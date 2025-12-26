费城联储物价支付指数显示了费城地区主要制造业企业支付的商品和服务价格的变化。该区域包括宾夕法尼亚州，新泽西州和特拉华州，也就是经济活跃的地区。因此，该指数通常与国家指数有关。

物价支付指数是基于对该地区主要制造业企业的调查计算得出。企业领导人被要求评估他们公司的情况是否有所改善，更糟或保持不变。除了在生产过程中为材料、商品和服务支付的价格外，该调查还包括评估新订单和未交货订单、运输、交货时间、库存、收到的价格、员工数量、每周平均工作时间。此外，受访者还被要求评估他们所在行业的总体商业活动水平。预期获得两个时间段的答案：上个月的评估和对未来6个月的预测。

该指数计算的是评估值为正所占百分比与评估值为负所占百分比之间的差异。如果最终指数值为正数，它意味着在整个地区制造商平均支付价格有所上升。低于零的数值表示支付价格降低。

该地区被列为费城联邦储备银行职责下，是美国经济最活跃的地区之一，这就是该指数经常受到分析师关注的原因，被认为是美国经济状况的间接领先指标。支付价格上涨可能是该地区通货膨胀的一个领先指标，因为它会导致最终产品价格的近期上涨。

费城联储物价支付指数的动态可能引起美元报价不明显的波动。

最后值: