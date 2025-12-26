美国个人消费支出月率m/m (United States Personal Spending m/m)
个人消费月率m/m 反映了与上月相比，指定月份消费者支出总额的变化。这个计算包括耐用品和非耐用品商品和服务支出，银行转账，利息支付等。
美国BEA（经济分析局）将该指标连同个人收入一起，作为个人收入和支出报告的一部分。分析人员常常将这个两个指标结合在一起解释，因为当评估消费者活动和预测消费者进一步行为时，通常会考虑这两个值的比率。例如，如果消费者花费了太多的收入并减少其储蓄，未来的经济增长可能会放缓。
消费者支出是衡量国家GDP的重要组成部分。这就是为什么该指数被用来预测当前时段GDP。该值也用于计算通货膨胀率。此外，这个指标还受到投资者的密切关注，这些投资者需要了解不同类别商品和服务支出的比例变化。这些信息有助于提高投资规格的效率。
这个指标的增长能够积极影响美元的报价，因为它能预示通货膨胀的增长。
最后值:
真实值
预测值
"美国个人消费支出月率m/m (United States Personal Spending m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
