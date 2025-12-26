非国防资本货品订单（不包括飞机类月率m/m显示了与上一月份相比，指定月份美国制造商接收的资本货品的订单价值的变化。非国防资本货品不包括由美国国防部下令制造的飞机和产品（如武器，军服等）。

资本货品包括大型和小型商品和服务制造商的物质资产。这些货品包括汽车、家电，农用机械，运输工具，医疗器械等。资本货品包括大而复杂的物品，例如电线、呼吸机、数码设备、乐器、美容用品等。

因此，资本货品订单可以被视为工业和服务业发展的领先指标。经济学家对这个指标进行分析，以评估公司是否计划扩大其活动（根据折旧调整，即有形资产的年度损耗）。

资本货品订单数量的增长可以预测生产活动的扩展，以及改善国家商业环境。因此，这一指标增长可能对美元报价产生积极地影响。

