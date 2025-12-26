经济日历部分

经济日历

国家

美国居民消费价格指数(CPI)年率y/y (United States Consumer Price Index (CPI) y/y)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
价格
高级别 2.7% 2.8%
3.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
2.7%
2.7%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

居民消费价格指数年率y/y表示了与去年同月相比，在指定月份一篮子消费品和服务的平均价格变化。这个指数从消费者角度反映了价格的变动情况。换句话说，它可以估算生活成本的变化。

CPI 计算篮子中包含的商品和服务分为八大类：食品和饮料、住房、服装、交通、医疗、娱乐、教育和通信、其他商品和服务。反过来，这八大类还被分成200多个小类，其中包括大约80,000个标题。这个指数的计算不包括所得税和投资项目（股票，债券，保险）。与生产者物价指数（PPI）不同，CPI 计算还包括进口商品的价格和消费税价格。

根据这个指数计算的商品和服务的价格，从每月对大约23,000个贸易和服务公司的调查中收集获得。抽样数据会不时地被修改。此外，全国各地成千上万的家庭也都接受了采访。对计算要素的权重进行定期审查。这个指标是与1982年的基准价格相比计算出来的。

CPI 计算考虑了城市居民的消费，例如专家、个体经营者、失业人员、官员、养老金领取者。农民、农村人口、部队人员以及监狱和精神病院的个人都不在计算范围内。

居民消费价格指数通常被用来评估通货膨胀。CPI 增长表明通货膨胀率上升。

在调整工资和社会支付时，会将该指数纳入考虑范围内。此外，CPI 还用于调整所得税的结构和实际GDP的计算。

CPI 增长被视为对美元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国居民消费价格指数(CPI)年率y/y (United States Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.7%
2.8%
3.0%
9月 2025
3.0%
2.9%
8月 2025
2.9%
2.9%
2.7%
7月 2025
2.7%
2.9%
2.7%
6月 2025
2.7%
2.4%
2.4%
5月 2025
2.4%
2.1%
2.3%
4月 2025
2.3%
2.2%
2.4%
3月 2025
2.4%
2.6%
2.8%
2月 2025
2.8%
2.9%
3.0%
1月 2025
3.0%
3.0%
2.9%
12月 2024
2.9%
2.5%
2.7%
11月 2024
2.7%
2.3%
2.6%
10月 2024
2.6%
2.1%
2.4%
9月 2024
2.4%
2.7%
2.5%
8月 2024
2.5%
2.9%
2.9%
7月 2024
2.9%
3.1%
3.0%
6月 2024
3.0%
3.6%
3.3%
5月 2024
3.3%
3.5%
3.4%
4月 2024
3.4%
3.1%
3.5%
3月 2024
3.5%
3.6%
3.2%
2月 2024
3.2%
2.8%
3.1%
1月 2024
3.1%
3.3%
3.4%
12月 2023
3.4%
3.6%
3.1%
11月 2023
3.1%
2.7%
3.2%
10月 2023
3.2%
3.1%
3.7%
9月 2023
3.7%
4.2%
3.7%
8月 2023
3.7%
3.9%
3.2%
7月 2023
3.2%
2.2%
3.0%
6月 2023
3.0%
3.2%
4.0%
5月 2023
4.0%
4.2%
4.9%
4月 2023
4.9%
4.4%
5.0%
3月 2023
5.0%
6.1%
6.0%
2月 2023
6.0%
6.2%
6.4%
1月 2023
6.4%
5.8%
6.5%
12月 2022
6.5%
6.8%
7.1%
11月 2022
7.1%
7.7%
7.7%
10月 2022
7.7%
7.7%
8.2%
9月 2022
8.2%
7.7%
8.3%
8月 2022
8.3%
9.0%
8.5%
7月 2022
8.5%
9.7%
9.1%
6月 2022
9.1%
9.0%
8.6%
5月 2022
8.6%
8.2%
8.3%
4月 2022
8.3%
8.4%
8.5%
3月 2022
8.5%
7.9%
7.9%
2月 2022
7.9%
7.6%
7.5%
1月 2022
7.5%
7.2%
7.0%
12月 2021
7.0%
7.1%
6.8%
11月 2021
6.8%
6.5%
6.2%
10月 2021
6.2%
5.6%
5.4%
9月 2021
5.4%
5.3%
5.3%
12345
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码