居民消费价格指数(CPI)月率m/m显示了与上一月份相比，在指定月份一篮子消费品和服务的平均价格变化。这个指数从消费者角度反映了价格的变动情况。换句话说，它可以估算生活成本的变化。

CPI 计算篮子中包含的商品和服务分为八大类：食品和饮料、住房、服装、交通、医疗、娱乐、教育和通信、其他商品和服务。反过来，这八大类还被分成200多个小类，其中包括大约80,000个标题。这个指数的计算不包括所得税和投资项目（股票，债券，保险）。与生产者物价指数（PPI）不同，CPI 计算还包括进口商品的价格和消费税价格。

根据这个指数计算的商品和服务的价格，从每月对大约23,000个贸易和服务公司的调查中收集获得。抽样数据会不时地被修改。此外，全国各地成千上万的家庭也都接受了采访。对计算要素的权重进行定期审查。这个指标是与1982年的基准价格相比计算出来的。

CPI 计算考虑了城市居民的消费，例如专家、个体经营者、失业人员、官员、养老金领取者。农民、农村人口、部队人员以及监狱和精神病院的个人都不在计算范围内。

居民消费价格指数通常被用来评估通货膨胀。CPI 增长表明通货膨胀率上升。

这个指数能够用于薪资和社会保障支付的调整。此外，CPI 还用于调整所得税的结构和实际GDP的计算。

CPI 增长被视为对美元报价有利。

