP价格指数季率q/q显示了与上一季度相比，每个季度GDP 计算包括的商品和服务的价格变化。
这是一个通货膨胀指标，能够评估GDP变化对当前时段价格变化的依赖程度。GDP针对通货膨胀的计算调整能够对商品和服务生产的实际变化作出正确的评估。如果没有这个指数，则无法正确地比较当前时段和前一时段的值。
这个指数计算为名义GDP（以当年市场价格表示）与实际GDP（以2009年价格为基准表示）的比率乘以100。
GDP价格指数在以下方面，不同于常用的反映通货膨胀率的其他指数（例如CPI）：
- 除了消费者支出，GDP价格指数还包括政府和商业投资。
- CPI是根据基准年的静态消费篮子计算的，而GDP价格指数与固定制成品和服务清单没有任何关系。相反，它考虑了指定时段内国家生产的所有产品。在这个指数计算中会自动反映消费结构的变化或新职位的出现。
- 与CPI相比，GDP价格指数没有考虑到进口商品的价格变化。
- 不同于月度价格指数，GDP价格指数是按季度计算的。
作为规律，GDP价格指数的增长即意味着通货膨胀的增长。它可能对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国国内生产总值(GDP)平减季率q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
3.8%
2.1%
3 Q 2025 序言。
N/D
1.4%
2.1%
2 Q 2025
2.1%
2.0%
2.0%
2 Q 2025 序言。
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2025 序言。
2.0%
3.6%
3.8%
1 Q 2025
3.8%
3.7%
3.7%
1 Q 2025 序言。
3.7%
3.7%
3.7%
1 Q 2025 序言。
3.7%
1.9%
2.3%
4 Q 2024
2.3%
2.4%
2.4%
4 Q 2024 序言。
2.4%
2.2%
2.2%
4 Q 2024 序言。
2.2%
2.4%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.9%
1.9%
3 Q 2024 序言。
1.9%
1.8%
1.8%
3 Q 2024 序言。
1.8%
2.1%
2.5%
2 Q 2024
2.5%
2.5%
2.5%
2 Q 2024 序言。
2.5%
2.3%
2.3%
2 Q 2024 序言。
2.3%
1.4%
3.1%
1 Q 2024
3.1%
3.0%
3.0%
1 Q 2024 序言。
3.0%
3.1%
3.1%
1 Q 2024 序言。
3.1%
2.8%
1.6%
4 Q 2023
1.6%
4.2%
3.6%
3 Q 2023
3.6%
3.6%
3.6%
3 Q 2023 序言。
3.6%
3.5%
3.5%
3 Q 2023 序言。
3.5%
2.3%
1.7%
2 Q 2023
1.7%
2.0%
2.0%
2 Q 2023 序言。
2.0%
2.2%
2.2%
2 Q 2023 序言。
2.2%
4.5%
4.1%
1 Q 2023
4.1%
4.2%
4.2%
1 Q 2023 序言。
4.2%
4.0%
4.0%
1 Q 2023 序言。
4.0%
3.4%
3.9%
4 Q 2022
3.9%
3.9%
3.9%
4 Q 2022 序言。
3.9%
3.5%
3.5%
4 Q 2022 序言。
3.5%
6.2%
4.4%
3 Q 2022
4.4%
4.3%
4.3%
3 Q 2022 序言。
4.3%
4.1%
4.1%
3 Q 2022 序言。
4.1%
9.3%
9.0%
2 Q 2022
9.0%
8.9%
8.9%
2 Q 2022 序言。
8.9%
8.7%
8.7%
2 Q 2022 序言。
8.7%
7.7%
8.2%
1 Q 2022
8.2%
8.1%
8.1%
1 Q 2022 序言。
8.1%
8.0%
8.0%
1 Q 2022 序言。
8.0%
6.4%
7.1%
4 Q 2021
7.1%
7.1%
7.1%
4 Q 2021 序言。
7.1%
6.9%
6.9%
4 Q 2021 序言。
6.9%
6.6%
6.0%
3 Q 2021
6.0%
5.9%
5.9%
3 Q 2021 序言。
5.9%
5.7%
5.7%
3 Q 2021 序言。
5.7%
4.3%
6.1%
2 Q 2021
6.1%
6.1%
6.1%
2 Q 2021 序言。
6.1%
6.0%
6.0%
