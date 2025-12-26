美国5年期通货膨胀保值债券(TIPS)拍卖 (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|中级别
|1.433%
|
1.182%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
1.433%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
5年期通货膨胀保值债券(TIPS)拍卖是指期限为5年的通货膨胀保值债券的收益率百分比。通货膨胀保值债券(TIPS)与普通国债的收益率之差被认为是投资者对通货膨胀水平预测的一个指标。
最后值:
真实值
"美国5年期通货膨胀保值债券(TIPS)拍卖 (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
1.433%
1.182%
1.182%
1.650%
1.650%
1.702%
1.702%
2.121%
2.121%
1.670%
1.670%
2.050%
2.050%
2.242%
2.242%
1.710%
1.710%
2.440%
2.440%
1.832%
1.832%
1.320%
1.320%
1.504%
1.504%
1.732%
1.732%
0.362%
0.362%
-0.340%
-0.340%
-1.508%
-1.508%
-1.685%
-1.685%
-1.416%
-1.416%
-1.631%
-1.631%
-1.575%
-1.575%
-1.320%
-1.320%
-0.951%
-0.951%
-0.766%
-0.766%
-0.320%
-0.320%
0.020%
0.020%
0.054%
0.054%
0.152%
0.152%
0.515%
0.515%
1.129%
1.129%
0.724%
0.724%
0.631%
0.631%
0.370%
0.370%
0.117%
0.117%
-0.049%
-0.049%
0.120%
0.120%
-0.209%
-0.209%
-0.195%
-0.195%
0.472%
0.472%
0.305%
0.305%
-0.335%
-0.335%
0.395%
0.395%
-0.281%
-0.281%
-0.213%
-0.213%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件