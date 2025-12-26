密歇根大学消费者预期指数表明了美国消费者对未来12个月财务和经济前景所做的评估。该指数是根据至少500个美国家庭的电话调查每月计算得出，该指数是密歇根大学执行计算的五个不同指数的其中一个。

调查对象表达了他们对以下几个问题的意见：

受访者是否预估他们家庭的财务状况在一年后更好或是更糟

在未来12个月商业状况是否将更好或更糟

- 受访者是否认为失业率或经济情况保持稳定或情况恶化。

这些问题的答案计算如下：从正值所占百分比减去负值所占百分比，并在结果值中加100。结果值添加之后除以4.1134（基准值），然后在结果值中加2（样本组合的修正常数）。

密歇根大学消费者预期指数可以评估美国家庭未来几年的生活计划。美国商务部经济分析局将其纳入领先指标指数，这是对该指数的代表性和重要性的确认。

较低的数值可能是不利的当前形势的结果，也预示着未来消费者活动的下降：人们可能开始减少消费，增加储蓄，从而从活跃的经济中撤出资金。较高数值表示人们对经济健康的信心，预示着消费者活动将得到保护。这可能会积极地影响美元报价。

