美国CPI (United States Consumer Price Index (CPI))
国家：
美国
USD, 美元
部门：
价格
|高级别
|325.031
|324.706
|
324.368
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|325.833
|
325.031
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
居民消费价格指数(CPI)反映了与当年之前的同月相比，在指定月份从消费者角度得出的商品和服务的价格百分比变化。这一指标对一篮子商品和服务进行了评估，这些商品和服务占家庭支出的比重较大。CPI是衡量消费者信心和地区通货膨胀的重要指标之一。CPI增长可能被视为对美元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"美国CPI (United States Consumer Price Index (CPI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
325.031
324.706
324.368
9月 2025
324.368
323.364
8月 2025
323.980
322.956
322.132
7月 2025
322.132
322.666
321.500
6月 2025
321.500
320.395
320.580
5月 2025
320.580
321.597
320.321
4月 2025
320.321
319.064
319.615
3月 2025
319.615
320.416
319.775
2月 2025
319.775
320.062
319.086
1月 2025
319.086
318.205
317.603
12月 2024
317.685
316.943
316.441
11月 2024
316.441
315.917
315.454
10月 2024
315.454
315.419
314.686
9月 2024
314.686
315.550
314.121
8月 2024
314.121
314.652
313.534
7月 2024
313.534
314.154
313.049
6月 2024
313.049
314.124
313.225
5月 2024
313.225
313.587
313.207
4月 2024
313.207
312.582
312.230
3月 2024
312.230
311.596
311.054
2月 2024
311.054
310.715
309.685
1月 2024
309.685
309.960
308.742
12月 2023
308.850
308.233
307.917
11月 2023
307.917
308.915
307.619
10月 2023
307.619
309.017
307.481
9月 2023
307.481
307.389
306.269
8月 2023
306.269
305.058
304.348
7月 2023
304.348
304.108
303.841
6月 2023
303.841
303.673
303.294
5月 2023
303.294
303.700
302.918
4月 2023
302.918
303.279
301.810
3月 2023
301.810
302.678
301.648
2月 2023
301.648
301.214
300.536
1月 2023
300.536
299.959
298.112
12月 2022
298.112
300.607
298.349
11月 2022
298.349
299.563
298.062
10月 2022
298.062
297.348
296.761
9月 2022
296.761
295.430
295.620
8月 2022
295.620
297.231
295.271
7月 2022
295.271
297.281
295.328
6月 2022
295.328
293.024
291.474
5月 2022
291.474
287.115
288.663
4月 2022
288.663
289.282
287.708
3月 2022
287.708
285.778
284.182
2月 2022
284.182
283.558
281.933
1月 2022
281.933
281.771
280.126
12月 2021
280.192
280.513
278.880
11月 2021
278.880
278.258
276.724
10月 2021
276.724
275.027
274.138
9月 2021
274.138
272.431
273.012
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件