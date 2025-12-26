美国国际资本流动报告(TIC)净长期交易（包括互换） (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)
|低级别
|$17.5 B
|$32.9 B
|
$173.2 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|$132.2 B
|
$17.5 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
国际资本流动报告(TIC)净长期交易（包括互换）提供了海外投资者购买美国证券的总额减去海外出售给美国公民的证券总额的差额。美国财政部每月发布该报告，作为国际资本流动(TIC)数据的一部分。
该报告反映了大多数类型的证券的流动情况，例如美国国债、公司股票和债券。总额里包括互换。
然而，该报告不可以被认为是完整的，因为它没有反映整个资产的流动。例如，如果外国居民购买的美国国债被存储在第三国的个人账户上，那么这种国债将不会反映在这个报告中。此外，外国人还可以保留 TIC 报告中没有说明的美元和其他资产。
尽管有上述保留意见，TIC 报告在经济新闻背景中仍然扮演着重要角色，受到投资者的密切关注。与外国居民进行长期证券交易反映了外国在美国市场中的参与，反之亦然。
对美国金融工具的需求增加，可能导致美元的升值，因为海外投资者被迫购买美国货币进行此类交易。此外，关于长期交易的数据还可以影响利率。该指标对证券市场具有非常重大的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国国际资本流动报告(TIC)净长期交易（包括互换） (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
