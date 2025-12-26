美国营建许可 (United States Building Permits)
美国
USD, 美元
房屋
营建许可表示在指定月份，政府或其他监管机构发放的新住宅建设许可证的绝对数量。美国人口普查局通过向监管机构发送请求来收集这些数据。每月的抽样调查覆盖全国的9000个许可证发放机构。这个指标数据根据季节进行调整。
政府机构利用营建许可的数量数据来编制主要经济指标的指数。美联储理事会在分析国家和地区的经济状况时使用这一指标。住房和城市发展部在准备住房项目时使用这个数据。银行使用该统计数据来评估短期和中期的抵押贷款需求。
经济学家将房屋开工率和这一指标结合起来分析。发放的许可证数量的增长表明经济前景有所改善，建筑投资也有所增加。然而，如果新建房屋数量少于营建许可，这可能预示着不利的经济条件，因为项目会被推迟。
营建许可数量的增长可以对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国营建许可 (United States Building Permits)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
N/D
1.333 M
1.312 M
8月 2025
1.312 M
1.394 M
1.362 M
7月 2025
1.354 M
1.415 M
1.393 M
6月 2025
1.397 M
1.456 M
1.394 M
5月 2025
1.393 M
1.475 M
1.422 M
4月 2025
1.412 M
1.517 M
1.481 M
3月 2025
1.467 M
1.514 M
1.459 M
2月 2025
1.456 M
1.525 M
1.473 M
1月 2025
1.483 M
1.514 M
1.482 M
12月 2024
1.483 M
1.466 M
1.493 M
11月 2024
1.505 M
1.426 M
1.419 M
10月 2024
1.416 M
1.453 M
1.425 M
9月 2024
1.428 M
1.404 M
1.470 M
8月 2024
1.475 M
1.395 M
1.406 M
7月 2024
1.396 M
1.430 M
1.454 M
6月 2024
1.446 M
1.443 M
1.399 M
5月 2024
1.386 M
1.479 M
1.440 M
4月 2024
1.440 M
1.489 M
1.485 M
3月 2024
1.458 M
1.494 M
1.523 M
2月 2024
1.518 M
1.482 M
1.489 M
1月 2024
1.470 M
1.510 M
1.493 M
12月 2023
1.495 M
1.535 M
1.467 M
11月 2023
1.460 M
1.498 M
10月 2023
1.487 M
1.507 M
1.473 M
9月 2023
1.473 M
1.493 M
1.541 M
8月 2023
1.543 M
1.440 M
1.443 M
7月 2023
1.442 M
1.464 M
1.441 M
6月 2023
1.440 M
1.453 M
1.496 M
5月 2023
1.491 M
1.413 M
1.417 M
4月 2023
1.416 M
1.467 M
1.437 M
3月 2023
1.413 M
1.431 M
1.550 M
2月 2023
1.524 M
1.332 M
1.339 M
1月 2023
1.339 M
1.334 M
1.337 M
12月 2022
1.330 M
1.432 M
1.351 M
11月 2022
1.342 M
1.545 M
1.512 M
10月 2022
1.526 M
1.541 M
1.564 M
9月 2022
1.564 M
1.595 M
1.542 M
8月 2022
1.517 M
1.682 M
1.685 M
7月 2022
1.674 M
1.693 M
1.696 M
6月 2022
1.685 M
1.760 M
1.695 M
5月 2022
1.695 M
1.852 M
1.823 M
4月 2022
1.819 M
1.873 M
1.879 M
3月 2022
1.873 M
1.886 M
1.865 M
2月 2022
1.859 M
1.894 M
1.895 M
1月 2022
1.899 M
1.800 M
1.885 M
12月 2021
1.873 M
1.684 M
1.717 M
11月 2021
1.712 M
1.622 M
1.653 M
10月 2021
1.650 M
1.660 M
1.586 M
9月 2021
1.589 M
1.685 M
1.721 M
8月 2021
1.728 M
1.618 M
1.630 M
