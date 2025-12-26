经济日历部分

经济日历

国家

美国核心居民消费价格指数(CPI) (United States Core Consumer Price Index (CPI))

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
价格
低级别 331.068 330.816
330.542
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
331.529
331.068
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

核心居民消费价格指数表示与1982年基准期相比，在指定月份一篮子消费品和服务的平均价格变化。 这个指数从消费者角度反映了价格的变动情况。换句话说，它可以估算生活成本的变化。由于高波动性，这个核心指数计算不包含食品和能源的价格。

CPI 计算篮子中包含的商品和服务分为几大类：住房、服装、交通、医疗、娱乐、教育和通信、其他商品和服务。反过来，这几大类还被分成200多个小类，其中包括大约80,000个标题。这个指数的计算不包括所得税和投资项目（股票，债券，保险）。与生产者物价指数（PPI）不同，CPI 计算还包括进口商品的价格和消费税价格。

根据这个指数计算的商品和服务的价格，从每月对大约23,000个贸易和服务公司的调查中收集获得。抽样数据会不时地被修改。此外，全国各地成千上万的家庭也都接受了采访。对计算要素的权重进行定期审查。这个指标是与1982年的基准价格相比计算出来的。

CPI 计算考虑了城市居民的消费，例如专家、个体经营者、失业人员、官员、养老金领取者。农民、农村人口、部队人员以及监狱和精神病院的个人都不在计算范围内。

核心居民消费价格指数通常被用来评估通货膨胀。CPI 增长表明通货膨胀率上升。

在调整工资和社会支付时，会将该指数纳入考虑范围内。此外，CPI 还用于调整所得税的结构和实际GDP的计算。

核心CPI 增长被视为对美元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国核心居民消费价格指数(CPI) (United States Core Consumer Price Index (CPI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
331.068
330.816
330.542
9月 2025
330.542
329.793
8月 2025
329.790
328.841
328.656
7月 2025
328.656
328.164
327.600
6月 2025
327.600
327.606
326.854
5月 2025
326.854
326.934
326.430
4月 2025
326.430
325.128
325.659
3月 2025
325.659
325.713
325.475
2月 2025
325.475
325.193
324.739
1月 2025
324.739
323.831
323.296
12月 2024
323.383
323.322
322.657
11月 2024
322.657
322.245
321.666
10月 2024
321.666
321.368
320.767
9月 2024
320.767
320.285
319.768
8月 2024
319.768
319.392
318.872
7月 2024
318.872
318.875
318.346
6月 2024
318.346
318.697
318.140
5月 2024
318.140
318.200
317.622
4月 2024
317.622
317.192
316.698
3月 2024
316.698
315.791
315.565
2月 2024
315.565
314.849
314.438
1月 2024
314.438
313.692
313.209
12月 2023
313.216
313.020
312.251
11月 2023
312.251
311.904
311.365
10月 2023
311.365
311.814
310.661
9月 2023
310.661
310.836
309.661
8月 2023
309.661
308.930
308.801
7月 2023
308.801
308.332
308.309
6月 2023
308.309
309.029
307.824
5月 2023
307.824
307.532
306.489
4月 2023
306.489
306.209
305.240
3月 2023
305.240
305.568
304.070
2月 2023
304.070
304.183
302.702
1月 2023
302.702
301.737
300.974
12月 2022
300.974
300.450
300.066
11月 2022
300.066
300.896
299.471
10月 2022
299.471
300.085
298.660
9月 2022
298.660
298.290
296.950
8月 2022
296.950
296.599
295.275
7月 2022
295.275
295.665
294.354
6月 2022
294.354
293.501
292.289
5月 2022
292.289
291.186
290.455
4月 2022
290.455
289.100
288.811
3月 2022
288.811
289.092
287.878
2月 2022
287.878
287.628
286.431
1月 2022
286.431
285.946
284.770
12月 2021
284.759
284.364
283.201
11月 2021
283.201
282.836
281.695
10月 2021
281.695
281.027
280.017
9月 2021
280.017
279.205
279.338
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码