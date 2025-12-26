美国密歇根大学消费者预期指数 (University of Michigan United States Consumer Expectations)
|中级别
|54.6
|55.0
|
55.0
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|52.6
|
54.6
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
密歇根大学消费者预期指数表明了美国消费者对未来12个月财务和经济前景所做的评估。该指数是根据至少500个美国家庭的电话调查每月计算得出，该指数是密歇根大学执行计算的五个不同指数的其中一个。
调查对象表达了他们对以下几个问题的意见：
- 受访者是否预估他们家庭的财务状况在一年后更好或是更糟
- 在未来12个月商业状况是否将更好或更糟
- - 受访者是否认为失业率或经济情况保持稳定或情况恶化。
这些问题的答案计算如下：从正值所占百分比减去负值所占百分比，并在结果值中加100。结果值添加之后除以4.1134（基准值），然后在结果值中加2（样本组合的修正常数）。
密歇根大学消费者预期指数可以评估美国家庭未来几年的生活计划。美国商务部经济分析局将其纳入领先指标指数，这是对该指数的代表性和重要性的确认。
较低的数值可能是不利的当前形势的结果，也预示着未来消费者活动的下降：人们可能开始减少消费，增加储蓄，从而从活跃的经济中撤出资金。较高数值表示人们对经济健康的信心，预示着消费者活动将得到保护。这可能会积极地影响美元报价。
最后值:
真实值
预测值
"美国密歇根大学消费者预期指数 (University of Michigan United States Consumer Expectations)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件