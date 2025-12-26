美国住房建筑商协会(NAHB)房产市场指数是由美国住房建筑商协会发布。美国每年新屋总数的大约80%都由该协会成员建造。

该指数是以对140,000 个协会成员的月度调查为基础。调查对象评估了当前和未来六个月新屋销售的市场状况以及新屋的潜在买家人数。

前两个时间段被评为良好，一般和不好。潜在买家人数被评为高/非常高，平均，低/非常低。在调查结果的基础上，采用以下公式计算三个不同的扩散指数：(%正估值 - %负估值 + 100)/2。然后，每个指数都根据季节变化进行调整，因为房地产市场对季节变化很敏感。美国住房建筑商协会(NAHB)使用这些系列数值的平均值来计算总HMI。

该指数与房屋开工率指数密切相关。

HMI 的范围在0 和100之间。数值高于50表示大多数协会成员都认为销售状况是有利的。该指数反映了购房者的意愿，因此可以提供有关美国短期住房市场的有价值的信息。经济学家密切关注这个指数，以便评估美国房地产市场的前景。该指标值的急剧变化或意外变化都可能会导致美元的短期波动。

