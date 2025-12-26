经济日历部分

美国3年期国债拍卖 (United States 3-Year Note Auction)

美国
USD, 美元
美国美国财政部 (United States Department of the Treasury)
市场
中级别 3.614%
3.579%
以前
3.614%
以前
3年期国债拍卖是指3年期的美国国债的收益率百分比。因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。

"美国3年期国债拍卖 (United States 3-Year Note Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.614%
3.579%
3.579%
3.576%
3.576%
3.485%
3.485%
3.669%
3.669%
3.891%
3.891%
3.972%
3.972%
3.824%
3.824%
3.784%
3.784%
3.908%
3.908%
4.300%
4.300%
4.332%
4.332%
4.117%
4.117%
4.152%
4.152%
3.878%
3.878%
3.440%
3.440%
3.810%
3.810%
4.399%
4.399%
4.659%
4.659%
4.605%
4.605%
4.548%
4.548%
4.256%
4.256%
4.169%
4.169%
4.105%
4.105%
4.490%
4.490%
4.701%
4.701%
4.740%
4.740%
4.660%
4.660%
4.398%
4.398%
4.534%
4.534%
4.202%
4.202%
3.695%
3.695%
3.810%
3.810%
4.635%
4.635%
4.073%
4.073%
3.977%
3.977%
4.093%
4.093%
4.605%
4.605%
4.318%
4.318%
3.564%
3.564%
3.202%
3.202%
3.093%
3.093%
2.927%
2.927%
2.809%
2.809%
2.738%
2.738%
1.775%
1.775%
1.592%
1.592%
1.237%
1.237%
1.000%
1.000%
0.750%
0.750%
0.635%
