美国NAHB房产市场指数 (NAHB United States Housing Market Index)

国家：
美国
USD, 美元
源：
全国住房建筑商协会 (National Association of Home Builders)
部门：
房屋
低级别 39 39
38
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
美国住房建筑商协会(NAHB)房产市场指数是由美国住房建筑商协会发布。美国每年新屋总数的大约80%都由该协会成员建造。

该指数是以对140,000 个协会成员的月度调查为基础。调查对象评估了当前和未来六个月新屋销售的市场状况以及新屋的潜在买家人数。

前两个时间段被评为良好，一般和不好。潜在买家人数被评为高/非常高，平均，低/非常低。在调查结果的基础上，采用以下公式计算三个不同的扩散指数：(%正估值 - %负估值 + 100)/2。然后，每个指数都根据季节变化进行调整，因为房地产市场对季节变化很敏感。美国住房建筑商协会(NAHB)使用这些系列数值的平均值来计算总HMI。

该指数与房屋开工率指数密切相关。

HMI 的范围在0 和100之间。数值高于50表示大多数协会成员都认为销售状况是有利的。该指数反映了购房者的意愿，因此可以提供有关美国短期住房市场的有价值的信息。经济学家密切关注这个指数，以便评估美国房地产市场的前景。该指标值的急剧变化或意外变化都可能会导致美元的短期波动。

最后值:

真实值

预测值

"美国NAHB房产市场指数 (NAHB United States Housing Market Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
39
39
38
11月 2025
38
36
37
10月 2025
37
32
32
9月 2025
32
33
32
8月 2025
32
32
33
7月 2025
33
30
32
6月 2025
32
34
34
5月 2025
34
41
40
4月 2025
40
37
39
3月 2025
39
40
42
2月 2025
42
45
47
1月 2025
47
49
46
12月 2024
46
48
46
11月 2024
46
43
43
10月 2024
43
42
41
9月 2024
41
42
39
8月 2024
39
35
41
7月 2024
42
47
43
6月 2024
43
39
45
5月 2024
45
46
51
4月 2024
51
57
51
3月 2024
51
45
48
2月 2024
48
50
44
1月 2024
44
42
37
12月 2023
37
37
34
11月 2023
34
43
40
10月 2023
40
48
44
9月 2023
45
53
50
8月 2023
50
56
56
7月 2023
56
53
55
6月 2023
55
48
50
5月 2023
50
45
45
4月 2023
45
43
44
3月 2023
44
39
42
2月 2023
42
33
35
1月 2023
35
32
31
12月 2022
31
36
33
11月 2022
33
42
38
10月 2022
38
48
46
9月 2022
46
52
49
8月 2022
49
61
55
7月 2022
55
68
67
6月 2022
67
79
69
5月 2022
69
79
77
4月 2022
77
81
79
3月 2022
79
83
81
2月 2022
82
84
83
1月 2022
83
84
84
12月 2021
84
82
83
11月 2021
83
79
80
12345
导出报告

