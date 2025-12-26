个人消费月率m/m 反映了与上月相比，指定月份消费者支出总额的变化。这个计算包括耐用品和非耐用品商品和服务支出，银行转账，利息支付等。

美国BEA（经济分析局）将该指标连同个人收入一起，作为个人收入和支出报告的一部分。分析人员常常将这个两个指标结合在一起解释，因为当评估消费者活动和预测消费者进一步行为时，通常会考虑这两个值的比率。例如，如果消费者花费了太多的收入并减少其储蓄，未来的经济增长可能会放缓。

消费者支出是衡量国家GDP的重要组成部分。这就是为什么该指数被用来预测当前时段GDP。该值也用于计算通货膨胀率。此外，这个指标还受到投资者的密切关注，这些投资者需要了解不同类别商品和服务支出的比例变化。这些信息有助于提高投资规格的效率。

这个指标的增长能够积极影响美元的报价，因为它能预示通货膨胀的增长。

最后值: