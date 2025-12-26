经济日历部分

美国非国防资本货品订单（不包含飞机类）m/m (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
人口统计局 (Census Bureau)
部门：
业务
低级别
1.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.0%
0.5%
下次发布 实际值 预测值
以前
非国防资本货品订单（不包括飞机类月率m/m显示了与上一月份相比，指定月份美国制造商接收的资本货品的订单价值的变化。非国防资本货品不包括由美国国防部下令制造的飞机和产品（如武器，军服等）。

资本货品包括大型和小型商品和服务制造商的物质资产。这些货品包括汽车、家电，农用机械，运输工具，医疗器械等。资本货品包括大而复杂的物品，例如电线、呼吸机、数码设备、乐器、美容用品等。

因此，资本货品订单可以被视为工业和服务业发展的领先指标。经济学家对这个指标进行分析，以评估公司是否计划扩大其活动（根据折旧调整，即有形资产的年度损耗）。

资本货品订单数量的增长可以预测生产活动的扩展，以及改善国家商业环境。因此，这一指标增长可能对美元报价产生积极地影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国非国防资本货品订单（不包含飞机类）m/m (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.5%
-0.2%
1.1%
9月 2025
0.9%
-0.4%
0.9%
8月 2025
0.6%
-0.2%
0.8%
7月 2025
1.1%
0.5%
-0.6%
6月 2025
-0.7%
0.8%
2.0%
5月 2025
1.7%
-0.5%
-1.4%
4月 2025
-1.3%
0.9%
0.3%
3月 2025
0.1%
0.2%
-0.3%
2月 2025
-0.3%
0.5%
0.9%
1月 2025
0.8%
0.1%
0.2%
12月 2024
0.5%
0.3%
0.9%
11月 2024
0.7%
0.4%
-0.1%
10月 2024
-0.2%
0.1%
0.3%
9月 2024
0.5%
-0.1%
0.3%
8月 2024
0.2%
0.5%
-0.2%
7月 2024
-0.1%
0.4%
0.5%
6月 2024
1.0%
0.1%
-0.9%
5月 2024
-0.6%
1.0%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.6%
-0.1%
3月 2024
0.2%
0.3%
0.4%
2月 2024
0.7%
0.4%
-0.4%
1月 2024
0.1%
-0.1%
-0.6%
12月 2023
0.3%
0.0%
1.0%
11月 2023
0.8%
0.0%
-0.6%
10月 2023
-0.1%
0.0%
-0.2%
9月 2023
0.6%
0.0%
1.1%
8月 2023
0.9%
0.0%
-0.4%
7月 2023
0.1%
0.0%
-0.4%
6月 2023
0.2%
0.0%
0.5%
5月 2023
0.7%
0.0%
0.6%
4月 2023
1.4%
0.0%
-0.6%
3月 2023
-0.4%
0.0%
-0.7%
2月 2023
0.2%
0.0%
0.3%
1月 2023
0.8%
0.0%
-0.3%
12月 2022
-0.2%
0.0%
0.2%
11月 2022
0.2%
0.0%
0.3%
10月 2022
0.7%
0.0%
-0.8%
9月 2022
-0.7%
0.0%
0.8%
8月 2022
1.3%
0.0%
0.7%
7月 2022
0.4%
0.0%
0.9%
6月 2022
0.5%
-1.1%
0.5%
5月 2022
0.5%
0.0%
0.3%
4月 2022
0.3%
0.0%
1.1%
3月 2022
1.0%
0.0%
-0.3%
2月 2022
-0.3%
0.0%
1.3%
1月 2022
0.9%
0.0%
0.4%
12月 2021
0.0%
0.0%
0.3%
11月 2021
-0.1%
0.0%
0.9%
10月 2021
0.6%
0.0%
1.3%
9月 2021
0.8%
0.0%
0.5%
123
