美国10年期国债拍卖 (United States 10-Year Note Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|高级别
|4.175%
|
4.074%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
4.175%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
10年期国债拍卖是指10年期的美国国债的收益率百分比。因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"美国10年期国债拍卖 (United States 10-Year Note Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4.175%
4.074%
4.074%
4.117%
4.117%
4.033%
4.033%
4.255%
4.255%
4.362%
4.362%
4.421%
4.421%
4.342%
4.342%
4.435%
4.435%
4.310%
4.310%
4.632%
4.632%
4.680%
4.680%
4.235%
4.235%
4.347%
4.347%
4.066%
4.066%
3.648%
3.648%
3.960%
3.960%
4.276%
4.276%
4.438%
4.438%
4.483%
4.483%
4.560%
4.560%
4.166%
4.166%
4.093%
4.093%
4.024%
4.024%
4.296%
4.296%
4.519%
4.519%
4.610%
4.610%
4.289%
4.289%
3.999%
3.999%
3.857%
3.857%
3.791%
3.791%
3.448%
3.448%
3.455%
3.455%
3.985%
3.985%
3.613%
3.613%
3.575%
3.575%
3.625%
3.625%
4.140%
4.140%
3.930%
3.930%
3.330%
3.330%
2.755%
2.755%
2.960%
2.960%
3.030%
3.030%
2.943%
2.943%
2.720%
2.720%
1.920%
1.920%
1.904%
1.904%
1.723%
1.723%
1.518%
1.518%
1.444%
1.444%
1.584%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件